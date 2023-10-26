Зірки, які народили в Україні під час війни: Тарабарова стала багатодітною мамою, у Маремухи з'явився первісток

В Україні вже понад півтора року триває повномасштабна війна. Попри тяжкі часи, зірки закохуються, одружуються та народжують дітей.

Чимало знаменитостей, попри повномасштабну війну, наважуються на пологи саме в Україні. Здебільшого малюки зірок з'являються на світ у Києві.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які під час війни народжували дітей в Україні.

СолоХа

Співачка СолоХа, справжнє ім'я та прізвище якої Тереза Балашова, народила другу дитину на початку вересня цього року в одному з пологових будинків Києва. Донечку знаменитість назвала Євлалією, що скорочено Єва. Також співачка має старшу дитину – Аріану.

СолоХа з донькою Євлалією / Фото: instagram.com/soloha_official

Ivan NAVI

У виконавця народився первісток наприкінці серпня в одному із пологових будинків Львова. Артист став батьком сина Дарія. До речі, співак ретельно приховував ім'я обраниці, яка народила йому дитину. Виявилося, що Ivan NAVI одружений з жінкою на ім'я Романія.

Ivan NAVI з дружиною та сином / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Маша Гойя

Українська співачка та ведуча Маша Гойя народила первістка у середині вересня 2022 року. У виконавиці в одному з пологових будинків Києва з'явився на світ син, якого вона назвала Феліксом. До речі свого первістка артиста приховує від публіки та ще навіть жодного разу його не показала.

Маша Гойя / Фото: instagram.com/mashagoya

Олексій Тригубенко

Фіналіст шоу "Холостячка-1" вперше став батьком на початку липня цього року. У бізнесмена народився син Марк в одному із пологових будинків Києва. До речі, Тригубенко вперше показав свою обраницю лише через три місяці після народження хлопчика. Щоправда, ім'я коханої бізнесмен тримає в таємниці.

Олексій Тригубенко з коханою та сином / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

ONUKA

Співачка Ната Жижченко та її чоловік, продюсер Євген Філатов, вдруге стали батьками на початку липня цього року. У пари народилася в одному з пологових будинків донечка, яку вони назвали Ліною. Також закохані виховують 3-річного сина Сашка.

ONUKA з сином та донькою / Фото: instagram.com/onukaofficial

Дмитро Варварук

Український блогер та його дружина Яна вперше стали батьками 25 січня цього року. У пари в Івано-Франківську народився син, якому вони дали ім'я Марко.

Дмитро Варварук із дружиною та сином / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Світлана Тарабарова

Співачка стала багатодітною мамою 19 квітня цього року. Артистка в одному з пологових будинків Києва народила дівчинку, яку вона назвала Поліною. Також виконавиця разом з чоловіком Олексієм Бондарем виховує 5-річного сина Івана та 3-річну доньку Марійку.

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Євген Хмара

Піаніст в липні минулого року теж став багатодітним батьком. Дружина знаменитості, співачка Дар'я Ковтун, народила сина в Києві. Пара також виховує сина Миколу та доньку Віру.

Євген Хмара з дружиною та сином / Фото: instagram.com/evgenykhmara

Євгенія Емеральд

Захисниця вдруге стала мамою 15 квітня цього року. Євгенія у Києві народила донечку, яку назвала Афіною. Також Емеральд виховує старшу доньку Жасмін.

Євгенія Емеральд із доньками / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Вікторія Маремуха

Модель та блогерка вперше стала мамою 7 вересня 2022 року. Вікторія у Києві народила сина. До речі, чоловік знаменитості з Франції, утім подружжя, попри війну, наважилося на пологи в Україні.

Вікторія Маремуха з сином / Фото: instagram.com/vicky_mare

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