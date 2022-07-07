Зірки "Кварталу 95" спародіювали розмову окупанта з дружиною, якій він надіслав пралку з українською інструкцією

Цього разу Юрій Великий та Анастасія Оруджова спародіювали розмову російського окупанта з дружиною, якій він надіслав вкрадену в Україні пральну машину.

Процес ускладнив той факт, що до пралки йшла інструкція українською мовою. У пародії, окупант в ролі Великого та його дружина, яку грає Оруджова намагаються разом зрозуміти значення деяких слів.

Приміром, коли жінка каже, що на пральній машині пише слово "сукня", Ванька пропонує їй образити її у відповідь. Коли ж жінка запитує, що означає написане в інструкції слово "бавовна", окупант припускає, що це може бути чиєсь по батькові, приміром "Єлизавета Бавовна".

Також жінку дивує, що вона навіть може обрати температуру. На що окупант їй говорить: "Демократія у них. У нас лише Путіна обирати можна, а в них ще й температуру".

Юзери подякували Юрію та Насті за пародію і за те, що в такий непростий час підіймають настрій: "Юро, дякую за гарний настрій у цей важкий для нашої країни час", "дякую вам за гумор, підтримку, позитив! Такий народ, як українці, ніхто не переможе", "велике дякую Юрій і Насте! Так правдоподібно, що Настю починаю ненавидіти".

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