Зірки, життя яких забрала війна: Паша Лі загинув в Ірпені, Карім Гуламов – в Херсонській області

Знаменитості віддали своє життя, коли захищали та допомагали країні.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, чимало зірок стали волонтерами або взялися за зброю і стали на захист України від окупаційного війська.

На жаль, війна не минає без втрат. Серед знаменитостей теж чимало тих, хто трагічно загинув, коли захищав країну від загарбників.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про зірок, життя яких забрала війна.

Паша Лі

Життя українського актора трагічно обірвалося 6 березня минулого року в Ірпені. Паша волонтерив у місті. Коли частину Ірпеня захопили російські загарбники, Лі мав разом з іншими евакуйовуватися. Утім, актор вирішив наостанок заїхати додому по речі. На жаль, авто, в якому їхав Паша, дорогою розстріляли окупанти. Знаменитість загинув на місці.

Паша Лі / Фото: instagram.com/pashaleeofficial

Карім Гуламов

Знаменитість був військовослужбовцем та ветераном АТО. До війни Карім працював телеведучим Військового хітпараду на одному з українських музичних каналів. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Гуламов знову взявся за зброю та пішов захищати країну.

Карім Гуламов / Фото: Фото з соціальних мереж

Життя телеведучого трагічно обірвалося 17 липня торік. Карім під час бойового завдання в Херсонській області наїхав на міну.

Олександр Шаповал

Соліст балету Національної опери України ім. Тараса Шевченка героїчно загинув у бою з російськими окупантами 12 вересня минулого року. Життя Олександра обірвалося під Майорськом Донецької області. На передовій Шаповал служив гранатометником.

Олександр Шаповал / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Ярослав Гаркавко

Учасник "Ліги Сміху" на початку грудня трагічно загинув на війні, захищаючи країну від російських окупантів. На момент смерті гумористу було лише 26 років.

Ярослав Гаркавко

Сергій Шкварченко

Танцівник та заслужений артист України трагічно загинув 19 грудня минулого року. Шкварченко потрапив під мінометний обстріл, коли захищав країну від російських окупантів. На фронт танцівник пішов добровольцем ще на початку повномасштабної війни.

Сергій Шкварченко / Фото: facebook.com/MCIPUkraine

Олег Бобало

Відомого режисера-захисника не стало 20 грудня минулого року. Олег трагічно загинув неподалік Бахмута. Режисер пішов у бій проти "вагнерівців" піхотинцем, щоб допомогти побратимам, хоча сам Бобало на фронті служив артилеристом. Захиснику вдалося відбити три страшні атаки, однак він отримав тяжке осколкове поранення, яке виявилося несумісним із життям.

Олег Бобало / Фото: facebook.com/oleg.bobalo

Ілля Грабар

Рідний брат танцівника Назара Грабара – звукорежисер Ілля Грабар – загинув наприкінці грудня під Бахмутом у бою з російськими окупантами.

Ілля Грабар / Фото: Фото з соціальних мереж

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