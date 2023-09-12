Зірки серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" відсвяткували пишне весілля з особливими подарунками

Як і на екрані, так і в житті пара щаслива разом.
Українські актори Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін зіграли весілля.
Актори серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" провели церемонію в символічну дату - День українського кіно, який припав цього року на 9 вересня.
Закохані ще 2022 року хотіли зареєструвати свої стосунки, однак через повномасштабну війну відкладали святкування. Однак з рештою Таїсія та Ярослав прийняли рішення більше не зволікати та офіційно стати родиною.
Пишне весілля пара відсвяткувала у колі друзів та близьких у Києві. Церемонія пройшла просто неба у неймовірно гарній локації, прикрашеній квітами у пастельних відтінках.
Наречена обрала для цього особливого дня повітряну сукню у традиційному білому кольорі з пишною спідницею та об'ємними рукавами, яку доповнила довгою фатою та стильними прикрасами. Волосся Таїсія залишила розпущеним та зробила легким макіяж.
Ярослав обрав класичний чорний костюм з жилеткою. Яскравим аксесуаром нареченого стала бутоньєрка з тими ж квітами, що і в букеті нареченої.
Замість квітів і подарунків попросили гостей долучитись до благодійного збору на шоломи для ЗСУ, який вдало закрили ще за декілька днів до весілля.
"Гості досі пишуть нам слова вдячності. Ті, хто перестав вірити у кохання - повірили, а ті, хто не хотів весілля, тепер хочуть. Я щаслива, що у нас вийшло організувати свято, на якому ми змогли зібрати близьких та рідних людей разом. Це було свято кохання: справжнього, щирого, теплого", - поділилася акторка.
Цікаво, що на екрані Таїсія та Ярослав також грають закохану пару. Розповідаючи про героїв серіалу, дівчина проводить багато паралелей між їхніми стосунками на майданчику та у реальному житті.
"Насправді є багато спільного між нашою серіальною та реальною історіями. Як і моя героїня, я завжди була відмінницею, вчилася у трьох навчальних закладах, навіть зараз я і досі на відмінно вчусь в аспірантурі, загалом, я дуже цілеспрямована людина. Щодо Ярослава, він більш запальний, веселий, такий, як і Макс, його персонаж", - говорить Таїсія.
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