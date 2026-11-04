Зіркова дружка на "весіллі" Дантеса залізла на стіл і запалила пристрасними танцями у міні

Мішель Андраде й MONATIK / © пресслужба MONATIK

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Українська співачка Мішель Андраде здивувала несподіваним образом у новому кліпі тренера «Голосу країни-14» MONATIK.

Артистка постала в ролі дружки у костюмі янгола та влаштувала пікантний танець просто на столі під час продовження історії «весілля» Володимира Дантеса й KOLA.

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Так, у фінальній частині музичної відеотрилогії під назвою «АнгелаМ» Мішель з’являється в короткій сукні та з крилами за спиною. За сюжетом вона залазить на святковий стіл і починає енергійно танцювати, привертаючи увагу гостей. Згодом до артистки приєднується й сам MONATIK — разом вони продовжують запальний танець уже на спорожнілому столі.

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Новий кліп розкриває головну сюжетну несподіванку всієї трилогії. Як пояснив виконавець, Йосип, якого зіграв BRYKULETS, від самого початку співав не нареченій Марії, а її дружці, яку зіграла Мішель. Саме цей поворот змушує по-іншому подивитися на події попередніх відеоробіт.

«АнгелаМ» стала третім і завершальним актом музичної історії, яку MONATIK розпочав улітку з кліпу «Тому що…». У першій частині DANTES і KOLA зіграли наречених Андрія та Марію, Мішель Андраде з’явилася в ролі дружки, а BRYKULETS виконав партію Йосипа. Другий кліп — «НуМо» — продовжив сюжет за весільним столом, де MONATIK виголосив тост за мрію та світле майбутнє.

Сам артист зізнався, що композицію «АнгелаМ» написав ще 2014 року, однак саме тепер вона отримала нове сюжетне прочитання. За його задумом, історія порушує тему людей, які настільки зосереджуються на чужому щасті, що замість будувати власне намагаються зруйнувати чуже.

Мішель Андраде й MONATIK / © пресслужба MONATIK

«Це про те, що деякі люди настільки зациклюються на чужому щасті, що не знаходять часу й сил, щоб побудувати своє, і радше зруйнують усе. Не ставтеся до цього серйозно. Це вигадана історія про несподівано „небезпечне“ кохання», — пояснив MONATIK.

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Ідея музичного триптиху належить самому виконавцю, а режисером усіх трьох відеоробіт став Руслан Махов. Завдяки послідовному розвитку сюжету кожен кліп доповнює попередній, а фінал пропонує глядачам переосмислити всю історію весілля.

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