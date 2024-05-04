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Зірки "Жіночого Кварталу" здивували, яких оригінальних традицій дотримуються на Великдень

Зірки "Жіночого Кварталу" здивували, яких оригінальних традицій дотримуються на Великдень

Зірки "Жіночого Кварталу"

Акторки зізналися, як створюють незабутню атмосферу на Великдень в різних регіонах України.

Напередодні православного Великодня під час знімань "Єдиного Кварталу", який вийде 5, 12 та 26 травня на каналі "1+1 Україна", акторки "Жіночого Кварталу" пригадали власні традиції, яких дотримуються разом з родиною у світле Свято Христового Воскресіння.

Віра Кекелія

"У нас в сім'ї є така пасхальна традиція: увечері перед Великоднем ми ховаємо по всьому дому солодощі – ніби це подарунки від Пасхального кролика. І коли діти зранку прокидаються, першим ділом беруть спеціальний кошичок і збирають у нього всі солодощі, які знаходять. І потім всі свята це все їдять", - розповіла зірка.

Зірки
Зірки "Жіночого Кварталу"

Таня Песик

"У нас на Тернопільщині є така великодня традиція, як обливаний понеділок. На другий день свят всі люди обливають один одного водою. Можуть зранку прийти рідні чи друзі і облити тебе прямо в ліжку, коли ти спиш. На вулиці хлопці обливають перехожих з пляшок. Це дуже весело і кайфово, особливо коли в цей день тепло на вулиці. Також в дні великодніх свят можна прийти до церкви і самому подзвонити в церковні дзвони. Кажуть, що дівчатам треба на Великдень тричі вдарити в дзвони – на косу, щоб було гарне волосся. А ще у мене вже є особиста традиція: другий рік підряд я буду сама пекти паски", - зізналася акторка.

Зірки
Зірки "Жіночого Кварталу"

Саша Машлятіна

"У нас в родині є цікава святкова пасхальна розвага. Перед тим, як сісти за святковий стіл, ми влаштовуємо батл  – чия крашанка міцніша. Переможець зазвичай нічого не отримує,  але бути переможцем завжди приємно", - поділилася знаменитість.

Зірки
Зірки "Жіночого Кварталу"

Лєра Товтолєс

"Ми на Великдень завжди готуємо… окрошку. Я дуже полюбляю цю весняно-літню страву. І коли ми всією родиною збираємося, то беремо величезну каструлю і готуємо таку велику страву на всіх. Я просто не уявляю собі Великдень без цього. У нас в Сумах великодній стіл ніколи не обходився без окрошки, в Дніпрі ми її готували і зараз в Києві я продовжую цю традицію", - зазначила Лєра.

Зірки
Зірки "Жіночого Кварталу"

Анастасія Євтушенко

"У нас на Закарпатті є і поливаний понеділок, і поливаний вівторок. У понеділок хлопці обливають водою дівчат. При чому це не залежить від погоди. А у вівторок – вже дівчата можуть відімстити і обливають хлопців. А ще в понеділок старші чоловіки кроплять жінок парфумами. Коли чоловіки приходять в гості, то завжди беруть з собою такі великі флакони з парфумами і кроплять ними всіх знайомих жінок. Але не шкодують парфумів – кроплять так, що потім ти пахнеш ще три доби", - розповіла акторка.

Зірки
Зірки "Жіночого Кварталу"

Аліна Блажкевич

"Коли ми родиною збираємося за великоднім столом, то завжди граємо в пасхальну лотерею. Кожен має принести з собою одне великоднє яйце – це може бути шоколадне, сувенірне, або якось цікаво розписане. І рандомно обмінюємося тими яйцями. Тому кожен може отримати такий пасхальний подаруночок", - зізналася знаменитість.

Зірки
Зірки "Жіночого Кварталу"

Марта Адамчук

"У нас на Буковині є така традиція: наступного дня після Великодня близькі люди ходять один до одного в гості і кроплять водичкою: так, як це робить священник в церкві - ніби святять один одного", - наголосила артистка.

Зірки
Зірки "Жіночого Кварталу"

Еліна Мбані

"Де б я не була, на Великдень я завжди приїжджаю додому і ми разом з мамою печемо паски. І найголовніша особливість в тому, що мама щороку сама придумує новий рецепт. І завжди ця паска виходить настільки смачна, що всі потім просять у мами рецепт. Але вона все робить інтуїтивно", - зазначила Еліна.

Зірки
Зірки "Жіночого Кварталу"

Щоб ваш Великодній вечір був світлим та радісним, проведіть його разом з "Єдиним Кварталом". Не пропустіть новий випуск 5 травня о 19:00 на "1+1 Україна".

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