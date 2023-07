Зірки, які терпіти не можуть одне одного: Вест обізвав Свіфт "стервом", а Блум побив Бібера

Здається, що у світі шоубізнесу завжди панує ідилія, а всі зірки у гарних стосунках між собою.

Однак, це не завжди так. Деякі знаменитості терпіти не можуть одне одного, уникають будь-яких зустрічей та іноді навіть публічно з'ясовують стосунки. Конфлікти зірок можуть тривати роками.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про голлівудських знаменитостей, які терпіти не можуть одне одного. Пропонуємо дізнатися, чому між ними виник конфлікт.

Тейлор Свіфт і Кеті Перрі

Американські співачки понад 10 років були подругами. Однак восени 2014 року стало відомо про їхній конфлікт. Тоді Свіфт випустила пісню під назвою Bad Blood, що в перекладі означає "ворожнеча". Виконавиця сказала, що трек присвячений відомій співачці. Натяк на Перрі був у кліпі на пісню, де головна злодійка зовні була схожою на неї. Кеті також говорила, що у конфлікті з Тейлор винна не вона.

Досі невідомо, чому між виконавицями виникла сварка. Однак від 2016 року Перрі неодноразово намагалася примиритися зі Свіфт, а та ніби не помічала її спроб. Наразі відомо, що ворожнеча нібито припинилася. Кеті надіслала Тейлор оливкову гілочку – символ миру. Однак приятельських стосунків між артистками більше немає.

Кеті Перрі, Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт і Каньє Вест

У співачки також був гучний конфлікт із репером. 2009 року, коли Тейлор стала лауреаткою премії MTV Video Music Awards, Каньє вийшов на сцену та заявив, що перемогти мала б Бейонсе, адже її кліп був набагато кращим. Тоді Веста попросили піти з церемонії, а Свіфт засмутилася. Аудиторія засудила витівку репера, тож він публічно перепросив у співачки.

Каньє Вест і Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Вже 2016 року Каньє випустив пісню під назвою Famous, де були такі рядки - "я вважаю, що Тейлор і я все ще можемо зайнятися сексом. Чому? Я зробив це стерво знаменитою". Свіфт це дуже образило. Однак тодішня дружина Веста опублікувала його телефонну розмову зі співачкою, де вона погоджується, що у композиції буде згадуватися її ім'я. Сама ж Свіфт заявила, що вона не очікувала, що її назвуть "стервом", коли давала згоду.

2017 року артистка випустила трек Look What You Made Me Do. Аудиторія сприйняла композицію, як діс на репера. Нині конфлікт між знаменитостями триває. Вест звинувачує Свіфт, що через неї у нього зіпсувалися стосунки з радіостанціями, а також погіршилося психічне здоров'я.

Кім Кетролл і Сара Джессіка Паркер

Конфлікт між голлівудськими акторками виник під час знімань серіалу "Секс і місто". Якщо на екрані вони були подругами, то в реальному житті скоріше ворогами. Перші суперечки між Кім та Сарою виникли після знімань другого сезону. Тоді Паркер забажала стати продюсеркою картини, а також отримувала більший гонорар. Кетролл це не влаштовувало, адже вона хотіла однакових умов для всіх головних акторок проєкту. Творцям "Сексу і міста" вдалося владнати конфлікт. Однак на цьому все не закінчилося. Коли мали початися знімання повнометражного фільму, Кетролл навідріз відмовилася зніматися з Паркер. Акторку чотири роки вмовляли, і врешті картина таки вийшла на екрани.

Сара Джессіка Паркер і Кім Кетролл / Фото: Associated Press

Однак триквел серіалу вже був без Саманти. Щоправда, цього року Кім вмовили знятися. Акторка з'явиться у короткій сцені, а на знімальному майданчику їй пообіцяли, що вона не зустрінеться з Паркер. Загалом, Кетролл вважає свою колегу за сценою "лицеміркою", про що вона публічно говорить.

Кадр з серіалу "Секс і місто" / Фото: скриншот з відео

Анджеліна Джолі і Дженніфер Еністон

Між голлівудськими акторками триває тиха ворожнеча вже багато років. Неприязнь між ними виникла через Бреда Пітта, який вже є колишнім чоловіком для них обох. Зокрема, конфлікт виник після того, як актор розлучився з Еністон заради Джолі. До речі, як стверджують у ЗМІ, саме Анджеліна злила папараці місце їхніх таємних зустрічей з актором, аби він пішов від дружини.

Анджеліна Джолі, Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

З роками Дженніфер та Бреду вдалося помиритися та побудувати дружні стосунки. Еністон навіть підтримувала Пітта під час розлучення з Джолі. Тим часом Анджеліна заборонила Дженніфер бачитися з її дітьми від колишнього чоловіка.

Раян Гослінг і Рейчел Мак-Адамс

Голлівудські актори зустрілися на знімальному майданчику фільму "Щоденник пам'яті", де їм потрібно було грати закохану парочку. Однак у реальному житті знаменитості терпіти не могли одне одного. Гослінг навіть просив замінити Мак-Адамс на якусь іншу акторку – "більш приємну".

Раян Гослінг і Рейчел Мак-Адамс / Фото: Associated Press

Творцям фільму доводилося мирити знаменитостей, аби завершити знімання. Раяна та Рейчел зачиняли у гримерці, аби ті там з'ясовували стосунки. Актори постійно сварилися. Однак після завершення знімань, вони неочікувано почали зустрічатися. Щоправда, роман тривав не довго.

Джастін Бібер і Орландо Блум

Неприязнь між актором та співаком виникла через колишню дружину Блума, модель Міранду Керр. 2012 року в пресі активно приписували роман Джастіну та дружині Орландо. Тим часом актор ревнував кохану. Конфлікт добіг свого апогею 2014 року на острові Ібіса. Артисти випадково зустрілися в одному з ресторанів, а їхні компанії сиділи за сусідніми столиками. Джастін почав кепкувати з Орландо, сказавши: "Вона була хорошою". Співак натякнув на секс із Мірандою. Блум не став це терпіти та накинувся з кулаками на Бібера.

Орландо Блум, Джастін Бібер / Фото: Associated Press

