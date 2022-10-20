Зірки, які сиділи у в'язниці: Гілтон водила авто напідпитку, Дауні-молодший зберігав наркотики

Складно уявити, коли гламурна знаменитість перебуває у в'язниці. Утім, таке трапляється.

Коли зірка шоубізнесу порушить закон, то її не врятують шалена популярність та успіх від відповідальності. Зокрема, чимало світових знаменитостей були засуджені за скоєння різних злочинів. Хтось із них мав проблеми із забороненими речовинами, хтось – міг влаштувати серйозну бійку, а хтось – неодноразово порушував правила дорожнього руху.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку зірок, які сиділи у в'язниці.

Роберт Дауні-молодший

Нині Роберт Дауні-молодший всесвітньо популярний актор, утім раніше знаменитість мав чимало проблем із законом та неодноразово сидів у в'язниці. Зокрема, у 1990-х роках Роберта декілька разів заарештовували через заборонені речовини. Так, 1996 року актора засудили за зберігання наркотиків та вогнепальної зброї. Вже 1997 року зірка відсидів шість місяців за ґратами, бо не здав обов'язковий тест на вживання заборонених речовин. 1999 року зірку засудили до трьох років ув'язнення через порушення умовного терміну. Актор відсидів у в'язниці менш як рік. Згодом суддя повністю зняв з нього всі обвинувачення.

Роберт Дауні-молодший / Фото: Associated Press

Марк Волберг

Майбутньому актору було лише 16 років, коли у нього виникли проблеми із законом. Зокрема, актор напав на двох в'єтнамців, а одному з них під час бійки серйозно пошкодив око. За це Марк відсидів 45 днів у в'язниці. В 21 рік Волберг напав на сусіда та зламав йому щелепу, за що актора теж посадили до в'язниці. А вже у 22 роки Марк влаштував бійку на вечірці у Мадонни, адже співачка йому грубо заявила, що він на заході зайвий. Після цього інциденту актор знову сів за ґрати.

Марк Волберг

50 Cent

Як у справжнього гангста-репера, у 50 Cent були проблеми із законом. Коли майбутньому артисту було лише 19 років, його посадили на три роки за зберігання та розповсюдження наркотиків. Під час обшуків у його будинку також знайшли пістолет. Репер відсидів півтора року та домігся умовно-дострокового звільнення.

50 Cent / Фото: Getty Images

Періс Гілтон

Знаменитість мала неодноразово проблеми із правилами дорожнього руху. Зокрема, Періс кермувала авто в нетверезому стані, їздила без водійського посвідчення, перевищувала швидкість та інше. Справу світської левиці було передано до суду. Суддя засудив Гілтон до 45-денного ув'язнення. Щоправда, знаменитість перебувала у в'язниці лише 23 дні.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Ліндсі Логан

Знаменитість двічі опинялася за ґратами. Зокрема, уперше до в'язниці зірка потрапила 2007 року. Тоді Ліндсі затримали за зберігання вдома наркотиків, а також водіння у нетверезому стані. Щоправда, акторка відсиділа за ґратами понад годину, після чого її відпустили. Вже 2010 року ситуація знову повторилася. Тоді акторка три місяці сиділа у в'язниці, після чого поїхала до реабілітаційного центру.

Ліндсі Логан / Фото: Associated Press

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