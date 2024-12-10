Зірки серіалу "Одного разу під Полтавою" презентували новорічний гумористичний кліп

Команда "VIP Тернопіль" та гурт "ВІА Кіп'яток" насмішили фанів гумористичним кліпом до нової пісні "Майонез".

Так, повернувшись із гастрольного туру у США, де акторам вдалося зібрати кілька мільйонів гривень на потреби ЗСУ, вони продовжують дарувати радість українцям і працювати задля перемоги. Цього разу зірки серіалу "Одного разу під Полтавою" зняли кліп під свій хіт, присвячений циклу зимових свят.

До слова, режисером гумористичного відео виступив ветеран війни Іоанн Зєнков, який майстерно передав іронічну історію. У центрі сюжету змальовано пару, що намагається дотримуватися дієти, але не може встояти перед святковими стравами. Олів’є, холодець, сало й майонез – головні герої цієї веселої і водночас дуже правдивої історії.

"Ми завжди підтримуємо нашу армію через творчість, адже кожен концерт чи проєкт для нас – це внесок у нашу спільну перемогу. Усі наші заходи є благодійними, і це головна мотивація для нашої творчості", – розповідають учасники "VIP Тернопіль".

Нова пісня та кліп демонструють фірмовий стиль гурту – влучний гумор, впізнавані життєві ситуації та незмінну любов до України.

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