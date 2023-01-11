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Зірки тоді і зараз: який вигляд мали українські знаменитості до того, як стали популярними

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
82
Час на прочитання
3 хв
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Зірки тоді і зараз: який вигляд мали українські знаменитості до того, як стали популярними

Хтось із зірок майже не змінився, а когось зовсім не впізнати.

На початку творчої кар'єри знаменитості експериментували та шукали свій стиль. Зокрема, це стосувалося і зовнішнього вигляду.

Так, зірки експериментували зі сценічним образом, зачіскою, вбранням та макіяжем. Зовнішність деяких зірок від початку кар'єри в шоубізнесі майже не змінилася, а деяких просто не впізнати.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як з часом змінилися українські знаменитості.

Оля Полякова

Співачка на початку своєї музичної кар'єри була не надто яскравою і пробувала себе в різних образах. Виконавиця стала шалено популярною, коли почала випускати веселі пісні, виступати у відвертих вбраннях та з кокошником на голові. Візитівкою Олі було довге біляве волосся. Від 2014 року Полякова відмовилася від російського кокошника, натомість одягла корону. Та сценічні вбрання артистки не стали менш ефектними.

Оля Полякова / ©
Оля Полякова

Потап

Відомий репер та продюсер не завжди був голомозим. До того, як стати шалено популярним, у Потапа була густа шевелюра, яка з роками ставала все меншою, поки зовсім не зникла.

Потап / ©
Потап

Тіна Кароль

Співачка не завжди була ефектною білявкою. Артистка почила свій співочий шлях, коли була брюнеткою, мала брови-ниточки та яскраво фарбувалася. Шалено популярною Кароль стала, коли вже була білявкою. Колір волосся у Тіни залишається незмінним.

Тіна Кароль / ©
Тіна Кароль

Юлія Саніна

Співачка до того, як стати популярною, мала стриманий образ. Утім, з часом артистка почала експериментувати. Шалену популярність Юлі принесли яскраві, зухвалі та різноманітні образи, які кожного разу дивують своєю оригінальністю.

Юлія Саніна / ©
Юлія Саніна

Настя Каменських

Артистка до того, як стати популярною, мала ефектну зовнішність. Прославилася знаменитість зі своїми фірмовим кудрявим довгим волоссям та пишними формами. З роками Настя помітно схудла і все частіше почала випрямляти кудрі.

Настя Каменських / ©
Настя Каменських

MONATIK

До того, як стати шалено популярним, Дмитро Монатік встиг поекспериментувати зі своєю зачіскою, а також стилем. Згодом, артист віднайшов родзинку – головний убір.

MONATIK / ©
MONATIK

alyona alyona

Співачка, яка до популярності працювала вихователькою у дитячому садочку, з роками неабияк змінилася. Артистка помітно схудла, у неї змінився стиль, вона стала більш впевненою та досягла чималого успіху.

alyona alyona / ©
alyona alyona

Надя Дорофєєва

До популярності співачка мала рудувате коротке волосся. Надя здобула шалену популярність, коли стала учасницею дуету "Время и стекло". Тоді Дорофєєва робила яскравий макіяж та фарбувала волосся в рудний колір. Нині ж Надя має більш стриманий та не менш яскравий образ.

Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва

Маша Єфросиніна

Незмінним у ведучої завжди залишався колір волосся. Від початку кар'єри Маша була брюнеткою. А от довжина волосся Єфросиніної змінювалася, також час від часу знаменитість робила чубчик. Крім того, у Маші стала іншою фігура. Ведуча неабияк схудла.

Маша Єфросиніна / ©
Маша Єфросиніна

Джамала

За час своєї співочої кар'єри Джамала неабияк змінилася. На початку творчого шляху артистку зовсім не впізнати. Коли виконавиця стала популярною, у неї була стрижка "боб-каре". Нині ж Джа має довге волосся.

Джамала / ©
Джамала

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Дата публікації
Перегляди
82
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