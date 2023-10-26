Зірки, які народили в Україні під час війни: Тарабарова стала багатодітною мамою, у Маремухи з'явився первісток

Переважно знаменитості народжували в Києві.
В Україні вже понад півтора року триває повномасштабна війна. Попри тяжкі часи, зірки закохуються, одружуються та народжують дітей.
Чимало знаменитостей, попри повномасштабну війну, наважуються на пологи саме в Україні. Здебільшого малюки зірок з'являються на світ у Києві.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які під час війни народжували дітей в Україні.
СолоХа
Співачка СолоХа, справжнє ім'я та прізвище якої Тереза Балашова, народила другу дитину на початку вересня цього року в одному з пологових будинків Києва. Донечку знаменитість назвала Євлалією, що скорочено Єва. Також співачка має старшу дитину – Аріану.
Ivan NAVI
У виконавця народився первісток наприкінці серпня в одному із пологових будинків Львова. Артист став батьком сина Дарія. До речі, співак ретельно приховував ім'я обраниці, яка народила йому дитину. Виявилося, що Ivan NAVI одружений з жінкою на ім'я Романія.
Маша Гойя
Українська співачка та ведуча Маша Гойя народила первістка у середині вересня 2022 року. У виконавиці в одному з пологових будинків Києва з'явився на світ син, якого вона назвала Феліксом. До речі свого первістка артиста приховує від публіки та ще навіть жодного разу його не показала.
Олексій Тригубенко
Фіналіст шоу "Холостячка-1" вперше став батьком на початку липня цього року. У бізнесмена народився син Марк в одному із пологових будинків Києва. До речі, Тригубенко вперше показав свою обраницю лише через три місяці після народження хлопчика. Щоправда, ім'я коханої бізнесмен тримає в таємниці.
ONUKA
Співачка Ната Жижченко та її чоловік, продюсер Євген Філатов, вдруге стали батьками на початку липня цього року. У пари народилася в одному з пологових будинків донечка, яку вони назвали Ліною. Також закохані виховують 3-річного сина Сашка.
Дмитро Варварук
Український блогер та його дружина Яна вперше стали батьками 25 січня цього року. У пари в Івано-Франківську народився син, якому вони дали ім'я Марко.
Світлана Тарабарова
Співачка стала багатодітною мамою 19 квітня цього року. Артистка в одному з пологових будинків Києва народила дівчинку, яку вона назвала Поліною. Також виконавиця разом з чоловіком Олексієм Бондарем виховує 5-річного сина Івана та 3-річну доньку Марійку.
Євген Хмара
Піаніст в липні минулого року теж став багатодітним батьком. Дружина знаменитості, співачка Дар'я Ковтун, народила сина в Києві. Пара також виховує сина Миколу та доньку Віру.
Євгенія Емеральд
Захисниця вдруге стала мамою 15 квітня цього року. Євгенія у Києві народила донечку, яку назвала Афіною. Також Емеральд виховує старшу доньку Жасмін.
Вікторія Маремуха
Модель та блогерка вперше стала мамою 7 вересня 2022 року. Вікторія у Києві народила сина. До речі, чоловік знаменитості з Франції, утім подружжя, попри війну, наважилося на пологи в Україні.
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