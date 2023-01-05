Зірки, про романи яких ви не здогадувалися: Шер і Том Круз, Міла Куніс і Маколей Калкін

У світі шоубізнесу знаменитості часто зустрічаються зі своїми колегами за сценою. Утім, є такі пари, в існування яких складно повірити.

Зірки часто зустрічалися у юному віці з колегами, які були цілковитою протилежністю. Стосунки пар навіть були серйозними та призводили до заручин.

Редакція сайту TСН.ua пропонує вашій увазі вісім неочікуваних пар у світі шоубізнесу, про існування яких ви могли не здогадуватися.

Шер і Том Круз

Роман між співачкою Шер та актором Томом Крузом був у далекому минулому. Тоді виконавиці було 39 років. Тим часом Тому було лише 23 роки, він тільки починав свою акторську кар'єру та не був таким популярним. Познайомилися Шер і Круз на одному зі світських заходів, і між ними одразу спалахнула іскра. Однак їхній роман не тривав довго. Після розриву стосунків Том і Шер залишилися гарними друзями.

Шер і Том Круз / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Роберт Дауні-молодший

Роман між парочкою зав'язався 1984 року під час знімань стрічки "Першонароджений". Стосунки знаменитостей протривали сім років, однак шлюбом так і не закінчилися. Сара пішла від Роберта через його постійні проблеми із наркотичними речовинами та алкоголем.

Сара Джессіка Паркер і Роберт Дауні-молодший, 1988 рік / Фото: Getty Images

Міла Куніс і Маколей Калкін

Мало хто знає, але між зіркою "Сам удома" та акторкою свого часу був роман. Парочка почала зустрічатися, коли Мілі було лише 18 років, а Маколею – 21. Разом вони були тривалих вісім років, а після розриву стосунків залишилися друзями. У ЗМІ тоді ширилися чутки, що Міла пішла від Маколея, адже їй із ним стало нудно.

Міла Куніс і Маколей Калкін / Фото: Getty Images

Едварт Нортон і Сальма Гаєк

Пара почала зустрічатися 1999 гору, а знайомство їхнє було випадковим – завдяки спільному мануальному терапевту. Едварт і Сальма тримали свої стосунки у таємниці і мало що про них розповідали на публіку. Актори розійшлися 2003 року та нічого не розповідали, що стало причиною такого рішення. Утім, екси залишилися гарними друзями. Нортон навіть був гостем на весіллі Гаєк із мільярдером Франсуа-Анрі Піно.

Едварт Нортон і Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Камерон Діаз і Джаред Лєто

Знаменитості почали зустрічатися 1999 року. Стосунки пари були серйозними, що навіть 2000 року вони заручилися. Утім, Джаред неочікувано 2003 року кинув Камерон. Подейкували, що Лєто не був готовим до серйозних стосунків, тому вирішив розійтися.

Камерон Діаз і Джаред Лєто / Фото: Getty Images

Меттью Перрі і Джулія Робертс

Роман знаменитостей почався неочікувано. Познайомилися вони завдяки культовому серіалу "Друзі". Джулію запросили зіграти епізодичну роль в одному з епізодів. Вона заявила, що погодиться, якщо її персонаж взаємодіятиме із персонажем Меттью. Перрі дізнався про цей інцидент та надіслав Джулії листівку із букетом троянд. Відтоді вони почали листуватися, а згодом зустрічатися. Щоправда, їхній роман тривав всього два місяці. Меттью кинув Робертс, адже мав багато комплексів і був певен, що акторка піде від нього першою.

Меттью Перрі і Джулія Робертс у серіалі "Друзі"

Вайнона Райдер і Метт Деймон

Актори познайомилися на новорічній вечірці 1997 року. Вайнона почала проявляти знаки уваги до Метта, а він був зовсім не проти. Через рік стосунків парочка придбала власну квартиру та повідомила, що заручилася. Утім, Вайнона та Метт за рік після заручин розійшлися. Ініціатором розриву стала Райдер, адже їй розповіли, що Деймон зраджує.

Вайнона Райдер і Метт Деймон / Фото: Getty Images

Кіра Найтлі і Джеймі Дорнан

Акторка почала зустрічатися із Джеймі, коли їй було всього 18 років. Дорнану тоді був 21 рік, і він працював манекенником та навіть не думав про акторську кар'єру. Стосунки пари розвивалися стрімко, і Джеймі переїхав жити до маєтку Кіри. Та згодом їхні взаємини почали псуватися. Подейкували, що Дорнан заздрив успіху Найтлі та не бажав залишатися у тіні її слави. Тим часом Кіра усіляко підтримувала коханого та навіть допомогла йому з першою роллю у кіно. Утім, 2005 року пара розійшлася.

Кіра Найтлі і Джеймі Дорнан / Фото: Getty Images

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