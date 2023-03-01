Зірки, які знайшли кохання в Мережі: Цимбалюк оцінив фото, а Романова змусила написати першим

Не всі онлайн лавсторі мають щасливий кінець.
Не всі знаменитості зустрічають свою другу половинку в реальному житті. Деяким зіркам знайти кохання допомогли соціальні мережі.
Хтось із знаменитостей сам натрапив на привабливий профіль, набрався сміливості та написав, а деякі ж відповіли на доленосне повідомлення.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує добірку про українських знаменитостей, які знайшли кохання у Мережі.
Міша Романова
Виконавиця зустріла свого бойфренда в Instagram. Як зізналась артистка, вона натрапила на його сторінку у фотоблогу, і чоловік одразу їй сподобався. Романова навіть наважилася написати першою, щоправда, через п'ять хвилин видалила повідомлення, адже засоромилася.
Утім, чоловік одразу ж відреагував на це та попросив Романову продублювати повідомлення і пояснити, навіщо вона взагалі його видалила. Так між закоханими зав'язалося спілкування, яке згодом переросло у стосунки. Нині пара разом вже понад шість місяців. Щоправда, поки їхні стосунки здебільшого розвиваються на відстані, адже Романова живе у Німеччині, а її обранець – в Україні.
Тарас Цимбалюк
Український актор після розлучення зустрів нову обраницю в Мережі завдяки подрузі. Приятелька Тараса прийшла до нього на виставу та поділилася цим в Instagram-stories. Рестораторка Світлана Готочкіна відреагувала на допис. Так між закоханими зав'язалося листування, а згодом вони почали телефонувати одне одному. Як зізнавався Цимбалюк, він тоді відчував, що на одній хвилі з цією людиною.
Закохані перебувають у стосунках вже близько шести місяців. Вони разом ходять до спортзалу, вечеряють, дивляться фільми та насолоджуються спільним дозвіллям. Утім, жити разом парочка не поспішає, але Тарас та Світлана доволі часто проводять час одне в одного.
Євгенія Емеральд
Чоловік захисниці першим написав їй у соціальній мережі. Євгену Стипанюку сподобалася Емеральд, тож він одразу запросив її на побачення. Утім, для Євгенії це не було кохання з першого погляду, тож чоловіку ще треба було завоювати прихильність захисниці.
І Євген підкорив серце Емеральд. Він поїхав до її мами та доньки, які перебували у Києві, привіз їм квіти, їжу та солодощі. Захисниця оцінила вчинок Стипанюка. Згодом між ними зав'язався роман, який переріс у шлюб.
Нині Євгенія при надії та чекає на народження донечки. Тим часом Євген Стипанюк служить на фронті.
Тамерлан та Альона Омаргалієва
Стосунки закоханих почалися у Мережі. Та спочатку вони були не романтичними, а просто робочими. Тамерлан написав Альоні та запропонував випустити спільні пісні. Спочатку пара мала лише робочі стосунки, однак через півтора року після знайомства вони зрозуміли, що між ними є дещо більше. Тамерлан та Альона пішли на перше побачення, а згодом виконавець освідчився коханій.
Пара перебуває у шлюбі від 2013 року. Разом вони виховують сина Тимура.
Анна Трінчер і Олександр Волошин
Лавсторі подружжя почалося завдяки соцмережам. В Україні створювали перший TikTok-хаус – житло, де блогери разом роблять спільний контент. Там Анна і зачепила Олександра.
Щоправда, Трінчер не одразу відповіла взаємністю. Лише з третьої спроби Волошину вдалося підкорити серце співачки, і між ними зав'язалися серйозні стосунки.
Пара разом від 2021 року. За рік їхніх стосунків Олександр освідчився Анні. Восени минулого року пара зіграла весілля.
TAYANNA
Не всі історії про знайомство з другою половинкою у Мережі мають щасливий кінець. Зокрема, співачка TAYANNA мала такий досвід. Виконавиця познайомилася з бойфрендом в Instagram. Утім, через рік їхніх стосунків пара розійшлася. Для TAYANNA це був болісний досвід. Нині артистка не шукає нових стосунків, а з головою поринула у творчість.
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