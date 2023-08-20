Зірки, які втекли з України під час війни: Байрак розважається у Росії, Яма поїхав до США

Чимало українських знаменитостей від початку повномасштабної війни в Україні виїхали за кордон.

Більшість з них дає благодійні концерти та повертається назад до країни. Однак є й ті, хто обрав залишитися за кордоном. Деякі обманом отримували дозвіл, деякі виїхали у перші дні повномасштабного вторгнення, а деякі ж взагалі тікали до РФ.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про українських зірок, які під час війни втекли з України та не повертаються.

Режисерка Оксана Байрак

Скандальна режисерка ще до війни славилася проросійськими висловлюваннями. Байрак активно співпрацювала з російськими акторами, негативно ставилася до "Євромайдану", звинувачувала Україну у війні на Донбасі. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Байрак не змінила своєї позиції. Скандальна режисерка підтримала політику путіна та звинувачувала у всьому українців. Однак, попри це все, Байрак залишалася в Одесі, принаймні, з такою відміткою вона публікувала дописи у фотоблогу. Та нещодавно стало відомо, що режисерка втекла з України до Росії. Байрак почала публікувати світлини, які були зроблені в Пітері, та зізнавалася у коханні російському місту. Також скандальна знаменитість ділилася кадрами з актором-путіністом Антоном Батирєвим. Байрак обмежила українцям доступом до її сторінок у соцмережах.

Оксана Байрак у Пітері / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

Співачка Елізабет з "Фабрики зірок-1"

Співачка під час війни виїхала з Одеси до країни-агресорки Росії. Виконавиця пояснила своє рішення тим, що в Україні вона була нікому не потрібною, а от в РФ у неї є робота. Тож вона поїхала заробляти криваві рублі до країни, яка щодня обстрілює українські міста та селища, в тому числі й її рідну Одесу.

Елізабет з "Фабрики зірок-1" / Фото: instagram.com/bigbeta1

Комік Андрій Щегель

Український комік, учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель втік з України під час повномасштабної війни, про що сам і розповів. Гуморист отримав дозвіл від Мінкульту на виїзд за кордон у благодійних цілях. Однак сам Щегель не збирається повертатися. Він заявив, що отримав три повістки, однак втік не через це. За його словами, він "реалізовує своє право на комфортне життя", а захисники "самі обирають гинути на війні". Коли ж у Мережі полилася хвиля хейту, Щегель взагалі обізвав Україну "й**аним цирком з попаяними дебілами". За свої скандальні слова комік перепросив, однак до країни він не повернувся та залишився за кордоном.

Комік-втікач: стендапер Андрій Щегель знехтував тимчасовим дозволом на виїзд за кордон

Продюсер Юрій Фальоса

Продюсер на початку повномасштабної війни залишився у Києві. У березні 2022 року окупанти знищили його заміський будинок, відтоді про продюсера було нічого не чути. У квітні ексдружина Фальоси Маша Гойя заявила, що він був вимушений поїхати до Росії до мами, яка живе у місті Йошкар-Ола. Тим часом продюсер вийшов на зв'язок та заявив, що він перебуває в українському Криму. Щоправда, півострів нині перебуває під контролем РФ, тож як Фальоса зумів туди потрапити – невідомо.

Юрій Фальоса

Режисер Тарас Голубков

Режисер на початку повномасштабної війни перебував в Україні. Однак у березні цього року Голубков засвітився у Росії на зніманнях кліпу для співачки-пітіністки Клави Коки. Дозвіл на виїзд з України за кордон режисер отримав від Мінкульту. У відомстві це підтвердили та заявили, що Голубков отримав дозвіл обманом. Режисер надав документи, що їде за кордон знімати документальний фільм про війну спільно з латвійським продакшном Porta Bonanza SIA. Однак це виявилося неправдою.

Тарас Голубков / Фото: instagram.com/tarasgolubkov

Танцівник Влад Яма

Хореограф виїхав з України одразу ж, як почалася повномасштабна війна. Він заявив, що хоче, аби його сім'я була в безпеці, тож виїхав до США. Як Яма зумів перетнути кордон, невідомо. Сам танцівник говорив, що встиг це зробити до того, як чоловікам призовного віку заборонили виїзд. За півтора року повномасштабної війни Яма жодного разу до України не повернувся та не планує цього робити, принаймні поки що. За це танцівник отримує чимало порцій хейту у своїх соцмережах. Сам Яма говорить, що з-за кордону займається благодійністю та допомагає українським захисникам.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Олександр Еллерт

Влітку минулого року шоумен виїхав до США. Як пояснював сам Еллерт, він мав взяти участь у концерті з нагоди Дня Незалежності України. Святковий захід відбувся, однак шоумен до України й досі не повернувся.

Олександр Еллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

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