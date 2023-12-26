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Зірки "Жіночого Кварталу" здивували своїми святковими традиціями, яких дотримуються з дитинства

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Зірки "Жіночого Кварталу" здивували своїми святковими традиціями, яких дотримуються з дитинства

Акторки "Жіночого Кварталу"

Акторки поділилися теплими сімейними традиціями святкування Різдва та Нового року.

Напередодні новорічних свят акторки "Жіночого Кварталу" зворушили теплими сімейними спогадами. Зокрема, про оригінальні традиції на Новий рік і Різдво, які збереглися в артисток з дитинства, читайте у матеріалі.

Ірина Сопонару

"На Різдво ми традиційно збираємося вдома всією сім'єю. Обов'язково на столі має бути кутя. Вдома на свята завжди прикрашаємо ялинку. Ялинкові прикраси я привожу з різних країн. Цього року ми з нареченим будемо на Різдво в Британії – їдемо в гості до сестри.  То у нас зараз таке поєднання українських і британських традицій святкування Різдва", - розповіла акторка.

Ірина Сопонару / ©
Ірина Сопонару

Олександра Машлятіна

"Різдво для нашої сім'ї – то святе. В цей день вся родина має бути разом. Ця традиція ще з дитинства. На Різдво мама приходить з великим мішком, в якому є подарунки для кожного, але їх ти маєш якось заслужити: віршик розказати чи колядку заспівати, чи щось інше зробити – будь-який творчий прояв", - поділилася зірка.

Олександра Машлятіна / ©
Олександра Машлятіна

Анастасія Оруджова

"У нас в домі обов'язково має бути штучна ялинка. Також важливо, щоб на столі був крабовий салат. Я завжди його готую за спеціальним рецептом нашої родички, яка передала мені його у спадок. І звичайно у цей день ми збираємося великою родиною: приїжджає моя сестра зі своєю сім'єю, батьки, я і ми разом святкуємо Різдво. Ходимо з сусідами один до одного колядувати", - зізналася знаменитість.

Анастасія Оруджова / ©
Анастасія Оруджова

Тетяна Песик

"Щороку на Святвечір ми сідаємо вечеряти в один і той самий час – рівно о 18:00. Коли сходить перша зірка на небі. Накриваємо стіл. Обов'язково готуємо пісні вареники з капустою. Я не фанат куті – не знаю, чомусь так склалося, а от вареники – дуже люблю. Раніше я ходила колядувати, зараз вже ні. На Різдво або на Новий рік дивлюся "Один вдома", щороку! А в цю новорічну ніч обов’язково дивитимуся новорічний “Вечірній Квартал" - і вам всім рекомендую!", - наголосила акторка.

Тетяна Песик / ©
Тетяна Песик

Віра Кекелія

"У нас в родині Різдво не тільки українське, але й грузинське, тому що мій тато грузин. І половину страв на різдвяному столі – це грузинські страви. Обов'язково – грузинська мамалига, міцний соус "аджика", запечена курка зі скоринкою. В родині ми більше святкуємо Різдво, аніж Новий рік. Тим більше, що на Новий рік я майже завжди працювала. А Різдво завжди залишаю для сім'ї. В дитинстві в Харкові ми ще завжди ходили колядувати до сусідів. І я пам'ятаю, що ми одного разу з братом так багато наколядували, що купили собі хороший фотоапарат", - поділилася зірка.

Віра Кекелія / ©
Віра Кекелія

Марта Адамчук

"Я з дитинства дуже люблю Різдво і Новий рік. Новий рік ми зазвичай святкували у вузькому колі – мама, тато і я. А от на Різдво вже з’їжджалися всі родичі. І звісно, на Різдво ми ходили колядувати і засівати. А ще у нас в Чернівцях є така традиція, що на Святвечір всі ходять один до одного с "поманами". Беремо калач, на якому має бути свічка і до якого за нитку прив'язані  солодощі, і ще якийсь подарунок. І ми ходимо з такими калачами один до одного і даємо їх за покійних родичів. А тобі взамін дають "поману" за своїх померлих. Тому Святвечір у нас – це спокійний поминальний вечір, ніхто не веселиться", - зазначила артистка.

Марта Адамчук / ©
Марта Адамчук

Катерина Нікітіна

"Коли я була ще маленька ми обов'язково збиралися всією сім’єю на Новий рік. За одним столом у нас було десь 25 людей. І ми обов’язково були у новорічних костюмах. І у нас завжди були конкурси. А бабуся з дідусем перевдягалися в Діда Мороза і Снігурочку. Вони приходили в цих образах, а ми співали їм чи танцювали – і тільки потім отримували подаруночки. Зараз ми повиростали і трішки відійшли від цієї традиції. А на Різдво у нас була також своя традиція. Бабуся щороку сама писала нову колядку – і всі діти її вчили. І ми ходили колядувати до людей", - розчулила знаменитість.

Катерина Нікітіна / ©
Катерина Нікітіна

Лалі Ергемлідзе

"У дитинстві на Новий рік і на Різдво у нас завжди була жива ялинка, яку ми прикрашали. Ми не збиралися за столом великою сім’єю, а швидше вузьким колом  – тато, мама, я і сестра. Мама кожен раз дивувала якоюсь стравою. Це свято у нас було таким, щоб смачно поїсти, побути разом і передивитись за ніч всі новорічні вогники. А на Різдво ми з подружками ходили колядувати. Я жила в дитинстві в Києві на Троєщині, там особливо не походиш вночі, тому колядували вдень", - розповіла акторка.

Лалі Ергемлідзе / ©
Лалі Ергемлідзе

Дивіться новорічний "Вечірній Квартал" 31 грудня о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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Дата публікації
Перегляди
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