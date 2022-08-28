Зірки "Кварталу 95" Великий та Оруджова зняли пародію на окупанта та його дружину, яка не може поїхати з Криму

Зірки студії "Квартал 95" Юрій Великий та Настя Оруджова знов потішили прихильників пародією на російського окупанта та його дружину.

Цього разу Юрій Великий та Настя Оруджова обіграли російського окупанта та його дружину, яка дуже хоче, але не може поїхати з Криму.

Дружина в ролі Оруджової жаліється чоловіку, що перебуває в Криму і по них стріляють. Жінка говорить, що їй дуже страшно. "Я в Криму, а конкретно в Саках", - говорить дружина. На що окупант відповідає: "Ого, аж настільки страшно?".

Російський вояка запевняє дружину, що це не вони стріляють, бо ж вони, "по мирних хер*чать". Коли окупант запитує дружину, що вона робить у Криму і чого їй не сиділося у рідному Тагілі, вона каже:

"Вань, я з подругою поїхала, вона в Алушті відпочивала, там так класно, взагалі не хотіла їхати, але поїхала. А я не змогла, бо в мене гроші закінчилися".

Жінка чує вибухи і каже, що їй справді дуже страшно, а чоловік її заспокоює: "Так, страшно. Але ти наш туалет на вулиці в Сизрані пам'ятаєш? Він же реально страшніший".

Закінчується пародія монологом жінки окупанта, яка говорить: "Капець блін. Хотіли денацифікацію і демілітаризацію, а отримали детонацію і евакуацію".

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