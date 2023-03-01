Зірки, які знайшли кохання в Мережі: Цимбалюк оцінив фото, а Романова змусила написати першим

Не всі знаменитості зустрічають свою другу половинку в реальному житті. Деяким зіркам знайти кохання допомогли соціальні мережі.

Хтось із знаменитостей сам натрапив на привабливий профіль, набрався сміливості та написав, а деякі ж відповіли на доленосне повідомлення.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує добірку про українських знаменитостей, які знайшли кохання у Мережі.

Міша Романова

Виконавиця зустріла свого бойфренда в Instagram. Як зізналась артистка, вона натрапила на його сторінку у фотоблогу, і чоловік одразу їй сподобався. Романова навіть наважилася написати першою, щоправда, через п'ять хвилин видалила повідомлення, адже засоромилася.

Міша Романова з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Утім, чоловік одразу ж відреагував на це та попросив Романову продублювати повідомлення і пояснити, навіщо вона взагалі його видалила. Так між закоханими зав'язалося спілкування, яке згодом переросло у стосунки. Нині пара разом вже понад шість місяців. Щоправда, поки їхні стосунки здебільшого розвиваються на відстані, адже Романова живе у Німеччині, а її обранець – в Україні.

Міша Романова з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Тарас Цимбалюк

Український актор після розлучення зустрів нову обраницю в Мережі завдяки подрузі. Приятелька Тараса прийшла до нього на виставу та поділилася цим в Instagram-stories. Рестораторка Світлана Готочкіна відреагувала на допис. Так між закоханими зав'язалося листування, а згодом вони почали телефонувати одне одному. Як зізнавався Цимбалюк, він тоді відчував, що на одній хвилі з цією людиною.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Закохані перебувають у стосунках вже близько шести місяців. Вони разом ходять до спортзалу, вечеряють, дивляться фільми та насолоджуються спільним дозвіллям. Утім, жити разом парочка не поспішає, але Тарас та Світлана доволі часто проводять час одне в одного.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/got.sveta

Євгенія Емеральд

Чоловік захисниці першим написав їй у соціальній мережі. Євгену Стипанюку сподобалася Емеральд, тож він одразу запросив її на побачення. Утім, для Євгенії це не було кохання з першого погляду, тож чоловіку ще треба було завоювати прихильність захисниці.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

І Євген підкорив серце Емеральд. Він поїхав до її мами та доньки, які перебували у Києві, привіз їм квіти, їжу та солодощі. Захисниця оцінила вчинок Стипанюка. Згодом між ними зав'язався роман, який переріс у шлюб.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.sniper

Нині Євгенія при надії та чекає на народження донечки. Тим часом Євген Стипанюк служить на фронті.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Тамерлан та Альона Омаргалієва

Стосунки закоханих почалися у Мережі. Та спочатку вони були не романтичними, а просто робочими. Тамерлан написав Альоні та запропонував випустити спільні пісні. Спочатку пара мала лише робочі стосунки, однак через півтора року після знайомства вони зрозуміли, що між ними є дещо більше. Тамерлан та Альона пішли на перше побачення, а згодом виконавець освідчився коханій.

Тамерлан та Альона Омаргалієва / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

Пара перебуває у шлюбі від 2013 року. Разом вони виховують сина Тимура.

Тамерлан, Альона Омаргалієва та їхній син / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

Анна Трінчер і Олександр Волошин

Лавсторі подружжя почалося завдяки соцмережам. В Україні створювали перший TikTok-хаус – житло, де блогери разом роблять спільний контент. Там Анна і зачепила Олександра.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Щоправда, Трінчер не одразу відповіла взаємністю. Лише з третьої спроби Волошину вдалося підкорити серце співачки, і між ними зав'язалися серйозні стосунки.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Пара разом від 2021 року. За рік їхніх стосунків Олександр освідчився Анні. Восени минулого року пара зіграла весілля.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

TAYANNA

Не всі історії про знайомство з другою половинкою у Мережі мають щасливий кінець. Зокрема, співачка TAYANNA мала такий досвід. Виконавиця познайомилася з бойфрендом в Instagram. Утім, через рік їхніх стосунків пара розійшлася. Для TAYANNA це був болісний досвід. Нині артистка не шукає нових стосунків, а з головою поринула у творчість.

TAYANNA з ексбойфрендом / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Читайте також: