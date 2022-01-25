Зіркові діти: хто з українських знаменитостей виховує синів

Артистів вважають не лише професіоналами своєї справи, а й зразковими батьками.
Зірки українського шоубізнесу встигають усюди – і на знімання, і на репетиції, а також виділяють час на хобі, відпочинок та сім'ю.
Багатьох артистів вважають не лише професіоналами своєї справи, а й зразковими батьками. Раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото українських знаменитостей та їхніх доньок, а тепер пропонує подивитися на синів селебрітіс.
Ірина Білик
Українська співачка Ірина Білик – мама двох синів. Старшому нащадку зірки Глібу – 22 роки. Його виконавиця народила від колишнього коханого, манекенника Андрія Оверчука.
Молодшому сину артистки Табрізу – 6 років. Його батько російський фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Це був перший офіційний чоловік Білик, з яким вона розлучилася 2021 року.
До слова Гліб має талант до малювання, а Табріз, попри вік, вже заробляє гроші, знімаючись в рекламі.
Ілона Гвоздьова
Хореографиня Ілона Гвоздьова крім 6-річної доньки Валерії також виховує маленького сина Домініка. Хлопчик народився 11 жовтня 2020-го. Малюк – копія зіркової мами.
MONATIK
Мультиартист Дмитро Монатік за нагоди публічно дякує своїй дружині Ірині за двох синів, яких безмежно любить. Пара виховує Даню, якому 6 років, і 5-річного Платона.
До слова, молодший син, як і його зірковий татусь, теж артистичний. Зокрема, хлопчик полюбляє влаштовувати запальні танці.
Джамала
Співачка Джамала виховує з чоловіком 3-річного Еміра-Рахмана та 1,5-річного Селіма-Гірая.
Юлія Саніна
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна шість років тому народила своєму чоловіку, креативному продюсеру колективу Валу Бебку сина Данила. Хлопчик – копія свого батька.
Тіна Кароль
Артистка Тіна Кароль не так давно відсвяткувала 13-річчя свого єдиного сина Веніаміна. Юнак живе та навчається у Лондоні. До елітної школи Тіна відправила сина у 7 років. На канікули хлопець приїздить до мами і вони влаштовують незабутні мандрівки.
Артистка вже не раз зізнавалася, що тепер мріє про донечку.
Віктор Павлік
Співак Віктор Павлік – багатодітний татусь. У квітні 1984 року у 18-річного зірки народився син Олександр, якого йому подарувала перша дружина. Первісток пішов стопами батька. Він брав участь у талантшоу та теж став артистом. Зараз Сашку 37 років, він одружений та виховує сина.
Друга дружина подарувала йому доньку Христину, а третя – сина Павла. На 22-му році життя він, на жаль, помер після тривалої боротьби з раком.
2021-го Павлік знову став татусем. Четверта дружина знаменитості, його концертна директорка Катерина Реп'яхова, народила хлопчика, якого назвали Михайликом. Нещодавно йому виповнилося 7 місяців.
Ірина Федишин
Співачка Ірина Федишин та її чоловік і продюсер Віталій Човник – батьки двох хлопчиків. Подружжя виховує 10-річного Юрка та 6-річного Олега.
Пара зізналася, що дуже мріє стати батьками донечки.
Катерина Осадча
Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча – мама трьох. Вперше зірка каналу 1+1 пізнала радість материнства у 19 років. Вона народила сина Іллю від колишнього чоловіка, депутата Олега Поліщука. Минулого року юнак уже вступив до університету.
2017 року Осадча вийшла заміж за продюсера та шоумена Юрія Горбунова. 18 лютого того ж року у них народився син Іван. 19 серпня 2021-го у подружжя народився ще один хлопчик, якого назвали Данилом. Осадча стала багатодітною мамою у 37 років.
Настя Приходько
Виконавиця Настя Приходько також двічі стала мамою синів. Крім 11-річної доньки Нани артистка виховує 6-річного Гордія та маленького Луку, якому у березні виповниться рік.
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