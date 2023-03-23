Зірки, які зменшували груди: їхні фото до та після операції

Поки одні знаменитості за допомогою пластичних операцій збільшують собі груди, інші ж – намагаються позбутися пишних форм.

Зокрема, чимало зірок жаліються на дискомфорт, тож віддають перевагу маленькому розміру бюсту. Деякі знаменитості зменшували свій природній розмір, а деякі ж – позбувалися грудних імплантів.

Редакція сайту TСН.ua пропонує вашій увазі добірку про зірок, які зменшували груди, а також їхні фото до та після операції.

Ніколь Кідман

Голлівудська акторка позбулася грудних імплантів. Операцію зі збільшення форм Ніколь робила ще в молодості. Утім, у 48 років зірка зменшила розмір грудей. Пластичні хірурги повернули Кідман її натуральний розмір. Акторка зменшила форми, адже вважала, що силіконові груди шкідливі для її організму, а також вони псують фігуру, адже мають неприродній вигляд.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Кріссі Тейген

Американська модель мала грудні імпланти. Збільшила груди знаменитість ще у 20 років. Тоді Кріссі демонструвала купальники і сподівалася, що пишні форми допоможуть їй в цьому. Однак після народження двох дітей, модель наважилася на операцію з видалення імплантатів з грудей. Щоправда, Тейген зменшували бюст тоді, коли вона була втретє вагітною. Модель тоді ділилася, що не знала про це. Кріссі планувала вдруге зменшити груди, адже після хірургічного втручання вони все ще здавалися їй великими. Утім, операцію довелося відкласти через вагітність.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем

У молодості знаменитість зверталася до пластичних хірургів та збільшувала груди з першого до третього розміру. Утім, через 10 років Бекхем передумала ходити з пишними формами. Дизайнерка зменшила розмір грудей, а операцію зі збільшення назвала помилкою минулого.

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Крістіна Річчі

На відміну від попередніх знаменитостей, пишні форми у Крістіни Річчі були від природи. Утім, знаменитості це не подобалося. Вона хотіла собі маленькі груди, тож зменшила їх з четвертого розміру до другого. Крістіна також говорила, що вона почувається після операції куди більш впевненішою та не ловить погляди чоловіків на своєму бюсті.

Крістіна Річчі

Памела Андерсон

Зірка мала пишні форми, адже раніше збільшувала груди. Утім, схоже, Памелі набридло ходити з великим бюстом. Тож 2016 року знаменитість зробила свої груди меншими та більш натуральними. До речі, старі грудні імпланти Памела продала на благодійному аукціоні.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Дженніфер Коннеллі

Акторка, яка зіграла головну роль у фільмі "Реквієм за мрією", від мала четвертий розмір грудей. Утім, 2006 року знаменитість з'явилася на публіці зі значно меншими формами. Дженніфер не коментувала свою операцію. До речі, ходили плітки, що її груди були збільшені у молодості, тож вона просто 2006 року позбулася грудних імплантів.

Дженніфер Коннеллі

Дрю Беррімор

Популярна акторка від природи мала четвертий розмір грудей. Утім, Дрю це не подобалося. Зокрема, вона вважала, що пишні форми візуально псують її фігуру. Окрім цього, знаменитість не подобалася надмірна увага від чоловіків. Тож Беррімор зменшила свої груди до другого розміру.

Дрю Беррімор

Гайден Панеттьєрі

Американська акторка близько 10 років тому збільшувала свої груди. Утім, такі великі форми не припали Гайден до душі. Тож у листопаді минулого року знаменитість лягла під ніж пластичного хірурга, аби зменшити груди. Як зізналась Панеттьєрі, завдяки цьому вона почала почуватися впевненішою та більш жіночною. Також в акторки зникло відчуття, що її тіло їй не належить.

Гайден Панеттьєрі до зменшення грудей / Фото: Associated Press

На фото нижче акторка постала вже після операції зі зменшення грудей

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