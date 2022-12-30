Зірки під час війни: Салем хоче усиновити дитину, а Мозгова набила на пів руки тризуб

Ми пропонуємо переглянути третій із серії матеріалів про українських зірок під час війни.

Редакція сайту ТСН.ua раніше розповідала, як від початку повномасштабної війни знаменитості допомагали країні, зокрема пішли на фронт, збирали кошти для ЗСУ та їздили до захисників із концертами, випустили патріотичні пісні, а від російськомовної творчості відмовилися.

Тож, у третій частині матеріалу пропонуємо вам дізнатися, як знаменитості брали участь у закордонних шоу та конкурсах, аби говорити про війну в Україні та збирати кошти на благодійні потреби.

Також розповідаємо, хто з українських знаменитостей вирішив подарувати сім'ю дитині, батьки якої загинули через повномасштабне вторгнення Росії, а також як зірки робили патріотичні татуювання.

Участь у закордонних шоу з метою допомогти Україні

Багато дискусій було на тему, чи варто українцям брати участь у "Євробачення-2022", поки в країні йде війна. Гурт Kalush Orchestra заявив, що поїде на конкурс та привертатиме увагу до жахливих подій, які відбуваються в Україні. Зокрема, музиканти змінили номер та зробили його актуальним для сучасних реалій.

Окрім того, вся країна очікувала від колективу, що у фіналі "Євробачення-2022" Kalush Orchestra попросить допомогти Маріуполю, який у травні нещадно нищили російські окупанти. Олег Псюк тоді звернувся до світової спільноти із такими словами: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!". І це дало результат, адже після виступу Kalush Orchestra, користувачі Мережі почали активно гуглити про Azovstal.

Співачка Джамала взяла участь у польських "Танцях з зірками". Зокрема, на шоу артистка збирала гроші для українців, які постраждали від війни. Збір коштів тривав лише під час виступів виконавиці. Також знаменитість продовжувала привертати увагу європейців до війни в Україні.

Стопами Джамали пішла й інша виконавиця – Оля Полякова. Щоправда, артистка стала учасницею грузинських "Танців із зірками". Полякова взяла участь у шоу, аби розповідати про війну в Україні, а також презентувати проєкт "Незламні", амбасадоркою якого є виконавиця. Він націлений на збір 1 млн гривень на біонічні протези для українців, що постраждали від війни.

Зірки планують усиновити дітей, батьки якої загинули через війну

Країна-агресорка Росія веде кроваву війну проти України та вбиває невинних людей, зокрема діти залишаються без батьків. Знаменитості не можуть на це дивитися без жалю та сліз, тож чимало зірок шоубізнесу всерйоз заговорили про усиновлення дитини.

Ведучий Даніель Салем, який служить на фронті, вже своє рішення обговорив із дружиною. Кохана знаменитості підтримала його. Наразі Даніель вивчає питання щодо усиновлення дитини та спілкується з людьми, які вже мали відповідний досвід.

Даніель Салем із дружиною

Зіркове подружжя Юрій Горбунов та Катерина Осадча теж говорили, що хотіли б подарувати сім'ю дитині, батьки якої загинули через війну. Щоправда, ведуча зазначала, що до цього треба бути готовим, адже це відповідальний крок. Тому пара вирішила повернутися до цього питання після завершення війни.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведучий Тімур Мірошниченко разом зі своєю дружиною ще до початку повномасштабної війни хотів подарувати дитині сім'ю. Однак, після вторгнення Росії пара зрозуміла, що готова піти на цей крок.

Тімур Мірошниченко з дружиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведучий Григорій Решетнік теж мав із дружиною Христиною відповідну розмову. Подружжя хоче подарувати сім'ю дитині, батьки якої загинули через війну в Україні. Однак, цим питанням Христина та Григорій займуться вже після перемоги України.

Григорій Решетнік із дружиною / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Співачка MamaRika разом із чоловіком, гумористом Сергієм Середою, також після закінчення війни хоче усиновити дитину, яка втратила своїх батьків.

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

Зірки, які набили патріотичні татуювання

Від початку повномасштабної війни чимало зірок набили патріотичне татуювання. Продюсерка Олена Мозгова зробила собі тату на пів руки. Знаменитість набила тризуб та квіти на блакитному тлі.

Татуювання Олени Мозгової / Фото: instagram.com/mozgova0902

Реперка alyona alyona тепер має на правій ключиці червоно-чорний колосок, а поруч з ним красується синьо-жовтий.

Татуювання alyona alyona / Фото: Telegram-канал alyona alyona

Блогерка Даша Квіткова зробила на тілі одразу декілька патріотичних татуювань. Знаменитість набила карту України, скріпку у вигляді серця у синьо-жовтих кольорах, а також зелено-бежевий колосок.

Нові тату Даші Квіткової / Фото: instagram.com/kvittkova

Гуморист Євген Кошовий також після початку повномасштабної війни має два нових патріотичних тату. На одній руці зірки набитий рядок з пісні Скрябіна "Бандерштатівські коломийки" – "той, хто любить Україну, має бути з нами", а на інший напис – "був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".

Тату Євгена Кошового / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Ведучий Даніель Салем набив на грудях величезне патріотичне татуювання у вигляді вишиванки, а поруч із нею зображений контур України та синьо-жовтий прапор.

Патріотичне татуювання Даніеля Салема / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Співак Сергій Бабкін набив на руці тату, яке складається з літер ДВМЗУ і означає "Доброго вечора, ми з України".

Сергій Бабкін зробив нове патріотичне тату

А от співак Дантес присвятив патріотичне татуювання своєму рідному місту. На руці Володимира набиті цифри "057" - телефонний код Харкова, та перші букви назви рідного міста – "ха".

Володимир Дантес присвятив нове тату Харкову / Фото: instagram.com/vladimirdantes

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