Зірки під час війни: Астаф'єва готувала їжу для армії, а до ведучої Панкової увірвалися "кадирівці"

Ми публікуємо перший з серії матеріалів про українських знаменитостей під час війни.

Події 24 лютого неабияк вплинули на українських знаменитостей та вкрай змінили їх.

Зокрема, чимало зірок переосмислили цінності, згуртувалися та почали працювати задля найважливішого – перемоги України над країною-агресоркою Росією.

Редакція сайту TСН.ua зібрала воєдино, як змінилися зірки за весь час війни.

У першій частині матеріалу пропонуємо дізнатися, як зірки заспокоювали людей, пішли служити до лав ЗСУ, зверталися до жителів країни-агресорки та допомагали армії. Також розповідаємо, як знаменитості постраждали від дій окупантів.

Слова підтримки зірок 24 лютого

Коли Росія пішла у повномасштабний наступ та почала масовано обстрілювати військові частини та аеропорти, серед українців була паніка та нерозуміння, що робити далі. Зірки теж, як і інші, хвилювалися та боялися. Утім, знаменитості теж не забували й про свою чималу аудиторію у соцмережах.

Джамала, Єфросиніна, Полякова, Вакарчук, Осадча, Федишин, Нікітюк та інші – заспокоювали українців, розповідали план дій, радили, що краще робити, та намагалися підтримати бойовий дух.

Так, зірки закликали вірити у ЗСУ, не панікувати, не влаштовувати хаос та за можливості залишатися вдома.

Зірки-чоловіки вступали до лав ЗСУ та встали на захист України

Деякі зі знаменитостей відчували, що буде повномасштабна війна, тож ще минулого року почали вступати до лав територіальної оборони, як, наприклад, учасники гурту "Антитіла", Олександр Положинський.

Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Та коли 24 лютого Росія почала масований обстріл всієї території України, зірки-чоловіки не стали відсиджуватися та встали на захист України - Андрій Хливнюк, Олег Сенцов, Дмитро Дікусар, Максим Девізоров, Фагот, Коля Сєрга, Даніель Салем.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

В перші дні повномасштабної війни черга охочих долучитися до лав ЗСУ була настільки великою, що людей без досвіду особливо не брали. Репер Yarmak ходив до декількох військкоматів, щоб його взяли на службу. Також багатьох зірок не брали на фронт, а відправляли волонтерити, адже в тилу вони могли допомогти Україні більше.

Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Звернення українських знаменитостей до росіян

Українці були просто шоковані, коли сусідня країна розпочала повномасштабний наступ на Україну. Зірки спробували скористуватися своєю аудиторією, зокрема російською, та зверталися до росіян. Знаменитості закликали виходити людей на мітинги та зупинити насильницькі дії проти українців.

Зірки записували відео, розповідали правду про те, що відбувається в Україні, закликали росіян вплинути на владу їхньої країни, зверталися до своїх колег з Росії.

Настя Каменських записувала звернення, Катерина Осадча, Маша Єфросиніна, Руслана, Потап, MONATIK, Дмитро Комаров.

Утім, ці звернення практично не дали жодного результату, адже виявилося, що чимало жителів країни-агресорки підтримують цю жахливу війну. Тож звернення українських артистів стали іншими – наповненими ненавистю та розчарування. Барських, Вакарчук, Полякова, Астаф'єва та інші зазначили, що Росія у будь-якому випадку програє війну.

Зірки допомагали армії в тилу

На початку повномасштабної війни було нерозуміння, що робити. Утім, одне було зрозуміло всім – треба вірити в українську армію і допомагати їй. Ірина Федишин почала плести для військових маскувальні сітки, шукала гуманітарну допомогу – ліки, спальні мішки, військову амуніцію.

Даша Астаф'єва готувала в одному з ресторанів Києва їжу для військових. Зірка куховарила разом з іншими жінками: чистила картоплю, нарізала овочі, фасувала їжу у контейнери.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Багато хто зі знаменитостей відкрив благодійний фонд, де збирали гроші на армію. Також зірки й самі активно донатять кошти на допомогу військовим.

Також знаменитості продавали й свої речі, аби зібрати гроші на армію. Дмитро Комаров виставив на аукціон власне авто, Андрій Данилко - Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі. Гурт Kalush Orchestra продав кубок переможця "Євробачення-2022".

Kalush Orchestra з кубком переможця "Євробачення-2022" / Фото: Associated Press

Деякі знаменитості пережили окупацію та постраждали від дій російських військових

Деякі українські знаменитості пережили жахіття окупації. Зокрема, до будинку режисера та ведучого Євгена Синельникова, що розташований у Гостомелі, увірвалися окупанти. Ведучий вважає, що йому пощастило, адже росіяни впізнали його та ставилися лояльно.

Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Також ведуча Юлія Панкова опинилася в окупації у Гостомелі. До її будинку увірвалося 13 "кадирівців" та погрожували її рідним розправою.

Фото: Julia Pankova/Facebook

Багато рідних знаменитостей опинилися в окупації у різних містах України: у Світлани Тарабарової – у Херсоні, в Артема Пивоварова – у Вовчанську, в Андрія Бєднякова – у Маріуполі.

Також є зірки, які постраждали від дій окупантів. Будинки знаменитостей військові РФ руйнували та обкрадали: Ірини Білик, Олега Скрипки Євгенії Гапчинської, Олександри Заріцької, Валерія Харчишина.

Все, що залишилося від будинку Валерія Харчишина / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Також зірки-чоловіки, що воюють на фронті, отримували поранення, серед них Андрій Хливнюк, Даніель Салем, Віктор Стороженко.

Андрій Хливнюк / Фото: facebook.com/kutiepov

У наступній частині статті редакція розповість, як зірки почали організовувати масштабні благодійні концерти, їздили на передову до військових та кардинально змінили вектор направлення своєї творчості.

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