Зіркова колега Яни Глущенко з "Дизель Шоу" розкрила, як відреагувала на відхід гумористки з проєкту

Юлія Мотрук і Яна Глущенко

Акторка та учасниця "Дизель шоу" Юлія Мотрук відверто розповіла, як сприйняла рішення своєї колеги Яни Глущенко залишити гумористичний проєкт.

Навесні Глущенко повідомила, що завершує багаторічну співпрацю з командою "Дизелів" і планує розвиватися в нових напрямах. Для багатьох це стало несподіванкою — не виняток і Мотрук. Зірка зізналася, що спершу була шокована, але зрештою підтримала колегу.

"Я була в шоці. Ти розумієш, що вона так вирішила. Не можеш казати їй: "Яна, подумай, не йди". І ти як мама спостерігаєш, як дитина йде в наступне життя, робить наступні кроки. Я вірю в неї і знаю, що все в неї вийде. Вона крута. Оскар ідемо з нею вдвох отримувати", — з гумором сказала Мотрук у шоу "По хатах".

Також акторка торкнулася теми покійної колеги Марини Поплавської, яку згадують і глядачі, і колеги "Дизель шоу". На адресу Мотрук іноді лунають закиди, що вона "замінила" Поплавську у колективі, однак сама артистка заперечує це. Хоча втрата Поплавської залишила глибокий слід у колективі, Юлія підкреслила, що пам’ять про неї живе у серцях усіх "дизелів".

"Коли це все сталось, я пам’ятаю, що це був тиждень шоку, ніби в тебе забрали рідну людину. Вона була матір’ю для всіх, незамінною людиною. Я їй завжди дякую за все. Я не вважаю, що когось заміщаю. Просто завдяки тому, що я знайома з усіма ними, я якраз і дійшла до якоїсь своєї сходинки. Так вийшло, на жаль. Але ми знаємо, що вона з нами, однозначно", — додала акторка.

Нагадаємо, нещодавно була сьома річниця із дня загибелі гумористки Марини Поплавської. На тлі цього сестра покійної звинуватила Єгора Крутоголова у брехні та розкрила правду про обіцянки, які давали племінницям акторки після трагедії. За її словами, керівництво "Дизель шоу" запевняло, що придбає для доньок Марини квартири, однак цього так і не сталося.