Зірки "Жіночого Кварталу" здивували, яких оригінальних традицій дотримуються на Великдень

Напередодні православного Великодня під час знімань "Єдиного Кварталу", який вийде 5, 12 та 26 травня на каналі "1+1 Україна", акторки "Жіночого Кварталу" пригадали власні традиції, яких дотримуються разом з родиною у світле Свято Христового Воскресіння.

Віра Кекелія

"У нас в сім'ї є така пасхальна традиція: увечері перед Великоднем ми ховаємо по всьому дому солодощі – ніби це подарунки від Пасхального кролика. І коли діти зранку прокидаються, першим ділом беруть спеціальний кошичок і збирають у нього всі солодощі, які знаходять. І потім всі свята це все їдять", - розповіла зірка.

Зірки "Жіночого Кварталу"

Таня Песик

"У нас на Тернопільщині є така великодня традиція, як обливаний понеділок. На другий день свят всі люди обливають один одного водою. Можуть зранку прийти рідні чи друзі і облити тебе прямо в ліжку, коли ти спиш. На вулиці хлопці обливають перехожих з пляшок. Це дуже весело і кайфово, особливо коли в цей день тепло на вулиці. Також в дні великодніх свят можна прийти до церкви і самому подзвонити в церковні дзвони. Кажуть, що дівчатам треба на Великдень тричі вдарити в дзвони – на косу, щоб було гарне волосся. А ще у мене вже є особиста традиція: другий рік підряд я буду сама пекти паски", - зізналася акторка.

Зірки "Жіночого Кварталу"

Саша Машлятіна

"У нас в родині є цікава святкова пасхальна розвага. Перед тим, як сісти за святковий стіл, ми влаштовуємо батл – чия крашанка міцніша. Переможець зазвичай нічого не отримує, але бути переможцем завжди приємно", - поділилася знаменитість.

Зірки "Жіночого Кварталу"

Лєра Товтолєс

"Ми на Великдень завжди готуємо… окрошку. Я дуже полюбляю цю весняно-літню страву. І коли ми всією родиною збираємося, то беремо величезну каструлю і готуємо таку велику страву на всіх. Я просто не уявляю собі Великдень без цього. У нас в Сумах великодній стіл ніколи не обходився без окрошки, в Дніпрі ми її готували і зараз в Києві я продовжую цю традицію", - зазначила Лєра.

Зірки "Жіночого Кварталу"

Анастасія Євтушенко

"У нас на Закарпатті є і поливаний понеділок, і поливаний вівторок. У понеділок хлопці обливають водою дівчат. При чому це не залежить від погоди. А у вівторок – вже дівчата можуть відімстити і обливають хлопців. А ще в понеділок старші чоловіки кроплять жінок парфумами. Коли чоловіки приходять в гості, то завжди беруть з собою такі великі флакони з парфумами і кроплять ними всіх знайомих жінок. Але не шкодують парфумів – кроплять так, що потім ти пахнеш ще три доби", - розповіла акторка.

Зірки "Жіночого Кварталу"

Аліна Блажкевич

"Коли ми родиною збираємося за великоднім столом, то завжди граємо в пасхальну лотерею. Кожен має принести з собою одне великоднє яйце – це може бути шоколадне, сувенірне, або якось цікаво розписане. І рандомно обмінюємося тими яйцями. Тому кожен може отримати такий пасхальний подаруночок", - зізналася знаменитість.

Зірки "Жіночого Кварталу"

Марта Адамчук

"У нас на Буковині є така традиція: наступного дня після Великодня близькі люди ходять один до одного в гості і кроплять водичкою: так, як це робить священник в церкві - ніби святять один одного", - наголосила артистка.

Зірки "Жіночого Кварталу"

Еліна Мбані

"Де б я не була, на Великдень я завжди приїжджаю додому і ми разом з мамою печемо паски. І найголовніша особливість в тому, що мама щороку сама придумує новий рецепт. І завжди ця паска виходить настільки смачна, що всі потім просять у мами рецепт. Але вона все робить інтуїтивно", - зазначила Еліна.

Зірки "Жіночого Кварталу"

Щоб ваш Великодній вечір був світлим та радісним, проведіть його разом з "Єдиним Кварталом". Не пропустіть новий випуск 5 травня о 19:00 на "1+1 Україна".

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