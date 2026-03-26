Зіркова кума Юлії Саніної розповіла про їхній конфлікт і чому п'ять років не спілкується з нею

Катя Царик чесно зізналась в образі на солістку гурту The Hardkiss.

Валерія Сулима
Юлія Саніна, Вал Бебко та Катя Царик

Українська режисерка Катя Царик розповіла про конфлікт із лідеркою гурту The Hardkiss Юлією Саніною та її чоловіком, музикантом Валом Бебком.

Зокрема, знаменитості є кумами. Катя Царик хрестила сина артистів. Проте 2021 року їхні дружні стосунки похитнулись. Сталося це на тлі відмови гурту The Hardkiss брати участь у концерті до Дня Незалежності, режисеркою якого була Катя Царик. Тоді колектив пояснив це тим, що віддав перевагу іншим проєктам.

Катя Царик в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнається, що її образила не сама відмова гурту виступати на концерті. Режисерка запевняє, що з розумінням до цього ставиться. Царик образила комунікація їхніх приятелів. За її словами, з нею повелись як з режисеркою концерту, а не як із подругою.

Катя Царик / © скриншот з відео

"Ця історія тягнеться від 2021 року, від Дня Незалежності. До них, як до гурту, в мене питань не було. Вони мали право відмовитися, і в мене немає образи на те, що вони відмовились брати участь у концерті до Дня Незалежності. У мене образа за те, що в тій ситуації була форма подати інформацію як артисти і як друг, коли ти телефонуєш і кажеш: "Ситуація така, для нас важливо ось це, як нам зробити, щоб ніхто не посварився". У тій ситуації зі мною спілкувались як із режисеркою, а не як із подругою", - зізналась знаменитість.

Катя Царик також дала зрозуміти, що її образило ставлення Юлії Саніної та Вала Бебка під час війни. До слова, режисерка залишилась в Україні, а артисти оселились за кордоном. Каті Царик прикро, що її куми жодного разу не поцікавились, як в неї справи. Врешті, знаменитості вже майже п'ять років не спілкуються та не підтримують зв'язок.

Вал Бебко та Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss

"Я думаю, Юля і Вал не розуміють, чому в мене образа. Вони, напевно, думають, що це через їхню відмову. Тут трішки інша ситуація. Вже не кажучи про те, що коли почалась війна, і за ці шість років ніхто в мене не запитав, будучи не в Україні, як у нас тут справи, знаючи, що ми в Україні. Тут ситуація, коли наче ніхто нічого поганого одне одному не зробив, але спілкування завершилось", - додала режисерка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що акторка Наталка Денисенко посварилась зі своєю зірковою кумою Оленою Світлицькою. Артистка розкрила правду про розрив їхньої 18-річної дружби.

