Зірки у своїй найбільшій вазі: фото знаменитостей до та після схуднення

Знаменитості неабияк переймаються через свій зовнішній вигляд, зокрема через вагу теж.

Хоч бодіпозитив і популярне явище сьогодні, та коли на вагах зірок з'являються зайві кіло, то вони намагаються їх позбутися. Це допомагає їм почуватися, першою чергою, більш здоровішими, а також більш впевненішими у собі.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про схуднення зірок, де можна подивитися фото знаменитостей у їхній найбільшій вазі та порівняти, який вигляд вони мають зараз.

Олександра Заріцька

Солістка гурту KAZKA тримала свою вагу в таємниці. Однак артистка охоче ділилася результатами свого схуднення. Кардинально худнути Заріцька почала на проєкті "Танці з зірками". Як тоді зізнавалась Саша, вона хотіла, аби її партнеру Юрію Мєшкову було легше робити з нею підтримки. За час участі в шоу виконавиця скинула понад 20 кіло. На досягнутому артистка не зупинилися. Після завершення проєкту знаменитість зайнялася своїм харчуванням припинила вживати цурок, молоко, м'ясо, хліб, снеки. У результаті Саша схудла на понад 35 кіло.

Олександра Заріцька

alyona alyona

Виконавиця раніше зізнавалась, що важила 127 кілограм. Утім, вона взялася за свою фігуру та почала худнути. Тоді за півтора місяця знаменитість схудла на 10 кіло. alyona alyona правильно харчувалася та займалася спортом. Однак через травму ноги артистка знову почала набирати вагу. Серйозно взялася за свою вагу співачка 2022 року. Артистка за літо схудла на 20 кілограм.

alyona alyona

Ксенія Мішина

Найбільше акторка важила понад 80 кілограм. Вагу знаменитість набрала під час вагітності. Як зізнавалась Ксенія, тоді вона неабияк комплексувала та вважала себе непривабливою. Тож, після народження сина Мішина почала худнути. Акторка сіла на сувору дієту та почала щоранку бігати. Вже через рік зірка важила 50 кіло. Нині вага Ксенії становить 48 кіло.

Ксенія Мішина

Даша Квіткова

Найбільша вага блогерки становила 83 кіло. Як і Ксенія Мішина, Квіткова набрала зайві кілограми під час вагітності. Даша одразу ж після пологів зайнялася своєю фігурою. За рік знаменитість схудла на понад 30 кіло. Нині вага Даші становить близько 50 кілограм. А худла блогерка за допомогою спорту та дієти, яку їй підібрав дієтолог.

Даша Квіткова

Джамала

Співачка під час другої вагітності набрала близько 20 зайвих кіло. Тож, після пологів артистка серйозно зайнялася фігурою. Джамала звернулася за допомогою до фахівця, який підготував для неї спеціальну програму схуднення. Це дало свій результат, адже за чотири місяці артистці вдалося повернутися в форму.

Джамала

Олена Мозгова

Коли продюсерка починала худнути, її вага становила 85 кіло. За майже рік знаменитість скинула 22 кілограми. Худнути Олені допомагала кето-дієта та інтервальне харчування 16/8. Також продюсерка припинила вживати алкоголь. А от спортом Олена не займалася через стан здоров'я.

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Оля Цибульська

Знаменитість раніше зізнавалась, що мала залежність від їжі. Артистка постійно заїдала стрес. Худнути Оля намагалась, але спорт та дієти не давали тривалого результату. Та якось виконавиця подивилася шоу, де знімалась, та вирішила, що має негайно худнути. За півтора місяця співачка схудла на 12 кіло та трималася ваги 56-57 кіло.

Оля Цибульська

Настя Каменських

Виконавиця завжди мала привабливі форми. Утім, прихильники почали помічати, що їхня кумирка неабияк набрала зайвої ваги. Тож декілька років тому Настя серйозно взялася за свою фігуру та почала худнути. Артистка активно займалася спортом та працювала з дієтологом. І це дало позитивний результат, адже Каменських вдалося повернути свою струнку фігуру.

Настя Каменських

Аліна Гросу

Виконавиця зізнавалась раніше, що у 18 років набрала 12 кіло. Артистка через це неабияк комплексувала. Утім, вже у 20 років знаменитість повернулася до своєї звичної ваги, а це 51-53 кіло. Щоправда, останні пів року через стрес в Аліни почалися проблеми зі здоров'ям. Артистка навіть перебувала на лікуванні в Індії, де через сувору дієту схудла на п'ять кіло.

Аліна Гросу

Читайте також: