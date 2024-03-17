Зірки, які були коханками: хто зі знаменитостей крутив роман з одруженим і чим закінчилися стосунки

Хтось із зірок не знав про сімейний статус чоловіка, а для когось це не стало на заваді.

Особисте життя знаменитостей постійно у всіх перед очима та розглядається майже під мікроскопом. Часом воно буває сповнене інтрижок, пліток та різних неочікуваних поворотів долі.

Іноді трапляється й таке, що зірки починають будувати стосунки з одруженими чоловіками. Одні знаменитості не знали про сімейний статус коханого, а для інших це виявилося не перешкодою.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про зірок, які були коханкам та чим закінчилися їхні історії кохання з одруженими чоловіками.

Христина Соловій

Виконавиця відверто розповіла, що ще в зовсім юному віці була коханкою. У школі артистці подобався старшокласник, у якого була дівчина. Однак від близькості з Соловій він теж не відмовлявся. Христина перебувала у стосунках зі старшокласником у ролі коханки.

"Я була коханкою у свого першого хлопця, з яким у мене були перші серйозні стосунки. У нього була дівчина, а я була мала така 8-класниця, з якою можна було поцілуватися, або ще щось. І мене це влаштовувало, бо я в нього була дуже закохана", - ділилася артистка на YouTube-каналі "ебаут".

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Нещодавно ж співачка підтвердила, що в неї таки був роман із письменником та музикантом Сергієм Жаданом. Їхні стосунки почалися ще тоді, коли Жадан перебував у шлюбі. Врешті, роман пари закінчився, адже Соловій закохалася в іншого чоловіка.

Ксенія Мішина

Свого часу акторці довелося бути у статусі коханки, однак вона про це навіть не здогадувалася. Чоловік не розповідав артистці, що в нього була дружина. Врешті, Мішиній про це стало відомо. Тодішній коханий акторки розлучився і почав будувати стосунки з нею. Та їхній роман теж не закінчився гепі-ендом. Відтоді Мішина вирішила, що більше не матиме стосунків з одруженими чоловіками.

"Я не знала про це. Коли дізналася – усе вже розвалилося. Звісно, ми розійшлися. Але якщо ти свідомо йдеш на це, то маєш розуміти наслідки", - ділилася акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Оля Полякова

Співачка зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком, коли він ще був одруженим. Між ними спочатку були приятельські стосунки, які переросли в романтичні. Оля Полякова недовго була в статусі коханки, адже чоловік швидко розлучився з тодішньою дружиною.

"Так, я була коханкою свого чоловіка. Недовго, тому що він дуже рішучий, він не став мучити ані одну, ані другу, розумієте, він це коло перервав, і все", - зізнавалась артистка в програмі "Зірковий шлях".

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Віра Брежнєва

Артистка почала будувати стосунки з композитором Костянтином Меладзе, коли він ще був одруженим, про що раніше розповідала його колишня дружина Яна Сумм. Врешті, 2013 року шлюб Меладзе розпався, а вже 2015-го композитор одружився з Вірою Брежнєвої. Але і ця історія кохання не закінчилася гепі-ендом. Вже наприкінці 2023 року співачка офіційно оголосила, що розлучилася з чоловіком. У подробиці колишнє подружжя вдаватися не стало.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Злата Огнєвіч

Співачці не щастило у коханні. Свого часу їй навіть довелося бути в статусі коханки, хоча вона про це не знала. Чоловік не сказав виконавиці, що одружений. Коли артистка про це дізналась, то пішла від коханого. Нині ж для співачки стосунки з одруженими чоловіками табу.

"Були такі стосунки, коли я дізналася, що чоловік одружений. Він мені сказав, що він одружений, але що він не одружений і що він взагалі до цього не дуже серйозно ставиться. Я сказала: "Ні, я не хочу цих стосунків", - розповідала артистка у програмі "Світське життя".

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

TAYANNA

Співачка мала роман зі своїм колишнім продюсером Дмитром Клімашенком. Утім, це була заплутана історія. Виконавиця знала про шлюб Клімашенка, але не це стало причиною їхнього розриву. TAYANNA хотіла створити сім'ю та стати мамою, а в Дмитра були інші плани, тож артистка пішла від чоловіка.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Читайте також: