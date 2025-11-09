Зіркова колега Юрія Ткача насмішила кумедним привітанням до дня народження гумориста

Юрій Ткач і Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

Акторка та гумористка Катерина Нікітіна публічно привітала свого колегу Юрія Ткача з днем народження.

У Instagram Катерина опублікувала кілька кумедних фото зі знаменитістю. Також артистка доповнила кадри коротким, але щирим текстом.

«Я тебе люблю. З Днем народження. Дякую, що ти є в моєму житті! Ти прекрасний. Ти щирий. Ти душа. Якщо хтось думає про тебе інакше, я готова бити морди», — жартома наголосила Нікітіна, що готова «захищати» іменинника від будь-яких образ у свій спосіб.

Допис Катерини Нікітіної / © instagram.com/nikitkinna

Публікація миттєво зібрала хвилю теплих коментарів від шанувальників і колег. Велика кількість прихильників зазначила, що між Нікітіною та Ткачем справді існує тепла дружба й творча хімія на сцені.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач прокоментував чутки про майбутнє поповнення в родині. Подружжя відвідало гендер-паті, а шанувальники почали активно обговорювати опубліковані кадри.