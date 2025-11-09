- Дата публікації
Зіркова колега Юрія Ткача насмішила кумедним привітанням до дня народження гумориста
Катерина Нікітіна показала кумедні кадри та тепло звернулася до іменинника.
Акторка та гумористка Катерина Нікітіна публічно привітала свого колегу Юрія Ткача з днем народження.
У Instagram Катерина опублікувала кілька кумедних фото зі знаменитістю. Також артистка доповнила кадри коротким, але щирим текстом.
«Я тебе люблю. З Днем народження. Дякую, що ти є в моєму житті! Ти прекрасний. Ти щирий. Ти душа. Якщо хтось думає про тебе інакше, я готова бити морди», — жартома наголосила Нікітіна, що готова «захищати» іменинника від будь-яких образ у свій спосіб.
Публікація миттєво зібрала хвилю теплих коментарів від шанувальників і колег. Велика кількість прихильників зазначила, що між Нікітіною та Ткачем справді існує тепла дружба й творча хімія на сцені.
