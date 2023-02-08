Зірки, які збивали людей у ДТП: Шварценеггер – велосипедистку, Камбербетч – літнього чоловіка

Пропонуємо дізнатися, хто із зірок потрапляв в аварію з потерпілими та як вони поводилися після цього.

Ніхто не застрахований від того, що може потрапити в ДТП, і знаменитості теж не виняток.

Часом зірки стають винуватцями дорожньо-транспортної пригоди, а іноді – жертвами. У цій добірці редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, хто зі знаменитостей збивав на своєму авто людей та як вони поводилися після нещасного інциденту.

Арнольд Шварценеггер

Аварія за участі голлівудського актора сталася на початку лютого цього року. Знаменитість збив на своєму позашляховику велосипедистку. Арні їхав на невеликій швидкості дорогою Лос-Анджелеса, а жінка перед актором вирішила повернути ліворуч. Шварценеггер не встиг загальмувати, і сталося зіткнення. Велосипедистка не отримала серйозних травм, однак її госпіталізувати. На місце приїхала поліція, яка визнала, що Шварценеггер у ДТП не винен, і він не міг уникнути зіткнення. Тим часом сам Арні вчинив як справжній добродій, адже відремонтував пошкоджений велосипед жінки.

Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Макс Михайлюк

Учасник 10 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" збив пішохода на початку грудня 2021 року. Інцидент стався у Печерському районі Києва. Пілот рухався у бік Залізничного шосе, аж раптом на дорогу вискочив чоловік. Пішохід намагався перебігти дорогу у непризначеному для цього місці. Аварії не можна було уникнути, адже все трапилося занадто швидко, і Макс не встиг зреагувати. Потерпілого тоді із серйозними травмами госпіталізували.

Макс Михайлюк потрапив у ДТП

Джастін Бібер

Американський співак і не раз потрапляв у ДТП. Так, у червні 2015 року музикант збив на своєму Ferrari папараці. Інцидент стався, коли Джастін прямував від нічного клубу додому. Бібер вийшов із закладу та сів до авто. Співака вже тим часом оточили папараці. Виконавець жестом попросив їх відійти і дати йому проїхати. Однак, настирливі фотографи не відгукнулися на його прохання. Тож, Джастін рушив і випадкового збив одного папараці. Постраждалий тоді отримав травму лівої ноги.

Джастін Бібер / Фото: Associated Press

Вдруге Джастін потрапив в аварію у липні 2017 року. Знову потерпілим виявився журналіст. Бібер повертався на своєму позашляховику з церкви у Беверлі-Гіллз та ненароком бортом авто зачепив фотографа, який намагався зробити знімок. На щастя, журналіст не отримав серйозних травм. Співак тим часом надав першу допомогу чоловіку, дочекався на медиків та поліцію та поїхав додому.

Ештон Кутчер

Голлівудський актор на своїй Tesla випадково збив 19-річного хлопця восени 2018 року. За словами юнака, він їхав на скутері до школи за дітьми, аж раптом на нього наїхав Ештон. Актор одразу вийшов з авто, запитав, чи все гаразд, та сфотографувався з потерпілим. Хлопець розповідав, що немає жодних претензій до зірки Голлівуду, адже сам винен у ДТП, оскільки його було складно помітити на дорозі.

Ештон Кутчер з жертвою ДТП

Бенедикт Камбербетч

Британський актор вскочив у халепу у квітні 2019 року. Бенедикт на своєму Lamborghini випадково збив 63-річного рибалку, який їхав на велосипеді. Літній чоловік у результаті ДТП отримав серйозну травму руки. Актор, своєю чергою, одразу вийшов з авто, аби надати потерпілому допомогу. Рибалка не впізнав кінозірку, тож встиг дати йому ляпас. Все ж таки вони владнали ситуацію. Бенедикт дав чоловікові футболку та пляшку води. Вони обмінялися номерами мобільних телефонів та домовилися не повідомляти про інцидент в поліцію.

Бенедикт Камбербетч / Фото: Associated Press

Едріан Голмс

Британський та канадійський актор потрапив у ДТП у жовтні 2021 року. Едріан випадково збив на своєму авто чоловіка, коли той раптом вискочив на дорогу. На жаль, потерпілий загинув на місці, адже у результаті ДТП його переїхало одразу три автівки.

Едріан Голмс / Фото: instagram.com/adrianholmes

Ліндсі Логан

Скандальна акторка у вересні 2012 року збила на своєму Porsche Cayenne чоловіка. Інцидент трапився під час того, як Логан виконувала паркування біля клубу. Ліндсі випадково наїхала на чоловіка та втекла з місця події. Поліцейські знайшли акторку за півтори години та заарештували за втечу з місця злочину. Тим часом сам постраждалий, на щастя, не отримав серйозних пошкоджень.

Ліндсі Логан / Фото: Associated Press

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