Зірки згадали свої останні класні побачення: в alyona alyona на рибалці, а в KOLA – у хатинці в лісі

Кожна людина бодай раз у житті, але ходила на побачення. Зірки шоубізнесу теж не виняток.

В їхньому арсеналі є як невдалі, так і неймовірно романтичні та незабутні. Українські знаменитості пригадали свої останні саме класні романтичні зустрічі, які запам'яталися та підняли настрій.

alyona alyona

Артистка зізналась, що незабутнє побачення у неї було в Карпатах. Чоловік запропонував alyona alyona показати красу гір, і вона погодилася. Натомість вони разом ловили рибу. Виконавиця зізналась, що це було весело, цікаво і водночас казково.

alyona alyona

"Мене запросили показати красу Карпат. Я навела на собі марафет, одягла світлий одяг, ми сіли в авто та поїхали в гори до гірської річки. Він дістав з авто кирзові чоботи нам обом, ще якісь довгі штуки в чохлі, і ми пішли до води. А там він дістав вудочку і почав ловити рибу. Я це навіть у stories показувала. Мені було смішно, кайфово, цікаво і дух перехоплювало від краси навколо. Простота — це душа", - пригадала виконавиця.

Андрій Рибак

Комік і коментатор нового реаліті-шоу на ТЕТ "Побачення без фільтрів" Андрій Рибак звернув увагу на те, що в побаченні найголовніше — люди. Також ведучий додав, що всі його романтичні прогулянки з дружиною для нього найкращі.

Андрій Рибак

"Усі побачення з моєю дружиною — всі класні. Коли ми вдвох — це найкрутіше побачення, яке можна уявити. Для мене ідеальне побачення — це тоді, коли можна бути собою, не треба нічого вигадувати. Але я розумію, що таке буває дуже рідко. Я за те, аби це була максимально відкрита, проста і доступна атмосфера, аби кожен відчував себе комфортно та міг сконцентруватися на симпатії до людини", - поділився Рибак.

KOLA

А от для співачки KOLA останнє найкраще побачення було тоді, коли вона просто провела час наодинці із собою.

"Це найпрекрасніше побачення, на яке я так довго чекала. Знайти себе, почути — це найбільша цінність! Знати, чого хочеш саме ти — це скарб для будь-якої людини!", — поділилася зірка.

KOLA

А якщо про фізичне побачення — то співачка розповіла про поїздку за місто до маленької хатинки, де навкруги були ліс та гори.

"Там був і сміх і сльози, там відпускався біль, і селилося відчуття кохання всередині. В той момент я відчувала себе захищеною, як ніколи", - поділилася артистка.

Подивитися на круті, а іноді й смішні побачення, можна вже 13 лютого о 18:00 у новому реаліті-шоу на телеканалі ТЕТ – "Побачення без фільтрів".

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