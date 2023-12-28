Зірки "Папіка" Петрожицька і Боклан зіграють у новому комедійному серіалі "Якщо чесно"

Одразу після новорічно-різдвяних свят, 15 січня, на глядачів телеканалу ТЕТ чекає нова комедійна прем'єра – ситком "Якщо чесно".

На знімальному майданчику серіалу возз'єднався тандем, який до безтями закохав у себе тисячі українців – Дар'я Петрожицька та Станіслав Боклан. Чотири роки тому вони засяяли разом у лірично-комедійному серіалі "Папік", і відтоді публіка мріяла про ще одну прем'єру за їх участі.

У ситкомі "Якщо чесно" Дар'я Петрожицька разом з Ігорем Ласточкіним зіграли молоду закохану пару – Інгу та Андрія, а Станіслав Боклан з дружиною Наталією Кленіною – батьків її ефектного бойфренда. Акторка зізналася, що сцен з Бокланом у неї було небагато, але працювати з ним завжди в задоволення.

Серіал "Якщо чесно"

"Станіслав Боклан і Наталія Кленіна втілили батьків Андрія. Чудовий тандем! Спільних сцен у нас, на жаль, було вкрай мало, та я їх запам'ятала. Було неймовірно ностальгічно працювати на одному знімальному майданчику зі Стасом, адже після двох частин серіалу "Папік" ми не були разом в одному проєкті", – поділилася Дар'я Петрожицька.

Серіал "Якщо чесно"

Серіал "Якщо чесно"

Серіал "Якщо чесно", Ігор Ласточкін

Прем'єра нового українського ситкому "Якщо чесно" запланована на 15 січня на телеканалі ТЕТ. Від понеділка до четверга о 19:00 закохуйтеся в романтичну комедію про пару закоханих і порадників, які сидять у їхніх головах. Не пропустіть найгарячішу прем'єру зими та знайомтеся з новими чудними героями, пройти повз яких неможливо.

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