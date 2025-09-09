Зіркова хрещена Каменських висловилася про її позицію після гучного скандалу з ювелірним брендом

Алла Кудлай і Настя Каменських

Народна артистка України Алла Кудлай прокоментувала резонанс навколо своєї похресниці, співачки Насті Каменських.

Тижнями раніше виконавиця опинилася у центрі гучної дискусії через виступи у США та заяви про мову, які розділили думки українців. Висловлювання Насті про "неважливо якою мовою розмовляти" дійшли й до відомого бренду, амбасадоркою якого виступала зірка. У результаті бізнес достроково розірвав з нею співпрацю, внаслідок чого Каменських втратила репутацію та мільйони гривень.

Кудлай у розмові з "Суспільним Культура" наголосила, що, попри резонанс, вона продовжує захоплюватися талантом Каменських. Артистка з ніжністю й любов’ю сказала, що насолоджується її творчістю.

"Настенька моя — моє сонечко. Я її можу слухати нескінченно. Вона неймовірна. І головне для співака — що?" — запитала у журналістки знаменитість.

Коли ведуча припустила, що йдеться про громадянську позицію, Кудлай уточнила, що для неї насамперед важливий голос. Водночас народна артистка України відмовилася обговорювати скандальні заяви Каменських.

"Громадянська позиція — то така справа… Для артиста найважливіше — тембр голосу. І у Насті він унікальний. Я не знаю, що сказати (про мовний скандал довкола Каменських — прим. ред.). Це її особиста справа. Ну що ти зробиш? Я не хочу нічого казати, але я її люблю", — пояснила Кудлай.

Нагадаємо, у команді артистки Насті Каменських вже розкрили, як вона поставилася до відмови ювелірного бренду продовжувати співпрацю та до втрати репутації.