Зірки, які померли від наркотиків: Lil Peep, Філіп Гоффман, Вітні Г'юстон та інші

На сцені зірки завжди веселі та усміхнені. Утім, у реальному житті вони можуть страждати від депресій, різних негараздів в особистому житті та творчої кризи.

Тож, часом зірки шукають віддушину у наркотичних речовинах, адже вважають, що це їм може "допомогти". Однак, згубна звичка може стати фатальною.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про знаменитостей, життя яких забрали наркотики.

Lil Peep

Відомий американський репер, справжнє ім'я якого Густав Аро, помер 15 листопада 2017 року. На момент смерті йому був всього 21 рік.

Не стало музиканта просто перед концертом в американському місті Тусон. Тіло Густава знайшли в концертному автобусі.

Lil Peep / Фото: Getty Images

Експертиза показала, що причиною смерті Lil Peep стало передозування наркотичними речовинами. Аналізи крові показали, що незадовго до смерті він вживав різні наркотики, серед яких канабіс, кокаїн та трамадол. Також стало відомо, що репер вживав опіоїди.

Філіп Сеймур Гоффман

Відомий американський актор та режисер помер 2 лютого 2014 року. Його тіло знайшли у власному будинку у Мангеттені. Причиною смерті актора стало передозування чотирма видами наркотичних речовин, серед них – героїн та кокаїн. Тим часом у квартирі Гоффмана виявили 70 різних пакетів із наркотиками.

Філіп Сеймур Гоффман / Фото: Associated Press

Вітні Г'юстон

Легендарна американська акторка та співачка пішла з життя 11 лютого 2012 року. Тіло Вітні знайшли у номері одного з готелів Беверлі-Гіллз. Тривалий час вважалось, що Г'юстон захлинулася у ванній кімнаті, а перед цим вона вживала антидепресанти та алкоголь.

Вітні Г'юстон / Фото: Associated Press

Згодом були оприлюднені результати розслідування. За офіційною версією, Вітні померла від серцевої недостатності, яка була викликана тривалим вживанням кокаїну.

Вітні Г'юстон / Фото: Associated Press

Емі Вайнгауз

Відомої британської співачки не стало 23 липня 2011 року. Артистку знайшли мертвою у власному будинку у Лондоні. Тривалий час було невідомо, що стало причиною смерті знаменитості. Подейкували, що Емі померла від передозування наркотиками, якими зловживала. Співачка тривалий час лікувалася від наркотичної залежності, але це не дало позитивних результатів. Натомість вживання заборонених речовин поступово погіршувало її фізичний та психоемоційний стан.

Емі Вайнгауз / Фото: Associated Press

Розглядалася навіть версія самогубства. Результати повторного розслідування підтвердили, що Емі померла від алкогольної інтоксикації. Зокрема, біля її тіла знайшли дві пляшки від горілки, які вона випила сама. Після смерті Емі увійшла до трагічного "Клубу 27" – збірне поняття для музикантів, яких не стало у віці 27 років.

Курт Кобейн

Американський рокмузикант страждав від героїнової залежності. Курт неодноразово намагався лікуватися в реабілітаційних закладах, утім це не дало результату. Ба більше, артист страждав від депресії. Погіршення стосунків з музикантами гурту Nirvana та дружиною лише посилювали його депресивний стан.

Курт Кобейн / Фото: Архів

Курта не стало 5 квітня 1994 року у власному будинку у Сіетлі. Лише за декілька днів його тіло побачив електрик, який прийшов установити систему безпеки.

За результатами розслідування, Кобейн скоїв самогубство, вистреливши собі в голову з рушниці. Утім, в організмі музиканта була виявлена смертельна доза героїну. Курт Кобейн увійшов до трагічного "Клубу 27".

Курт Кобейн / Фото: GQ

Елвіс Преслі

Король рок-н-ролу помер 16 серпня 1977 року. Причиною смерті легендарного музиканта стало передозування барбітуратами. Його бездиханне тіло помітила наречена Джинджер Олден, яка викликала карету швидкої допомоги. Лікарі доправили його до лікарні, виконали всі реабілітаційні заходи, однак це не допомогло. У лікарні констатували смерть Преслі.

Елвіс Преслі / Фото: Getty Images

Мерилін Монро

Легендарна акторка страждала від депресії через творчу кризу, а також ряду невдач в особистому житті. Депресивний стан призвів до того, що Монро приохотилася до наркотичних речовин та снодійних препаратів.

Фатальним для знаменитості став день 5 квітня 1962 року. Як розповіла економка акторки, 4 квітня вона рано пішла до своєї кімнати. В останні години свого життя вона зателефонувала чоловіку сестри президента Кеннеді та просила за неї попрощатися з "Пет, президентом і самим собою, тому що ти – гарний хлопець".

Мерилін Монро

За декілька годин економка занепокоїлася, адже пізно вночі у кімнаті Мерилін було ввімкнене світло, а акторка нерухомо лежала на ліжку. Тому хатня робітниця зателефонувала психіатру Монро. Коли той приїхав, то виявив акторку вже мертвою.

Офіційною причиною смерті зірки вважають передозування барбітуратами. Утім, існує й решта неофіційних причин, зокрема – версія про вбивство.

Мерилін Монро

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