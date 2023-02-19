Зірки, яких обікрали за кордоном: в Єфросиніної поцупили документи, в Анатоліча – гаманець

Ніхто не застрахований від того, що може стати жертвою крадіїв, і зірки шоубізнесу не виняток.

У когось зі знаменитостей крали речі посеред білого дня на вулиці, у когось обкрадали автівки, а до когось просто влізали до будинку.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про українських знаменитостей, які стали жертвами крадіїв за кордоном. Зірки розповідали, що у них поцупили, як це трапилося та що вони робили.

Маша Єфросиніна

Неприємний інцидент трапився з ведучою у Парижі під час поїздки у справах. У готелі, де зупинилася Маша, був несправний сейф. Тож всі цінні речі ведучій довелося носити з собою, а це були водійські права, паспорт, банківські картки. Маша навіть зняла готівку, аби нею розраховуватися. Однак сумку, у якій це все Єфросиніна зберігала, поцупили злодії.

На щастя, на допомогу ведучій відгукнулося чимало українців. Також Маша познайомилася із консулом, і документи знаменитості швидко відновили.

Маша Єфросиніна

Анатолій Анатоліч

Ведучий теж став жертвою шахраїв у Парижі, Франція. Це сталося, коли Анатоліч їхав у метро. У знаменитості поцупили цінний гаманець, у якому були банківські картки та водійське посвідчення. Ведучий, коли зрозумів, що його обікрали, написав заяву в поліцію. Також знаменитість заблокував всі картки, однак перед цим крадій встиг зняти 260 євро, адже, коли Анатоліч платив за проїзд у метро, той встиг побачити PIN-код.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Єлизавета Юрушева

Неприємний інцидент з дружиною ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка стався у лютому цього року. Єлизавету пограбували в Мілані, Італія. Це сталося просто в магазині. У бізнесвумен витягли паспорт, в обкладинці якого були банківські картки, водійські права та 20 євро.

Хоч ситуація неприємна, Юрушева не стала надто засмучуватися через це. Банківські картки бізнесвумен заблокувала, документи почала відновлювати, а поки ж вона користується додатком "Дія".

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Гурт "ТНМК"

Музикантів обікрали у Німеччині, коли вони давали благодійний концерт. Коли музиканти виступали на сцені, за їхнім гастрольним автобусом ніхто не спостерігав. Зловмисники цим скористалися. Злодії залізли до нього та вкрали звідти всі цінні речі: комп'ютери, гроші. Двоє учасників колективу взагалі залишилися без документів.

Учасник "ТНМК" Фоззі / Фото: instagram.com/metamorefozzey

Ольга Мартиновська

Відому українську шефкухарку пограбували у Парижі, Франція. Неприємний інцидент стався тоді, коли Ольга готувалася до благодійної вечері. Авто Мартиновської зламали крадії, залізли туди та вкрали всі цінні речі. Як так трапилося, Ольга й сама до кінця не зрозуміла, однак після цього вона ретельніше слідкуватиме за своїми речами.

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Євген Хмара

А от в піаніста зловмисники поцупили його музичне обладнання, вартість якого становить вісім тисяч євро. Це сталося у потягу, у якому Євген прямував до Чехії. Двері його купе не зачинялися на ключ, утім він все ж таки спробував їх якось прикрити, аби поспати. Коли Євген прокинувся, то обладнання, яке він поклав під сидіння, вже не було. Речі музиканту повернутися не вдалося.

Євген Хмара / Фото: instagram.com/evgenykhmara

Юлія Думанська

Українську виконавицю пограбували у Франції. До її орендованої квартири залізли злодії. Зловмисники поцупили годинник Юлії та п'ять тисяч євро. Також у квартирі разом з виконавицею мешкала подруга, у якої теж вкрали гроші. Думанська написала заяву до поліції, однак крадія так і не знайшли.

Юлія Думанська / Фото: instagram.com/julia_dumanska

Тетяна Парфільєва

Українську блогерку обікрали у 5-зірковому готелі Туреччини. Зокрема, знаменитість заселили до номера, де смерділо димом від цигарок, тож вона попросила її переселити до іншого. Однак у попередньому Тетяна, коли мила руки, зняла каблучки та забула про них.

Коли блогерка помітила пропажу, то звернулася до адміністраторів готелю, аби ті відкрили номер, а вона забрала прикраси. Однак, коли знаменитість прийшла, то не знайшла там каблучок. Парфільєва була переконана, що її прикраси вкрав чоловік, який прибирав її номер. Однак, адміністрація відмовилася перевіряти речі працівників. Тетяна викликала поліцію, яка приїхала, подивилася камери відеоспостереження та розвела руками. Каблучки блогерці так і не повернули.

Тетяна Парфільєва / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

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