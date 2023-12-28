Зірки "Папіка" Петрожицька і Боклан зіграють у новому комедійному серіалі "Якщо чесно"

Акторський тандем прихильники побачать вже 15 січня на телеканалі ТЕТ.
Одразу після новорічно-різдвяних свят, 15 січня, на глядачів телеканалу ТЕТ чекає нова комедійна прем'єра – ситком "Якщо чесно".
На знімальному майданчику серіалу возз'єднався тандем, який до безтями закохав у себе тисячі українців – Дар'я Петрожицька та Станіслав Боклан. Чотири роки тому вони засяяли разом у лірично-комедійному серіалі "Папік", і відтоді публіка мріяла про ще одну прем'єру за їх участі.
У ситкомі "Якщо чесно" Дар'я Петрожицька разом з Ігорем Ласточкіним зіграли молоду закохану пару – Інгу та Андрія, а Станіслав Боклан з дружиною Наталією Кленіною – батьків її ефектного бойфренда. Акторка зізналася, що сцен з Бокланом у неї було небагато, але працювати з ним завжди в задоволення.
"Станіслав Боклан і Наталія Кленіна втілили батьків Андрія. Чудовий тандем! Спільних сцен у нас, на жаль, було вкрай мало, та я їх запам'ятала. Було неймовірно ностальгічно працювати на одному знімальному майданчику зі Стасом, адже після двох частин серіалу "Папік" ми не були разом в одному проєкті", – поділилася Дар'я Петрожицька.
Прем'єра нового українського ситкому "Якщо чесно" запланована на 15 січня на телеканалі ТЕТ. Від понеділка до четверга о 19:00 закохуйтеся в романтичну комедію про пару закоханих і порадників, які сидять у їхніх головах. Не пропустіть найгарячішу прем'єру зими та знайомтеся з новими чудними героями, пройти повз яких неможливо.
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