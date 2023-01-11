Зірки тоді і зараз: який вигляд мали українські знаменитості до того, як стали популярними

Хтось із зірок майже не змінився, а когось зовсім не впізнати.

На початку творчої кар'єри знаменитості експериментували та шукали свій стиль. Зокрема, це стосувалося і зовнішнього вигляду.

Так, зірки експериментували зі сценічним образом, зачіскою, вбранням та макіяжем. Зовнішність деяких зірок від початку кар'єри в шоубізнесі майже не змінилася, а деяких просто не впізнати.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як з часом змінилися українські знаменитості.

Оля Полякова

Співачка на початку своєї музичної кар'єри була не надто яскравою і пробувала себе в різних образах. Виконавиця стала шалено популярною, коли почала випускати веселі пісні, виступати у відвертих вбраннях та з кокошником на голові. Візитівкою Олі було довге біляве волосся. Від 2014 року Полякова відмовилася від російського кокошника, натомість одягла корону. Та сценічні вбрання артистки не стали менш ефектними.

Оля Полякова

Потап

Відомий репер та продюсер не завжди був голомозим. До того, як стати шалено популярним, у Потапа була густа шевелюра, яка з роками ставала все меншою, поки зовсім не зникла.

Потап

Тіна Кароль

Співачка не завжди була ефектною білявкою. Артистка почила свій співочий шлях, коли була брюнеткою, мала брови-ниточки та яскраво фарбувалася. Шалено популярною Кароль стала, коли вже була білявкою. Колір волосся у Тіни залишається незмінним.

Тіна Кароль

Юлія Саніна

Співачка до того, як стати популярною, мала стриманий образ. Утім, з часом артистка почала експериментувати. Шалену популярність Юлі принесли яскраві, зухвалі та різноманітні образи, які кожного разу дивують своєю оригінальністю.

Юлія Саніна

Настя Каменських

Артистка до того, як стати популярною, мала ефектну зовнішність. Прославилася знаменитість зі своїми фірмовим кудрявим довгим волоссям та пишними формами. З роками Настя помітно схудла і все частіше почала випрямляти кудрі.

Настя Каменських

MONATIK

До того, як стати шалено популярним, Дмитро Монатік встиг поекспериментувати зі своєю зачіскою, а також стилем. Згодом, артист віднайшов родзинку – головний убір.

MONATIK

alyona alyona

Співачка, яка до популярності працювала вихователькою у дитячому садочку, з роками неабияк змінилася. Артистка помітно схудла, у неї змінився стиль, вона стала більш впевненою та досягла чималого успіху.

alyona alyona

Надя Дорофєєва

До популярності співачка мала рудувате коротке волосся. Надя здобула шалену популярність, коли стала учасницею дуету "Время и стекло". Тоді Дорофєєва робила яскравий макіяж та фарбувала волосся в рудний колір. Нині ж Надя має більш стриманий та не менш яскравий образ.

Надя Дорофєєва

Маша Єфросиніна

Незмінним у ведучої завжди залишався колір волосся. Від початку кар'єри Маша була брюнеткою. А от довжина волосся Єфросиніної змінювалася, також час від часу знаменитість робила чубчик. Крім того, у Маші стала іншою фігура. Ведуча неабияк схудла.

Маша Єфросиніна

Джамала

За час своєї співочої кар'єри Джамала неабияк змінилася. На початку творчого шляху артистку зовсім не впізнати. Коли виконавиця стала популярною, у неї була стрижка "боб-каре". Нині ж Джа має довге волосся.

Джамала

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