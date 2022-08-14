Зірки, які одружилися під час війни: Сенцов прийшов на весілля з фронту, а Синельников відсвяткував у Бучі

Від початку повномасштабної війни в Україні одружилися близько 100 тисяч пар.
Зокрема, за 165 днів війни у столиці утворилося 12 529 нових сімей. Обмінювалися обітницями і зірки.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, яким війна не стала перешкодою для кохання.
Максим Девізоров та Світлана Гордієнко
Відомий український актор Максим Девізоров, який наразі служить у Збройних силах України у травні одружився зі своєю колегою-акторкою Світланою Гордієнко.
До весілля закохані не бачилися від березня. А заради важливої події Макса, який відомий роллю Дениса у серіалі "Перші ластівки", відпустили зі служби на Донеччині всього на добу. Пара побралася у Дніпрі.
"Ми довго думали, коли краще нам зіграти весілля. Адже хотілося, щоб у цей день поруч були батьки та друзі. Знайшли компроміс, що зараз ми розпишемося, нам так буде спокійніше. Тому що на тлі усіх повідомлень з "Азовсталі"… Там наші захисники боролися за життя, за всю Україну, освідчувалися своїм дівчатам, хотіли узаконити своє життя і своє кохання. Ми теж для себе вирішили, що саме зараз – найкращий час", – поділився актор "Зірковому шляху".
Олег Сенцов та Вероніка Вельч
Український режисер, експолітв'язень Кремля Олег Сенцов 7 липня вдруге одружився.
Знаменитість обмінявся обітницями із кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Веронікою Вельч. Про їхні стосунки стало відомо у березні цього року.
"Ми зустрічаємося вже певний період часу. Я вирішив, що це жінка, яка мені дійсно потрібна. Війна нас розлучила, але знайшовся період, коли ми могли це зробити. Я приїхав на два дні. Війна триває, життя може обірватися в будь-який момент, але є речі, заради яких варто воювати і жити", – прокоментував своє весілля він.
Анна Остапенко та Олександр Невзоров
18 липня акторка Анна Остапенко вийшла заміж за колегу за сценою, музиканта та актора Олександра Невзорова.
Закохані зробили сучасне та негучне весілля. Акторка прийшла на розпис у білій сукні та кедах, а от Олександр обрав таке ж взуття та білу сорочку з брюками.
Цікаво, що на честь свята, закохані вигадали благородну ідею. Пара вирішила допомогти дітям, які постраждали від війни в Україні. Тож замість подарунків вони попросили фанів переказувати гроші на благодійні цілі.
Євген Синельников та Наталія Кліпа
Творець і ведучий шоу "Орел і Решка" Євген Синельников пов'язав себе шлюбними путами з продюсеркою у компанії BADOEVTEAM, співзасновницею рекламної агенції BADOEV ID Наталією Кліпою.
Для режисера це другий шлюб.
Весільна церемонія минула 12 серпня у їхньому будинку в Бучі, частину якого розтрощили після себе окупанти. Саме там пара переховувалась у перші дні війни.
Попри війну закохані довели, що кохання переможе все.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала заплутану історію кохання чотирьох друзів Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна і Володимира Дантеса та Даші Кацуріної. Вони оголосили про розлучення з різницею в один день.
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