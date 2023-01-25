Зірки-рекордсмени за кількістю шлюбів: у Памели Андерсон їх було шість, а в Ларрі Кінга – вісім

Одні зірки зустрічають своє кохання раз і на все життя, іншим щастить менше, тож саме з тією другою половинкою починають зустрічатися після невдалих двох-трьох спроб.

Утім, деякі знаменитості настільки велелюбні і до того ж серйозно налаштовані, що йдуть чи не одразу зі своїм партнером чи партнеркою під вінець. Однак часто ці шлюби закінчуються невдало.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про зірок, які понад п'ять разів вступали у шлюб у пошуках тієї самої другої половинки.

Міккі Руні – вісім шлюбів

Американському актору довелося вісім разів одружитися, аби знайти саме ту обраницю. Вперше знаменитість пішов під вінець у 21 рік. Його обраницею стала Ава Гарднер. Шлюб протримався лише рік. Наступні три шлюби Міккі теж були не тривалими. А от з четвертою дружиною, яка народила йому чотирьох дітей, актор був одружений майже вісім років. Закінчення їхніх стосунків було трагічним, адже кохану Руні вбив приятель сім'ї, з яким вона була у романтичних стосунках.

Міккі Руні з восьмою дружиною / Фото: Getty Images

Наступні три шлюби актора теж не тривали довго. А от з восьмою дружиною Джен Чемберлін Міккі одружився 1975 року. Актор був з нею разом аж до самої смерті.

Ларрі Кінг – вісім шлюбів

Знаменитий американський журналіст був у шлюбі вісім разів. Знаменитість мав славу велелюбного чоловіка, який полюбляє офіційні стосунки. Вперше він одружився у 19 років, однак шлюб тривав лише рік.

Ларрі Кінг / Фото: Associated Press

Наступні серйозні стосунки Ларрі теж не були тривалими. Щоправда, чим дорослішим став журналіст, тим довшими були його шлюби. З моделлю Ален Ейкінс Кінг навіть два рази ходив під вінець.

Серце зірки американського телебачення підкорила телеведуча Шон Савтвік, з якою він був у шлюбі до самої смерті.

Ларрі Кінг з восьмою дружиною / Фото: Associated Press

Біллі Боб Торнтон – шість шлюбів

Американському актору, щоб віднайти ту саму кохану, довелося шість разів одружитися. Шлюби Біллі не тривали довго. Серед його дружин, були акторки Тоні Лоуренс, Сінда Вільямс, модель Ріетра Торнтон. Навіть зірка Голлівуду Анджеліна Джолі потрапила до любовних тенет Біллі. Щоправда, у шлюбі вони були лише три роки – від 2000 до 2003 року.

Біллі Боб Торнтон та Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Після розриву з Джолі Біллі тривалий час був одинаком. Лише 2015 року Боб знову одружився. Його обраницею стала приятелька Конні Англанд. Подружжя досі у шлюбі.

Памела Андерсон – шість шлюбів

Чи то знаменита акторка велелюбна, чи то їй не щастить в особистому житті. Памела була у шлюбі шість разів. З кінопродюсером Ріком Саломоном Андерсон навіть двічі намагалася побудувати стосунки.

Памела Андерсон і Рік Саломон / Фото: Getty Images

Останнім чоловіком акторки став охоронець Ден Гейгерст. Утім, на початку 2022 року вони розлучилися. Цілком можливо, що Памела сьомий раз теж вийде заміж.

Мартін Скорсезе – п'ять шлюбів

Знаменитий режисер Мартін Скорсезе має за плечима п'ять шлюбів та чотири розлучення. Також від шлюбів Мартін виховує трьох доньок – від першої, другої та п'ятої дружин. Від 1999 року Скорсезе перебуває в офіційному шлюбі з редакторкою книг та телепродюсеркою Гелен Морріс.

Мартін Скорсезе / Фото: Associated Press

Джеймс Кемерон – п'ять шлюбів

Схоже, легендарний режисер хотів позмагатися з Мартіном Скорсезе. У Джеймса теж було п'ять офіційних шлюбів. Щоправда, чотири з них були нетривалими та невдалими. Просто в серце Кемерону запала акторка Сьюзі Еміс. Вони одружилися 2000 року і досі перебувають у шлюбі.

Джеймс Кемерон / Фото: Getty Images

Лоренцо Ламас – п'ять шлюбів

Знаменитий актор, герой бойовиків 90-х років та мильних опер був серйозно налаштований у стосунках і кликав коханих під вінець аж цілих п'ять разів. Щоправда, шлюби актора не тривали довго. З першою дружиною Ламас прожив рік, з другою – два, з третьою чотири, з четвертою – шість. Останньою дружиною Лоренцо стала акторка Шона Крейг, з якою він прожив п'ять років. Схоже, Лоренцо схаменувся та відтоді не йшов під вінець.

Лоренцо Ламас з п'ятою дружиною / Фото: Associated Press

Джоан Коллінз – п'ять шлюбів

У британської акторки було п'ять шлюбів. Першим чоловіком знаменитості став актор Максвелл Рід. Вдруге Джоан вийшла заміж за співака і актора Ентоні Ньюлі, від якого народила сина та доньку.

Джоан Коллінз / Фото: Associated Press

Третім чоловіком знаменитості став керівник студії Apple Records Рон Кас. У пари з'явилася на світ донька. Четвертим чоловіком Джоан був співак Пітер Голм. Їхнє розлучення було скандальним. Тривалий час Коллінз була самотня.

Вже 2002 року Джоан вийшла заміж за театрального менеджера Персі Гібсона, який молодший за неї на 32 роки. На п'ятому чоловіку акторка схаменулася.

Джоан Коллінз та Персі Гібсон / Фото: Associated Press

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