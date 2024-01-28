Зірки-ловеласи в українському шоубізнесі: у кого з відомих чоловіків було багато шлюбів

Пропонуємо дізнатися, кому зі знаменитостей не з першого разу вдалося знайти своє кохання.

Одним знаменитостям вдається віднайти своє кохання раз і на все життя, а іншим доводиться пошукати другу половинку.

Чимало кому з зіркових чоловіків це не вдалося зробити з першої, й навіть з третьої спроби. Наприклад, у співака Віктора Павліка було чотири шлюби, а от у шоумена Дмитра Гордона – три.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути добірку про зіркових ловеласів, у яких було чимало шлюбів.

Дмитро Гордон

Особисте життя журналіста було доволі насичене. Він тричі вів коханих під вінець. Окрім того, шоумен виховує сімох дітей, яких йому народили чотири різні жінки. Однак 2011 року Гордон схаменувся. Журналіст одружився з журналісткою Олесею Бацман. Разом пара вже майже 15 років, подружжя має трьох спільних доньок.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Віктор Павлік

Співак був одружений чотири рази. Вперше виконавець повів кохану під вінець у юному віці, а саме у 18 років. Першу дружину артиста звали Лідією, вона народила йому первістка Олександра. Однак їхній шлюб протримався недовго. Вдруге Віктор Павлік одружився з жінкою, на ім'я Світлана. Пара прожила у шлюбі вісім років, у подружжя народилася донька Христина. Третьою дружиною співака стала Лора Созаєва, з якою він прожив у шлюбі понад 20 років. У колишніх закоханих був спільний син Павло, який, на жаль, помер на 22-му році життя. Нині Віктор Павлік перебуває у четвертому шлюбі з блогеркою Катериною Реп'яховою, яка молодша за нього на 28 років. У подружжя у червні 2021 року народився спільний син Михайло.

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Володимир Остапчук

Шоумен був тричі одружений. З першою дружиною Оленою він прожив у шлюбі 12 років. У них народилися донька Емілія та син Еван. Від першої дружини Остапчук пішов до нотаріусині Христини Горняк. Однак їхній шлюб протривав лише два роки. Нині він одружений з блогеркою Катериною Полтавською, яка молодша за нього на 16 років.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Олександр Кривошапко

У співака теж доволі насичене особисте життя. У виконавця було два офіційні шлюби. Першою його дружиною стала скандальна танцівниця Тетяна Денисова, яка старша за нього на 12 років. Другою дружиною Олександра була косметологиня Марія. Обидва шлюби протрималися лише рік. Також в артиста була цивільна дружина, акторка Марина Кінські, яка 2017 року народила йому доньку. Нині Кривошапко теж не самотній. Музикант перебуває у стосунках із жінкою, на ім'я Христина.

Олександр Кривошапко з новою дівчиною / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Тарас Цимбалюк

Актор був одружений двічі. Щоправда, обидва його шлюби довго не тривали. З першою дружиною артист прожив всього декілька місяців, а з другою – майже рік. Нині Цимбалюк перебуває у стосунках із рестораторкою Світланою Готочкіною, з якою почав зустрічатися восени 2022 року, всього через декілька місяців після розлучення.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Іво Бобул

Популярний співак був одружений чотири рази. Нині він перебуває у шлюбі з жінкою, на ім'я Наталія, яка молодша за нього на 12 років. Разом подружжя виховує спільного сина Данила. Від двох перших шлюбів Іво Бобул має сина Руслана та доньку Людмилу.

Іво Бобул із дружиною

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