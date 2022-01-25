Зіркові діти: хто з українських знаменитостей виховує синів

Артистів вважають не лише професіоналами своєї справи, а й зразковими батьками.

Зірки українського шоубізнесу встигають усюди – і на знімання, і на репетиції, а також виділяють час на хобі, відпочинок та сім'ю.

Багатьох артистів вважають не лише професіоналами своєї справи, а й зразковими батьками. Раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото українських знаменитостей та їхніх доньок, а тепер пропонує подивитися на синів селебрітіс.

Ірина Білик

Українська співачка Ірина Білик – мама двох синів. Старшому нащадку зірки Глібу – 22 роки. Його виконавиця народила від колишнього коханого, манекенника Андрія Оверчука.

Гліб / instagram.com/bilyk_iryna

Молодшому сину артистки Табрізу – 6 років. Його батько російський фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Це був перший офіційний чоловік Білик, з яким вона розлучилася 2021 року.

До слова Гліб має талант до малювання, а Табріз, попри вік, вже заробляє гроші, знімаючись в рекламі.

Малюнок Гліба / instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик з сином / instagram.com/bilyk_iryna

Ілона Гвоздьова

Хореографиня Ілона Гвоздьова крім 6-річної доньки Валерії також виховує маленького сина Домініка. Хлопчик народився 11 жовтня 2020-го. Малюк – копія зіркової мами.

Ілона Гвоздьова з сином / instagram.com/ilonagvozdeva

MONATIK

Мультиартист Дмитро Монатік за нагоди публічно дякує своїй дружині Ірині за двох синів, яких безмежно любить. Пара виховує Даню, якому 6 років, і 5-річного Платона.

MONATIK з родиною / instagram.com/monatik_official

До слова, молодший син, як і його зірковий татусь, теж артистичний. Зокрема, хлопчик полюбляє влаштовувати запальні танці.

Джамала

Співачка Джамала виховує з чоловіком 3-річного Еміра-Рахмана та 1,5-річного Селіма-Гірая.

Джамала з чоловіком та синами / instagram.com/jamalajaaa

Юлія Саніна

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна шість років тому народила своєму чоловіку, креативному продюсеру колективу Валу Бебку сина Данила. Хлопчик – копія свого батька.

Юлія Саніна з сином / instagram.com/the_hardkiss

Тіна Кароль

Артистка Тіна Кароль не так давно відсвяткувала 13-річчя свого єдиного сина Веніаміна. Юнак живе та навчається у Лондоні. До елітної школи Тіна відправила сина у 7 років. На канікули хлопець приїздить до мами і вони влаштовують незабутні мандрівки.

instagram.com/tinakarol_fantina

Артистка вже не раз зізнавалася, що тепер мріє про донечку.

Віктор Павлік

Співак Віктор Павлік – багатодітний татусь. У квітні 1984 року у 18-річного зірки народився син Олександр, якого йому подарувала перша дружина. Первісток пішов стопами батька. Він брав участь у талантшоу та теж став артистом. Зараз Сашку 37 років, він одружений та виховує сина.

Олександр Павлік / instagram.com/alex_pavlik15

Друга дружина подарувала йому доньку Христину, а третя – сина Павла. На 22-му році життя він, на жаль, помер після тривалої боротьби з раком.

facebook.com/vpavlik100

2021-го Павлік знову став татусем. Четверта дружина знаменитості, його концертна директорка Катерина Реп'яхова, народила хлопчика, якого назвали Михайликом. Нещодавно йому виповнилося 7 місяців.

Віктор Павлік з сином / instagram.com/viktorpavlik

Ірина Федишин

Співачка Ірина Федишин та її чоловік і продюсер Віталій Човник – батьки двох хлопчиків. Подружжя виховує 10-річного Юрка та 6-річного Олега.

Ірина Федишин з чоловіком та синами / instagram.com/irynafedyshyn

Пара зізналася, що дуже мріє стати батьками донечки.

Катерина Осадча

Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча – мама трьох. Вперше зірка каналу 1+1 пізнала радість материнства у 19 років. Вона народила сина Іллю від колишнього чоловіка, депутата Олега Поліщука. Минулого року юнак уже вступив до університету.

instagram.com/kosadcha

2017 року Осадча вийшла заміж за продюсера та шоумена Юрія Горбунова. 18 лютого того ж року у них народився син Іван. 19 серпня 2021-го у подружжя народився ще один хлопчик, якого назвали Данилом. Осадча стала багатодітною мамою у 37 років.

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхні сини / instagram.com/kosadcha

Настя Приходько

Виконавиця Настя Приходько також двічі стала мамою синів. Крім 11-річної доньки Нани артистка виховує 6-річного Гордія та маленького Луку, якому у березні виповниться рік.

Настя Приходько з дітьми / instagram.com/prykhodko_official

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