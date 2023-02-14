Зірки, які зустріли кохання під час війни: добірка до Дня святого Валентина

У День святого Валентина пропонуємо дізнатися, кому із зірок минулий рік приніс у життя кохання.

Ніхто не знає, коли саме зустріне свою другу половинку. Це може статися у найтяжчі часи. Зокрема, навіть війна не стає на заваді справжньому коханню.

З нагоди до Дня святого Валентина редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про знаменитостей, які зустріли своє кохання під час повномасштабної війни в Україні.

Наталія Могилевська

Виконавиця зустріла своє кохання після 24 лютого минулого року. Хоча артистка вже близько 20 років й була знайома з чоловіком, однак саме війна звела їх, коли вони евакуйовували людей. Коханий Наталії підтримував її, допомагав вивезти сестру до Франції, їздив з нею у гарячі точки давати виступи. Своєю рішучістю, силою духу, підтримкою чоловік підкорив серце Могилевської.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нині парочка живе разом. Розсекречувати імені коханого артистка не поспішає. Наталія говорить, що це недоречно робити під час війни, адже це не на часі. Утім, після перемоги України виконавиця пообіцяла поділитися подробицями їхніх стосунків. Поки ж зірка зізналась, що її коханий непублічний та тривалий час жив у США.

Тарас Цимбалюк

Своє кохання під час війни зустрів і актор Тарас Цимбалюк. Після розлучення з дружиною знаменитість думав, що не зможе знову покохати. Однак у його житті з'явилася бізнесвумен Світлана Готочкіна. За деякий час спілкування Тарас зрозумів, що на одній хвилі з дівчиною, тож у них зав'язалися романтичні стосунки.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/got.sveta

Нині Цимбалюк і Готочкіна разом вже п'ять місяців. За словами актора, вони мають чимало спільних інтересів і можуть насолоджуватися звичайними справами, як от повечеряти разом, подивитися фільм. Розділяти свій побут парочка поки не поспішає.

Володимир Остапчук

Минулого року поталанило зустріти своє кохання і ведучому Володимиру Остапчуку. Після розлучення з другою дружиною знаменитість довго не сумував на самоті. Володимир закрутив роман з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Парочка вже удвох їздила відпочивати та почала жити разом.

Володимир Остапчук з новою дівчиною

Однак про свої стосунки Володимир не поспішає нічого розповідати. Катерина більш говірка. Вона розповідала, що закохалася у шоумена. За словами Каті, рідні та друзі знають про їхній роман, а от на публіку вони почи нічого не розголошуватимуть, адже щастя полюбляє тишу.

Володимир Остапчук з дівчиною, щоправда, шоумен повернувся до камери спиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Євгенія Емеральд

Снайперка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Євгеном Стипанюком на війні. Він теж військовий, але вони не служили разом. А познайомилися закохані завдяки соцмережам. Євген першим написав Євгенії. Стипанюк спочатку завоював прихильність мами та доньки Ємеральд від першого шлюбу, а згодом і сама снайперка закохалася.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Весілля пари було на фронті у Харківській області. Закохані сказали одне одному так 14 жовтня минулого року, а зареєстрував їхній шлюб військовий командир. Згодом стало відомо, що Євгенія чекає на народження дівчинки.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.sniper

Даша Астаф'єва

У тяжкі часи своє щастя знайшла і співачка Даша Астаф'єва. Чоловік підкорив її серце своєю оригінальністю та нетиповістю. Як зізналась артистка, так її прихильність ще не завойовував жоден чоловік.

Про свого обранця Даша воліє багато не розповідати, адже переконана, що щастя полюбляє тишу. Однак виконавиця його трішки описувала, зазначивши, що він високий та має зелений колір очей. Також артистка зізнавалась, що саме коханий був її мотивацією на початку повномасштабної війни. Чоловік не дав Даші зламатися та опустити руки.

Даша зі своїм коханим, обличчя якого вона приховала / Фото: instagram.com/da_astafieva

Володимир Дантес

Виконавець вже під час війни почав будувати нові стосунки. Його обраницею стала бізнесвумен Даша Кацуріна. Спочатку між ними були просто дружні взаємини. Вони підтримували одне одного після розлучень. Згодом Вова і Даша зрозуміли, що між ними виникли почуття. Час від часу вони діляться спільним контентом, утім подробиць про особисте життя не розповідають. Дантес переконаний, що краще тримати це в таємниці.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес

До речі, колишня дружина Дантеса теж не самотня. Надя Дорофєєва щаслива у стосунках з колишнім чоловіком Даші Кацуріної – Мішею Кацуріним. Між ними романтика спалахнула ще до початку повномасштабної війни.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Читайте також: