Зірки підсіли на "Оземпік": хто з них схуднув за допомогою ліків для діабетиків та чому це небезпечно

Голлівудських знаменитостей запідозрили у вживанні препарату для діабетів "Оземпік".

Річ у тім, що відповідні ліки допомагають знизити апетит та дарують почуття ситості. Подейкують, що знаменитості почали зловживати ним, аби швидко схуднути. Чимало зірок запідозрили у вживанні препарату для діабетиків не за призначенням. Самі селебрітіс своєю реакцією дають зрозуміти, що не з чуток добре знайомі з "Оземпіком", йдеться у "Сніданку з 1+1".

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що таке "Оземпік", чому вживання ліків для діабетиків небезпечне для здорових людей та хто із голлівудських зірок зловживає препаратом.

Що таке "Оземпік" та чому його приймають задля схуднення

Препарат "Оземпік" першочергово призначений для лікування цукрового діабету другого типу. Його необхідно приймати раз на тиждень за допомогою ін'єкцій. "Оземпік" допомагає діабетикам знизити рівень цукру в крові. Відповідний препарат продається лише за рецептом лікаря, тож і приймати його потрібно лише під наглядом спеціаліста.

"Оземпік" призначений лише для діабетиків

Однак, західні селебрітіс почали приймати ліки не за призначенням. Річ у тім, що препарат імітує природний гормон, який знижує відчуття голоду та уповільнює спорожнення шлунку. У людей, які вживають відповідні ліки, знижується апетит, вони почуваються ситими протягом декількох днів. Тоді ж як гормон, який імітує "Оземпік", виробляється в організмі природним шляхом, то людина почувається неголодною лише декілька годин.

Це допомагає швидкому схудненню та надалі не набирати зайвої ваги.

Хто з зірок вживав "Оземпік" задля схуднення

Здебільшого у вживанні препарату "Оземпік" звинувачують саме західних селебрітіс. Знаменитості, щоправда, це не коментують та не зізнаються, що худнули за допомогою ліків.

Тим не менш, на церемонії вручення премії "Оскар-2023" ведучий Джиммі Кіммел пожартував про "чудодійний" препарат для схуднення.

"Ви всі маєте такий чудовий вигляд. Ось дивлюся я на вас і думаю, може, й мені треба приймати "Оземпік"?", - пожартував ведучий церемонії.

Джиммі Кіммел / Фото: Associated Press

З реакції присутніх зірок, які в один голос почали сміятися з цього, стає добре зрозуміло, що з препаратом для діабетиків вони добре знайомі.

У вживанні "Оземпіка" звинувачують чимало голлівудських зірок. Зокрема, у Мережі підозрюють, що Кім Кардашян звернулася до препарату, щоб схуднути на сім кіло та одягнути славнозвісну сукню акторки Мерилін Монро.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Також у вживанні ліків для діабетиків підозрюють американського винахідника Ілона Маска, співачок Мадону, Леді Гагу, акторок Крістіну Гендрікс, Джулію Фокс та модель Ешлі Грем. Всі вони дивували користувачів результатами схуднення у вкрай короткий термін. Тому юзери підозрюють, що без "Оземпіка" не обійшлося. Самі ж знаменитості не коментують ці звинувачення.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Леді Гага / Фото: Associated Press

Чому "Оземпік" небезпечно використовувати для схуднення – коментар лікарки

Препарат необхідний для людей з діабетом, його призначає лише лікар після здачі всіх аналізів та ретельного огляду. Вживати його здоровим просто небезпечно. Як говорить лікарка-дієтологиня Наталія Самойленко ліки мають свої побічні реакції. Найчастіше це нудота, блювання, діарея та запор. Окрім того, після вживання препарату люди можуть погано почуватися, адже розвивається тривожно-депресивний синдром.

"Якщо їжа тривалий час залишається в шлунку, то, звісно, може бути здуття живота або відчуття переповнення, може бути нудота. Оскільки препарат співпрацює з центром голоду, то є певні моменти, пов'язані зі зміною настрою. Дуже часто розвивається тривожно-депресивний синдром, знижується рівень такого нейромедіатора, як дофамін. Препарат може викликати навіть суїцидальні прояви", - говорить лікарка.

Наталія Самойленко / Фото: скриншот з відео

За деякими даними лікарів, "Оземпік" взагалі може спровокувати рак щитовидної залози. Окрім того, після вживання препарату може розвинутися ниркова недостатність, панкреатит та інші захворювання.

Лікарі радять, якщо в людини нормальний індекс маси тіла і вона лише хоче скинути декілька кіло, то до ліків звертатися точно не варто. Схуднути у цьому випадку допоможуть спорт та правильне харчування. Якщо ж у людини проблеми із зайвою вагою, то необхідно звертатися до спеціалістів, які знаються на цьому. Вживання препарату не за призначенням точно не допоможе в схудненні. Тим більше, ліки не дарують струнку фігуру назавжди. Після припинення вживання препарату вага повертається.

Лікарі стверджують, що немає "чудодійної пігулки", яка допоможе швидко та без побічних ефектів скинути вагу. Кожне вживання ліків не за призначенням шкодить вашому організму. Перш ніж вживати той чи інший препарат, необхідно проконсультуватися з медиками.

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