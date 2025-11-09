ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

Зіркова колега Юрія Ткача насмішила кумедним привітанням до дня народження гумориста

Катерина Нікітіна показала кумедні кадри та тепло звернулася до іменинника.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Юрій Ткач і Катерина Нікітіна

Юрій Ткач і Катерина Нікітіна / © instagram.com/nikitkinna

Акторка та гумористка Катерина Нікітіна публічно привітала свого колегу Юрія Ткача з днем народження.

У Instagram Катерина опублікувала кілька кумедних фото зі знаменитістю. Також артистка доповнила кадри коротким, але щирим текстом.

«Я тебе люблю. З Днем народження. Дякую, що ти є в моєму житті! Ти прекрасний. Ти щирий. Ти душа. Якщо хтось думає про тебе інакше, я готова бити морди», — жартома наголосила Нікітіна, що готова «захищати» іменинника від будь-яких образ у свій спосіб.

Допис Катерини Нікітіної / © instagram.com/nikitkinna

Допис Катерини Нікітіної / © instagram.com/nikitkinna

Допис Катерини Нікітіної / © instagram.com/nikitkinna

Допис Катерини Нікітіної / © instagram.com/nikitkinna

Публікація миттєво зібрала хвилю теплих коментарів від шанувальників і колег. Велика кількість прихильників зазначила, що між Нікітіною та Ткачем справді існує тепла дружба й творча хімія на сцені.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач прокоментував чутки про майбутнє поповнення в родині. Подружжя відвідало гендер-паті, а шанувальники почали активно обговорювати опубліковані кадри.

Дата публікації
Кількість переглядів
191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie