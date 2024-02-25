Зірки, які дивували коханих дорогими подарунками: MONATIK – авто, Нікітін – квартиру в центрі Києва

Знаменитості не шкодують коштів, аби здивувати своїх коханих неочікуваним та приємним подарунком.

Деякі ж ладні витратити кругленьку суму, аби влаштувати другим половинкам сюрприз. Одні дарують коштовні прикраси, другі ж купують в подарунок елітні автомобілі, а треті - апартаменти.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про зірок, які дивували коханих дорогими подарунками: що саме це було та скільки вони витратили.

Євген Кот та Наталія Татарінцева

Хореограф свого часу подарував коханій автівку Audi A5. Такий автомобіль в середньому коштує 1,5 мільйона гривень і більше. Кот тримав від коханої в таємниці, що він готує такий презент. Тож, для Татарінцевої новенький автомобіль став неабиякою несподіванкою.

Євген Кот з дружиною Наталею / Фото: instagram.com/kot_jenya

MONATIK та його дружина Ірина

Співак намагається постійно приділяти коханій увагу та тішити її подарунками. За час їхнього подружнього життя артист зробив обраниці чимало презентів. Найдорожчим з них був електромобіль Jaguar I-Pace. Вартість такої автівки становить від 2,5 мільйонів гривень. Утім, виконавець переконаний, що матеріальне – це далеко не головне. Дружина подарувала йому набагато цінніший подарунок – народила двох синів.

MONATIK з дружиною / Фото: instagram.com/monatik_official

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Співачка теж може похизуватися коштовним подарунком від коханого, ресторатора Міші Кацуріна. Чоловік подарував виконавиці на заручини обручку, вартість якої становить 4-5 тисяч доларів. Артистка зізнавалась, що раніше в неї ніколи не було такої дорогої прикраси.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Павло Зібров та його дружина Марина

Виконавець зробив коштовний подарунок дружині на ювілей. Зокрема, артист подарував коханій Марині авто, аби вона мала власне. Саме автівка стала найдорожчим подарунком Зіброва для дружини за 30 років їхнього подружнього життя. Щоправда, вартість виконавець не став розсекречувати, але за машину, особливо, якщо вона з салону, довелося заплатити понад мільйон гривень.

Павло Зібров із дружиною Мариною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін

Продюсер подарував своїй обраниці Ользі Горбачовій нерухомість просто в центрі Києва. Як зізнавалась артистка, вони тоді сиділи в ресторані, а Юрій Нікітін неочікувано вручив їй дарчу на трикімнатну квартиру, що розташована біля Ботанічного саду. Ольга Горбачова була неабияк приголомшена, адже на той час вони з продюсером навіть не були одружені.

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Ірина Федишин та Віталій Човник

Коштовний сюрприз від коханого артистка отримала 2018 року на день народження. Чоловік вручив Федишин маленьку скриньку, де лежали ключі від авто. Коли виконавиця вийшла на вулицю, то побачила там новенький Porsche, на якому красувався чималий червоний бант. Вартість такого авто становить й не один мільйон гривень.

Ірина Федишин із чоловіком / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

Шоумен полюбляє тішити молоду дружину коштовними подарунками. За півтора року їхніх стосунків ведучий вручив коханій чимало дорогих презентів. Зокрема, на 8 Березня Остапчук подарував Полтавській каблучку, яка коштує понад дві тисячі євро. А от на День святого Миколая шоумен вручив дружині телефон за понад 50 тисяч гривень.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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