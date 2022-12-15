Зірки "Вечірнього Кварталу" в укритті зняли новорічний ролик, у якому "згорів" Кремль

24 та 31 грудня на телеканалі ТЕТ відбудеться одразу дві святкові прем'єри: різдвяний та новорічний "Вечірній Квартал".

Об'єднавшись для святкового промо ролику, актори "Вечірнього Кварталу" та акторки "Жіночого Кварталу" заспівали разом свою версію популярного треку 2022 року молодого артиста Jockii Druce – "Шо ви браття". У переспіві від "кварталівців" текст пролунав трохи інакше: актори торкнулись теми святкування різдвяних та новорічних свят у сьогоднішніх реаліях, з постійними відключеннями світла та повітряними тривогами.

Проте гумористи впевнені, що нічого не може зруйнувати свято українцям і в ці святкові дні потрібно обов'язково підняти келихи за ЗСУ та за нашу перемогу, яка буде вже зовсім скоро. До речі, ролик був відзнятий в укритті на парковці, що підкреслює реалії сьогодення, з якими щодня зіштовхуються українці.

"Ворогам не відібрати у нас наших свят! Звичайно, цього року не буде таких пишних святкувань, як раніше. Але навіть без світла і в укритті ми не розгубимося та зможемо зустріти Новий рік і загадати найголовніше бажання кожного українця – про нашу якнайшвидшу перемогу. Цей настрій ми хочемо передати і у нашому святковому промо ролику. Для нього автори Студії "Квартал 95" адаптували слова реп-хіта Jockii Druce "Шо ви браття", який став одним із гімнів воєнного часу. І звичайно, щоб підтримати українців і створити кожному святковий настрій, до Різдва і Нового року ми підготували спеціальні благодійні концерти "Вечірнього Кварталу", які заряджені на перемогу", – говорить художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.

Віра Кекелія та Ірина Сопонару

Анастася Оруджова

Окрім того, у промо ролику не обійшлось без ще одної мрії кожного українця: палаючого кремля, на який "кварталівці" споглядають через екран телевізорів.

"Думало воно, що зможе свято відібрати. Хай сідає … ялинку! Нас не налякати!" - співають у ролику актори.

"Вечірній Квартал"

"Вечірній Квартал"

У різдвяному та новорічному концертах "Вечірнього Кварталу" на глядачів очікує злободенний гумор про війну та реалії нашого сьогодення, а також ексклюзивні номери від запрошених зірок з піснями, які наразі супроводжують наше життя. Попри усі події, гумористи підійматимуть настрій українцям, аби ще раз підкреслити, що ворогові нас не зламати. Адже сміємось – отже перемагаємо!

Вже багато років українці зустрічають різдвяні та новорічні свята разом з "Вечірнім Кварталом". Тому дивіться 24 грудня о 20:00 – різдвяний "Вечірній Квартал", а 31 грудня - новорічний "Вечірній Квартал" в ефірі телеканалу ТЕТ.

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