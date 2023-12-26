Зірки "Жіночого Кварталу" здивували своїми святковими традиціями, яких дотримуються з дитинства

Напередодні новорічних свят акторки "Жіночого Кварталу" зворушили теплими сімейними спогадами. Зокрема, про оригінальні традиції на Новий рік і Різдво, які збереглися в артисток з дитинства, читайте у матеріалі.

Ірина Сопонару

"На Різдво ми традиційно збираємося вдома всією сім'єю. Обов'язково на столі має бути кутя. Вдома на свята завжди прикрашаємо ялинку. Ялинкові прикраси я привожу з різних країн. Цього року ми з нареченим будемо на Різдво в Британії – їдемо в гості до сестри. То у нас зараз таке поєднання українських і британських традицій святкування Різдва", - розповіла акторка.

Ірина Сопонару

Олександра Машлятіна

"Різдво для нашої сім'ї – то святе. В цей день вся родина має бути разом. Ця традиція ще з дитинства. На Різдво мама приходить з великим мішком, в якому є подарунки для кожного, але їх ти маєш якось заслужити: віршик розказати чи колядку заспівати, чи щось інше зробити – будь-який творчий прояв", - поділилася зірка.

Олександра Машлятіна

Анастасія Оруджова

"У нас в домі обов'язково має бути штучна ялинка. Також важливо, щоб на столі був крабовий салат. Я завжди його готую за спеціальним рецептом нашої родички, яка передала мені його у спадок. І звичайно у цей день ми збираємося великою родиною: приїжджає моя сестра зі своєю сім'єю, батьки, я і ми разом святкуємо Різдво. Ходимо з сусідами один до одного колядувати", - зізналася знаменитість.

Анастасія Оруджова

Тетяна Песик

"Щороку на Святвечір ми сідаємо вечеряти в один і той самий час – рівно о 18:00. Коли сходить перша зірка на небі. Накриваємо стіл. Обов'язково готуємо пісні вареники з капустою. Я не фанат куті – не знаю, чомусь так склалося, а от вареники – дуже люблю. Раніше я ходила колядувати, зараз вже ні. На Різдво або на Новий рік дивлюся "Один вдома", щороку! А в цю новорічну ніч обов’язково дивитимуся новорічний “Вечірній Квартал" - і вам всім рекомендую!", - наголосила акторка.

Тетяна Песик

Віра Кекелія

"У нас в родині Різдво не тільки українське, але й грузинське, тому що мій тато грузин. І половину страв на різдвяному столі – це грузинські страви. Обов'язково – грузинська мамалига, міцний соус "аджика", запечена курка зі скоринкою. В родині ми більше святкуємо Різдво, аніж Новий рік. Тим більше, що на Новий рік я майже завжди працювала. А Різдво завжди залишаю для сім'ї. В дитинстві в Харкові ми ще завжди ходили колядувати до сусідів. І я пам'ятаю, що ми одного разу з братом так багато наколядували, що купили собі хороший фотоапарат", - поділилася зірка.

Віра Кекелія

Марта Адамчук

"Я з дитинства дуже люблю Різдво і Новий рік. Новий рік ми зазвичай святкували у вузькому колі – мама, тато і я. А от на Різдво вже з’їжджалися всі родичі. І звісно, на Різдво ми ходили колядувати і засівати. А ще у нас в Чернівцях є така традиція, що на Святвечір всі ходять один до одного с "поманами". Беремо калач, на якому має бути свічка і до якого за нитку прив'язані солодощі, і ще якийсь подарунок. І ми ходимо з такими калачами один до одного і даємо їх за покійних родичів. А тобі взамін дають "поману" за своїх померлих. Тому Святвечір у нас – це спокійний поминальний вечір, ніхто не веселиться", - зазначила артистка.

Марта Адамчук

Катерина Нікітіна

"Коли я була ще маленька ми обов'язково збиралися всією сім’єю на Новий рік. За одним столом у нас було десь 25 людей. І ми обов’язково були у новорічних костюмах. І у нас завжди були конкурси. А бабуся з дідусем перевдягалися в Діда Мороза і Снігурочку. Вони приходили в цих образах, а ми співали їм чи танцювали – і тільки потім отримували подаруночки. Зараз ми повиростали і трішки відійшли від цієї традиції. А на Різдво у нас була також своя традиція. Бабуся щороку сама писала нову колядку – і всі діти її вчили. І ми ходили колядувати до людей", - розчулила знаменитість.

Катерина Нікітіна

Лалі Ергемлідзе

"У дитинстві на Новий рік і на Різдво у нас завжди була жива ялинка, яку ми прикрашали. Ми не збиралися за столом великою сім’єю, а швидше вузьким колом – тато, мама, я і сестра. Мама кожен раз дивувала якоюсь стравою. Це свято у нас було таким, щоб смачно поїсти, побути разом і передивитись за ніч всі новорічні вогники. А на Різдво ми з подружками ходили колядувати. Я жила в дитинстві в Києві на Троєщині, там особливо не походиш вночі, тому колядували вдень", - розповіла акторка.

Лалі Ергемлідзе

Дивіться новорічний "Вечірній Квартал" 31 грудня о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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