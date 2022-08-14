Зірки, які одружилися під час війни: Сенцов прийшов на весілля з фронту, а Синельников відсвяткував у Бучі

Від початку повномасштабної війни в Україні одружилися близько 100 тисяч пар.

Зокрема, за 165 днів війни у столиці утворилося 12 529 нових сімей. Обмінювалися обітницями і зірки.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, яким війна не стала перешкодою для кохання.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/devizorov

Відомий український актор Максим Девізоров, який наразі служить у Збройних силах України у травні одружився зі своєю колегою-акторкою Світланою Гордієнко.

До весілля закохані не бачилися від березня. А заради важливої події Макса, який відомий роллю Дениса у серіалі "Перші ластівки", відпустили зі служби на Донеччині всього на добу. Пара побралася у Дніпрі.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/devizorov

"Ми довго думали, коли краще нам зіграти весілля. Адже хотілося, щоб у цей день поруч були батьки та друзі. Знайшли компроміс, що зараз ми розпишемося, нам так буде спокійніше. Тому що на тлі усіх повідомлень з "Азовсталі"… Там наші захисники боролися за життя, за всю Україну, освідчувалися своїм дівчатам, хотіли узаконити своє життя і своє кохання. Ми теж для себе вирішили, що саме зараз – найкращий час", – поділився актор "Зірковому шляху".

Олег Сенцов та Вероніка Вельч

Фото: Олег Сенцов / Facebook

Український режисер, експолітв'язень Кремля Олег Сенцов 7 липня вдруге одружився.

Знаменитість обмінявся обітницями із кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Веронікою Вельч. Про їхні стосунки стало відомо у березні цього року.

Фото: Севгіль Мусаєва / Facebook

"Ми зустрічаємося вже певний період часу. Я вирішив, що це жінка, яка мені дійсно потрібна. Війна нас розлучила, але знайшовся період, коли ми могли це зробити. Я приїхав на два дні. Війна триває, життя може обірватися в будь-який момент, але є речі, заради яких варто воювати і жити", – прокоментував своє весілля він.

Анна Остапенко та Олександр Невзоров

Фото: _annet_cat/Instagram

18 липня акторка Анна Остапенко вийшла заміж за колегу за сценою, музиканта та актора Олександра Невзорова.

Закохані зробили сучасне та негучне весілля. Акторка прийшла на розпис у білій сукні та кедах, а от Олександр обрав таке ж взуття та білу сорочку з брюками.

Фото: _annet_cat/Instagram

Цікаво, що на честь свята, закохані вигадали благородну ідею. Пара вирішила допомогти дітям, які постраждали від війни в Україні. Тож замість подарунків вони попросили фанів переказувати гроші на благодійні цілі.

Євген Синельников та Наталія Кліпа

Весілля Євгена Синельникова / Фото: instagram.com/ianamazana

Творець і ведучий шоу "Орел і Решка" Євген Синельников пов'язав себе шлюбними путами з продюсеркою у компанії BADOEVTEAM, співзасновницею рекламної агенції BADOEV ID Наталією Кліпою.

Для режисера це другий шлюб.

Весільна церемонія минула 12 серпня у їхньому будинку в Бучі, частину якого розтрощили після себе окупанти. Саме там пара переховувалась у перші дні війни.

Весілля Євгена Синельникова / Фото: instagram.com/ianamazana

Попри війну закохані довели, що кохання переможе все.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала заплутану історію кохання чотирьох друзів Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна і Володимира Дантеса та Даші Кацуріної. Вони оголосили про розлучення з різницею в один день.

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