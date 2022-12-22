Зірки під час війни: Джамала за два місяці зібрала 83 млн євро, а Вакарчук – виступав на передовій

Ми пропонуємо переглянути другий із серії матеріалів про українських зірок під час війни.

Редакція сайту ТСН.ua вже розповідала, як знаменитості підтримували українців 24 лютого, як допомагали армії в тилу, хто з артистів вступив до лав ЗСУ та як зірки марно зверталися до російських колег з проханням розповісти правду про війну.

У другій частині пропонуємо дізнатися, як знаменитості влаштовували великі благодійні концерти за кордоном та збирали кошти для України. Також розповідаємо, як повномасштабна війна в Україні змінила творчість музикантів.

Концерти українських зірок за кордоном з метою зібрати кошти на допомогу Україні

На початку повномасштабної війни знаменитості, як і всі інші українці, були просто шоковані та не знали, що робити. Утім, було зрозуміло, що треба допомагати Україні та збирати кошти для ЗСУ та на гуманітарні потреби.

Знаменитості, війна яких застала за кордоном, почали активно виступати на благодійних концертах та розповідати на широку аудиторію правду про війну в Україні. Співачка Настя Каменських виступала на світових майданчиках, зокрема в Іспанії у США, також на благодійних концертах виступав і її чоловік, репер Потап.

Війна за кордоном застала й мультиартиста MONATIK. Однак музикант не одразу почав давати благодійні виступи. Дмитро скасував всі концерти за кордоном та почав з командою допомагати армії – закуповувати вкрай необхідну військовим амуніцію. Згодом музикант почав давати концерти у рамках світового туру "ART Оборона". Всі кошти, зібрані під час гастролей, музикант віддасть платформі UNITED24, яка допомагає постраждалим від війни українцям.

Знаменитості, які на початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні, теж поступово почали виїжджати за кордон. Артисти розуміли, що саме так можуть більше допомогти українцям. Джамала поїхала за кордон і одразу почала давати благодійні концерти. Лише за місяць артистці вдалося зібрати 83 млн євро.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Тіна Кароль, яка спочатку перебувала в Україні, поїхала за кордон і почала виступати на благодійних концертах. Реперка alyona alyona у рідному містечку фасувала ліки, але зрозуміла, що за кордоном зможе більше допомогти.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Майже всі українські артисти давали благодійні концерти у різних країнах, серед них – Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Макс Барських, Злата Огнєвіч, Ірина Федишин, Катерина Бужинська, Святослав Вакарчук, Alyosha та багато інших.

Виступи для військових та допомога цивільним, що жили в окупації

Українські артисти не лише давали концерти, щоб зібрати кошти для України. Знаменитості також виступали для українських військових, аби відволікти їх від реалій війни та підняти бойовий дух. Одним із першим почав їздити на фронт лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Музикант під гітару співав для українських захисників, які служать на передовій.

Фото: Оперативне командування "Південь"/Facebook

Коля Сєрга організував "Культурний Десант". Разом з іншим знаменитостями він виступає для військових та мирних жителів, що пережили жахіття окупації. Окрім Колі Сєрги до "Культурного Десанту" входять репер Ярмак, ведучий Володимир Остапчук, скрипаль Мойсей Бондаренко, співак Міша Крупін та інші. Вони не лише дають концерти, але й привозять гуманітарну допомогу, подарунки для дітей та підтримають патріотичний дух.

Коля Сєрга з "Культурним десантом" на Харківщині / Фото: instagram.com/thekolya

Для військових виступали також співачка Світлана Тарабарова, співачка Злата Огнєвіч, яка їздила на передову, виконавиця Оля Полякова, співак Володимир Дантес, співачка Ірина Федишин та багато інших.

Пісні воєнного часу та відмова артистів від російськомовних композицій

Артисти почали виражати свої емоції та почуття в музиці, тож за час повномасштабної війни з'явилося чимало пісень.

Однією з перших артисток, що випустила патріотичну композицію, була Настя Каменських. Пісню, яка отримала символічну назву "Я – Україна", артистка присвятила Україні.

Згодом і Макс Барських випустив патріотичну пісню, що отримала назву Don't F*ck with Ukraine. Ірина Федишин заспівала про жахливі події у Бучі у композиції "Розстріляна весна", Оля Полякова випустила пісню-підтримку – "Все буде добре, Оля", Святослав Вакарчук присвятив композицію "Місто Марії" Маріуполю.

Нові композиції артисти виконували лише українською мовою. Ба більше, від російськомовних, що вже є в репертуарі, музиканти почали відмовлятися. Тіна Кароль більше не виконуватиме російськомовні пісні, Надя Дорофєєва почала їх перекладати українською.

Гурт Quest Pistols здивував новинкою, переклавши російськомовний хіт "Ты так красива" українською.

Оля Полякова теж виконала свій хіт українською, тепер рідною мовою артистка виконує "Королеву ночі".

У третій завершальній частині статті редакція розповість про зірок, які брали участь у закордонних шоу з метою допомогти Україні, а також хто зі знаменитостей планує усиновити дитину, батьки якої загинули на війні, а хто зробив собі патріотичне татуювання.

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