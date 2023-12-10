Зірки, які ворогують між собою: Соловій недолюблює Кароль, Приходько хейтить Потапа

Пропонуємо подивитися, хто з українських знаменитостей ворогує між собою та чому виник їхній конфлікт.

Нерідко між зірками шоубізнесу виникають якісь конфлікти. Однак зазвичай знаменитості знаходять спільну мову та ладнають між собою.

Утім, трапляється й таке, що конфлікт стає відомим назагал і може тривати роками. З різних причин зірки тримають одна на одно зуб, ворогують між собою та вдаються до публічної критики.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, хто з українських знаменитостей ворогує між собою та що стало причиною їхніх конфліктів.

Маша Єфросиніна та Юрій Горбунов

Конфлікт між ведучими виник 2021 року. Першою про це заговорила саме Єфросиніна. Ведуча заявила, що колега "припинив для неї існувати". А от що саме стало причиною конфлікту, Маша не стала говорити.

"Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще 2021 року", - писала ведуча в Instagram.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сам Горбунов в інтерв'ю Аліні Доротюк теж підтвердив, що між ними є конфлікт. Що стало причиною непорозумінь – шоумен не називав. Він закликав ведучу розповісти, що ж сталося. Натомість Горбунов не озивається про свою колегу різко, на відміну від Єфросиніної.

"Я дуже хотів би, щоб ви Машу запросили до себе на розмову, посадили її перед собою та запитали в неї: "Машо, а що сталося тоді 2021 року, коли Юра для вас припинив існувати?". Нехай вона вам цю історію розкаже. І ви тоді подивитеся, хто правий, а хто – ні. Для мене Маша - це Маша. Наш суспільний діяч, телеведуча, яка дуже багато робить для перемоги, яка нікуди не поїхала, яка тут, в Україні. Для мене вона жива, а я для неї - ні. Я знаю, чому, але я хочу, щоб ви почули це з її вуст", - коментував Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов

Маша Єфросиніна та Володимир Остапчук

Конфлікт між ведучими виник, ймовірно, 2023 року, коли Маша різко висловилася про Володимира. Шоумен цьогоріч потрапив у гучний скандал, коли заявив, що жінки, які не роблять депіляцію, негарні. Тоді Єфросиніна не стрималась та розкритикувала такі висловлювання Остапчука. Шоумен, своєю чергою, пригадав колезі, як та говорила, що "чоловік має заробляти більше, аніж жінка".

Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук

Продовженням цього конфлікту стало те, що Маша навідріз відмовилася працювати разом з ведучим. До слова, ведуча залюбки проведе новорічний захід, однак якщо там не виступатиме Остапчук.

Сам Володимир не став коментувати конфлікт із Єфросиніною. Тим часом його 23-річна дружина Катерина Полтавська не втратила нагоди, аби покритикувати Машу. Після її відмови працювати з ведучим Катя рознесла ведучу.

Дружина Остапчука про інтерв'ю Єфросиніної з Трінчер / Фото: instagram.com/poka.tya

Анастасія Приходько та Потап

Конфлікт між знаменитостями триває ще від 2011 року. Настя Приходько говорила, що репер образив її своєю поведінкою. Однак у подробиці співачка не вдається. Виконавиця лише говорить, що дає можливість Потапу першому розповісти, як він некоректно поводився щодо неї.

"Ця історія тягнеться вже дуже давно, просто у Потапа не вистачає сил розповісти, з чого це все почалося. Почалося це далекого 2011 року в Криму, ми виступали на одному святі. Я перша ніколи нікого не чіпаю. Якщо Потап знайде в собі сили і мужність розповісти, як він поводився неодноразово в мій бік, тоді я буду говорити про те, що відбулося. Але я даю йому можливість, щоб він, як чоловік, сказав, що відбувається", - розповідала артистка в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Анастасія Приходько і Потап

Сам Потап конфлікт із Приходько не коментує. Лише одного разу він зазначив, що не на часі під час повномасштабної війни з'ясовувати стосунки. На думку продюсера, вже після перемоги треба розбиратися.

"Під час повномасштабної війни з Росією всім зрозуміло, що ділити українців на поганих і хороших – це підтримувати саме те, на що сподівається ворог. Він тільки й прагне того, щоб ми всі пересварилися, розділилися і втратили силу єдності, міць нашої згуртованості. Нам потрібні всі люди, які допомагають Україні, на будь-яких фронтах! Особливо артисти! І саме зараз час показати, що є тільки одна справа, одна мета – перемога! Після неї у нас буде багато часу, щоб говорити одне про одного. Але лише після перемоги це буде доречно", - коментував Потап.

Анастасія Приходько і Потап

Слава Дьомін та Алекс Топольський

Герой реаліті "Холостяк-12" Алекс Топольський та ведучий Слава Дьомін були приятелями та навіть кумами. Але під час повномасштабної війни вони припинили спілкуватися. Як пояснив Дьомін, дружба добігла кінця через різні погляди на життя.

Слава Дьомін та Алекс Топольський

Тим часом у Топольського інша версія. Він заявив, що Дьомін не вмів радіти його досягненням, а от проблемам – залюбки.

"Знаєте, хто завжди намагатиметься наздогнати у вашому житті? Колишні – друзі, коханці, що кричать, що любили вас. Чому? Та просто їх дратує, що у вашому житті і без них все добре! Хто ж ще так щиро і відкрито може радіти проблемам, що виникають у тебе, як не твій колишній друг", - висловлювався в Instagram Топольський.

Алекс Топольський висловився про Славу Дьоміна / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Врешті-решт, конфлікт закінчився тим, що Алекс заблокував Славу та його сина Владислава у соцмережах.

Ілона Гвоздьова та MELOVIN

Гучний конфлікт між артистами виник під час шоу "Танці з зірками". Все почалося з того, що Гвоздьова розкритикувала партнерку MELOVIN Лізу Русіну та назвала її недостатньо універсальною танцівницею.

Врешті, на одному з ефірів їм "пощастило" танцювати в тріо. Номер, здавалося, був чудовим. Однак після ефіру Гвоздьова розкритикувала MELOVIN та Русіну і розповіла про їхнє байдуже та недбале ставлення до репетицій.

MELOVIN, Ліза Русіна та Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/tanci1plus1

MELOVIN теж не став мовчати. Артист звинуватив хореографиню в лицемірстві та заявив, що в очі вона говорить одне, а в Instagram пише зовсім інше. На думку співака, танцівниця "пробила дно людяності".

MELOVIN висловився про Ілону Гвоздьову / Фото: instagram.com/melovin_official

До речі, коли MELOVIN вилетів з "Танців з зірками" Гвоздьова не приховувала своєї радості.

"Не дякуйте! І пам'ятайте, все в цьому житті - бумеранг! Не зарікайся, не біжи попереду паровоза, не кидайся гучними фразами, якщо не вистачає досвіду, розуму та професіоналізму. Тепер я можу спокійно спати! Вибачте, накипіло і справедливість перемогла", - писала тоді Гвоздьова.

Ольга Фреймут та Сергій Притула

Ведучі багато років вели ранкове шоу та запам'яталися глядачам, як приятелі. Однак 2013 року між ними виник конфлікт. Річ у тім, що Фреймут та Притула вели спільне шоу. Однак ведуча без попередження оголосила, що розриває контракт та йде працювати на інший телеканал.

Сергій Притула / Фото: УНІАН

Для Притули це було, немов ніж у спину, адже він не очікував такого від колеги. Ба більше, Фреймут раніше запевняла шоумена, що не збирається йти.

З часом ведучі таки змогли знайти спільну мову. Однак вже 2017 року Притула знову образився на Фреймут. Шоумен надіслав Олі особисте відео, де вітав колегу з днем народженням, а та обрізала ролик та опублікувала його в Мережі. Відео мало такий вигляд, ніби Притула зізнається Фреймут у коханні.

Ольга Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Ігор Кондратюк та Віталій Козловський

Скандал між продюсером та підопічним виник тоді, коли співак вирішив розірвати контракт. Все б нічого, але Козловський продовжував співати пісні, права на які належали Кондратюку. Тож, продюсер почав судитися з колишнім підопічним. Суд зобов'язав виконавця виплатити Кондратюку чималу суму коштів.

З новою силою конфлікт розгорівся під час повномасштабної війни, коли Козловський пішов служити. Виявилося, що з військової зарплатні вираховується чимала сума, яка сплачується Кондратюку. Співак намагався домовитися з колишнім продюсером та підписати мирову угоду, на що отримав відмову.

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський

"Що за маячню ти пишеш? "Кейс"… Питання твоєї неетичної зухвалої протизаконної поведінки порушника авторських прав же давно урегульоване українськими судами! Бо до судів ти морозився, поводився неадекватно і не хотів сприймати прохань, зауважень, пересторог з нашого боку. Повторюю: питання давно урегульоване судами. Вони винесли свій вердикт щодо тебе і твоїх порушень. Не пости своє, вибач, лайно, не вводь людей в оману!" – писав Кондратюк.

Тим часом Козловський розкритикував колишнього продюсера та заявив, що й не очікував на розуміння з його боку.

Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

"Подальша комунікація не має ані сенсу, ані перспектив. Це те саме, що вести переговори з путіним. Якщо стоїть задача сліпо і жадібно знищувати, то здоровий глузд і доводи будуть безсилими", - писав Козловський.

Тіна Кароль та Христина Соловій

Молода виконавиця недолюбила Тіну Кароль ще на "Голосі країни", де вона брала участь. Тоді Соловій заявляла, що раптом до неї розверне своє крісло артистка, то просто покине шоу.

Знову відкрито про свою неприязнь до Кароль Христина показала вже під час повномасштабної війни. Співачка заявила, що всі хіти Тіни – російськомовні.

Тіна Кароль, Христина Соловій

"Попри те, що Ані Лорак звалила до рашки і все просто перекреслила, у неї є ці два українськомовні альбоми. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула, українськомовної пісні. Всі її найпопулярніші релізи – це російська музика", - говорила артистка у "Буремному подкасті".

Сама ж Кароль стримало відреагувала на слова Соловій. Співачка дала зрозуміти, що бачила інтерв'ю Соловій, однак лише з усмішкою реагує на її слова.

Стримана реакція Тіни Кароль на критику від Христини Соловій / Фото: instagram.com/tina_karol

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