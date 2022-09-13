Зірки "Кварталу 95" Великий і Оруджова влучно висміяли окупанта, що тікав з Балаклії, і його дружину

Актори "Кварталу 95" Анастасія Оруджова та Юрій Великий у черговий раз висміяли російських окупантів.

Гумористичний дует Юрія Великого та Анастасії Оруджової вже встиг підкорити Мережу своїми влучними пародіями на російських загарбників.

У новому відео, яке з'явилося на YouTube-каналі Великого, актори показали окупанта, який під час контрнаступу ЗСУ розмовляв з дружиною з Росії.

"Та, Настюнь, без паніки. Сказали спокійно, без паніки пробігтися. Думаю, скоро буду вдома. Щось в бакалеї взяти тобі? Ми просто "Бакалію" якусь під Харковом пробігаємо" - спародіював росіянина Великий.

Актори також висміяли бажання окупантів красти в українців та показали як боєць армії РФ тікав з України у жіночих туфлях, які поцупив для дружини.

Далі зірки "Кварталу 95" потролили росіянина, який знімав відео під час втечі з Херсонської області. На відео загарбники потрапили під обстріл ЗСУ при спробі перетнути Дніпро.

"Перетинаємо Дніпро. Велику-велику річку. Найвужчу її частину. Бомбили її сьогодні, аби зараз нічого не прилетіло. Господи, врятуй та убережи нас на цьому пантончику вшивому", - повторив вислів окупанта Великий у своїй пародії.

У кінці відео Оруджова в образі недалекої дружини "Ваньки" попросила чоловіка не здаватися у полон, бо за полонених не дають автомобілі.

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