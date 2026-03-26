Зіркова кума Юлії Саніної розповіла про їхній конфлікт і чому п'ять років не спілкується з нею

Юлія Саніна, Вал Бебко та Катя Царик

Українська режисерка Катя Царик розповіла про конфлікт із лідеркою гурту The Hardkiss Юлією Саніною та її чоловіком, музикантом Валом Бебком.

Зокрема, знаменитості є кумами. Катя Царик хрестила сина артистів. Проте 2021 року їхні дружні стосунки похитнулись. Сталося це на тлі відмови гурту The Hardkiss брати участь у концерті до Дня Незалежності, режисеркою якого була Катя Царик. Тоді колектив пояснив це тим, що віддав перевагу іншим проєктам.

Катя Царик в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнається, що її образила не сама відмова гурту виступати на концерті. Режисерка запевняє, що з розумінням до цього ставиться. Царик образила комунікація їхніх приятелів. За її словами, з нею повелись як з режисеркою концерту, а не як із подругою.

"Ця історія тягнеться від 2021 року, від Дня Незалежності. До них, як до гурту, в мене питань не було. Вони мали право відмовитися, і в мене немає образи на те, що вони відмовились брати участь у концерті до Дня Незалежності. У мене образа за те, що в тій ситуації була форма подати інформацію як артисти і як друг, коли ти телефонуєш і кажеш: "Ситуація така, для нас важливо ось це, як нам зробити, щоб ніхто не посварився". У тій ситуації зі мною спілкувались як із режисеркою, а не як із подругою", - зізналась знаменитість.

Катя Царик також дала зрозуміти, що її образило ставлення Юлії Саніної та Вала Бебка під час війни. До слова, режисерка залишилась в Україні, а артисти оселились за кордоном. Каті Царик прикро, що її куми жодного разу не поцікавились, як в неї справи. Врешті, знаменитості вже майже п'ять років не спілкуються та не підтримують зв'язок.

"Я думаю, Юля і Вал не розуміють, чому в мене образа. Вони, напевно, думають, що це через їхню відмову. Тут трішки інша ситуація. Вже не кажучи про те, що коли почалась війна, і за ці шість років ніхто в мене не запитав, будучи не в Україні, як у нас тут справи, знаючи, що ми в Україні. Тут ситуація, коли наче ніхто нічого поганого одне одному не зробив, але спілкування завершилось", - додала режисерка.

