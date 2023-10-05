Зірки, які змінили ім'я та прізвище в паспорті: Білик виправила помилку, Аксельрод вшанував дідуся

Не секрет, що чимало знаменитостей обирають собі псевдонім, з яким потім і виступають на сцені.

Однак деякі зірки йдуть далі і змінюють свої справжні імена та прізвища в документах. На таке рішення впливають різні фактори. У когось із них була помилка в документах у написанні, хто хотів замінити прізвище отримане від батька, а хто вважав, що псевдонім більш милозвучний.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, хто з українських зірок змінив ім'я чи прізвище в паспорті та чому вони це зробили.

Слава Камінська

Ексучасниця гурту "НеАнгели" від народження була не Славою. Виконавиця спочатку була Ольгою Кузнєцовою. Для сцени зірка брала інше ім'я – Слава. 2014 року артистка вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського. Тож зірка взяла прізвище свого чоловіка і стала Камінською. Окрім того, співачка офіційно стала Славою. Після розлучення виконавиця залишила прізвище свого чоловіка.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Санта Дімопулос

Артистка від народження була Хрисанті Янісівна Дімопулос. Санта – це скорочена форма її повного імені. Нещодавно ж знаменитість офіційно змінила ім'я. Тепер артистка і в документах теж Санта. Ба більше, співачка змінила по батькові. Тепер Санта не Янісівна, а Ігорівна. Саме таке ім'я в її біологічного батька.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Тіна Кароль

Справжнє ім'я Тіни Кароль – Тетяна Ліберман. Псевдонім артистці вигадали під час конкурсу "Нова хвиля", в якому вона брала участь 2005 року. Згодом співачка змінила в паспорті своє справжнє ім'я та прізвище на псевдонім. Після скандального розриву з продюсером Олегом Чорним це допомогло артистці далі користуватися сценічним ім'ям та залишити за собою бренд "Тіна Кароль".

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Злата Огнєвіч

Від народження Злата Огнєвіч була Інною Бордюг. Утім, ще від дитинства знаменитість мріяла про зміну імені, адже своє їй не подобалося. Тож, коли виконавиця виросла, то здійснила мрію. Артистка змінила справжнє ім'я та прізвище на псевдонім. За словами Злати, завдяки цьому в неї більше не виникало плутанини під час організаційних моментів.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Девід Аксельрод

Справжнє ім'я та прізвище музиканта – Володимир Ткаченко. У квітні 2018 року співак змінив документи. Його ім'я стало Девід, а прізвище – Аксельрод. Виконавець ділився, що таким чином він вшанував свого дідуся. Саме у нього було прізвище Аксельрод.

Девід Аксельрод / Фото: instagram.com/david__axelrod

Володимир Завадюк

Продюсер отримав від батька інше прізвище, а саме – Рябошапко. Згодом Володимир змінив його. Він обрав прізвище свого дідуся і став Завадюком. Таким чином його сім'я хотіла продовжити рід.

Володимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

Ірина Білик

А от співачка виправила помилку в документах. Прізвище знаменитості було написане з російським акцентом – Бєлік, хоча її дідусь та бабуся були Біликами. Сама співачка теж почала називатися на сцені Іриною Білик. Згодом артистка з'ясувала, як саме правильно пишеться її прізвище. Коли виконавиця в документах своїх пращурів побачила, що вони саме Білики, а не Бєліки, то пішла до паспортного столу і переписала прізвище, тим самим виправила помилку.

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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