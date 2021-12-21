Зірки "Сексу і міста" відреагували на звинувачення Кріса Нота у секс-домаганнях

Актори написали спільну заяву.

Колеги за серіалом "Секс і місто" вперше відреагували на те, що американського актора Кріса Нота, який грав Містера Біга, звинуватили у секс-домаганнях.

Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс зробили спільну заяву, в якій висловилися щодо секс-скандалу довкола Нота. До слова, акторки підтримали жінок, які наважилися про це розповісти.

"Ми глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які наважилися та поділилися своїм болісним досвідом. Ми знаємо, що це було дуже важко зробити, і ми дякуємо їм за це", - говориться в їхній спільній заяві.

Зірки "Сексу і міста" прокоментували секс-скандал довкола Кріса Нота / instagram.com/sarahjessicaparker

Нагадаємо, дві жінки розповіли, що Кріс Нот зґвалтував їх у 2004 та 2015 роках. Також про насильство з боку Кріса Нота заговорила відома акторка Зої Лістер-Джонс. Окрім того, Нот в 90-х зустрічався з моделлю Беверлі Джонсон. Втім, дівчина після розриву їхніх стосунків розповіла, що він постійно ревнував, бив та погрожував вбити її пса. Нещодавно ще одна жертва розповіла, що актор намагався її зґвалтувати 2010 року. Сам же Нот все заперечує.

Кріс Нот / Associated Press

Втім, актор вже почав розплачуватися кар’єрою. Його звільнили з серіалу "Зрівнювач" після звинувачень у секс-домаганнях. Також з ним відмовилася співпрацювати велика компанія з продажу алкогольних напоїв після звинувачень у зґвалтуванні.

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