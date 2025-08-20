Наталія Могилевська та Володимир Жогло

Реклама

Українські знаменитості останнім часом неабияк дивують своїми результатами схуднення.

Хтось серйозно взявся за вагу, адже це було просто необхідно для здоров'я, хтось хоче мати кращий зовнішній вигляд, а хтось із меншою вагою почувається комфортніше. Методи схуднення у зірок різні, але всіх об'єднує один найголовніший секрет.

Редакція сайту сайті ТСН.ua пропонує добірку про зіркові дієти, які, наприклад, гумористу Володимиру Жоглу допомогли схуднути на 65 кіло, а співачці Наталії Могилевській – на 25.

Реклама

Володимир Жогло

Пік максимальної ваги гумориста сягав 164 кг. Йому просто необхідно було схуднути, аби не шкодити здоров'ю. Врешті, артист взявся за свою фігуру. Він практично припинив вживати алкоголь, майже виключив із раціону жирне, смажене, мучне та солодке. Окрім того, Володимир Жогло їсть маленькими порціями. Також гуморист робив операцію зі зменшення шлунка. Врешті, це все дало результат. Шоумен позбувся 65 кілограмів і важить нині 99.

Володимир Жогло до та після схуднення

Володимир Дантес

Артист за три місяці схуднув на 10 кілограмів. Нині вага виконавця становить 70 кг. Володимир Дантес говорить, що регулярно тренувався в залі, правильно харчувався. Утім, співак визнає, що були моменти, коли це давалося складно. Однак дисципліна допомагала йому йти до своєї мети.

Реклама

Володимир Дантес до та після схуднення

Анатолій Анатоліч

Шоумен схуднув на понад 10 кілограмів. Ведучий, звичайно ж, дотримувався харчування. Однак все ж таки такого результату йому допоміг досягнути спорт. Анатолій Анатоліч обожнює біг і на день долає чимало кілометрів. Звичайно ж, це все не могло не вплинути на його фігуру.

Анатолій Анатоліч до та після схуднення

Олена Кравець

Акторка позбулася дев'яти кілограмів. Знаменитість худнула за допомогою харчування. Артистка працювала разом із дієтологинею. Вони підібрали для Кравець саме таку дієту, яка їй підходила. Врешті, акторка побачила на вагах мінус дев'ять кіло.

Реклама

Олена Кравець після схуднення / © скриншот з відео

Віктор Бронюк

Соліст гурту "ТІК" найбільше важив 120 кілограмів. Виконавець почав худнути, адже надмірна вага шкідлива для організму. Віктор Бронюк відмовився від алкоголю, неконтрольованого споживання їжі та перейшов на правильне харчування. У результаті співак схуднув на 30 кілограмів.

Віктор Бронюк до та після схуднення

Наталія Могилевська

Виконавиця має неабиякий досвід у схудненні. Артистка тричі позбувалася зайвої ваги. Цього разу знаменитість схудла на 25 кіло. Допомогло їй в цьому правильне харчування. До речі, з оновленим зовнішнім виглядом Наталія Могилевська анонсувала ефективне повернення в шоубізнес.

Реклама