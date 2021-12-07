Зіркові оголення року: 52-річна Джей Ло, трансгендер Пейдж та пишнотіла Lizzo

Хто зі знаменитостей розкуто демонстрував свої форми 2021-го.

У році, що минає, знаменитості тішили фанатів не лише новими хітами, кліпами та ролями у кіно, а й гарячими фотосесіями.

Редакція сайту ТСН.ua, підбиваючи підсумки 2021-го, пропонує пригадати, хто із зірок поставав перед камерами повністю оголеними.

Дженніфер Лопес

Довести, що ще є порох у порохівницях, вирішила співачка та акторка Дженніфер Лопес. 52-річна зірка випустила кліп на трек In The Morning. У відео знаменитість повністю оголилася і приголомшила ідеальною фігурою.

Дженніфер Лопес / instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес

Елліот Пейдж

Голлівудський актор-трансгендер Елліот Пейдж наприкінці 2020-го змінив стать. Цього року 34-річний зірка стрічок "Джуно" і "Початок" показав, який вигляд має його тіло після мастектомії. Знаменитість, який раніше був відомий як артистка Еллен Пейдж, опублікував фото топлес і спричинив фурор у Мережі.

Елліот Пейдж / instagram.com/elliotpage

alyona alyona

Українська реп-виконавиця alyona alyona не лише ошелешила своїм оголенням, а й втрапила в скандал. Артистка повторила знімок американської зірки Lizzo. На фото Альона постала повністю оголеною, прикривши пікантні місця прапором України. Цей знімок наробив галасу у Мережі.

instagram.com/alyona.alyona.official

Брітні Спірс

Американська попдіва Брітні Спірс відсвяткувала звільнення з-під 13-річної опіки свого батька саме відвертим фото. Артистка вже ладна робити, що хоче і тому одразу показала серію оголених світлин. Щоправда, свої пікантні місця вона приховала смайликами у вигляді квіточок.

Брітні Спірс / instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс / instagram.com/britneyspears

Юзери переконані, що це – помста татові, який контролював кожен її крок і статки, а також, за її словами, примусово лікував літієм та змусив поставити внутрішньоматкову спіраль.

Володимир Остапчук

Здивував пікантною світлиною український шоумен Володимир Остапчук. Під час відпочинку з дружиною Христиною на Мальдівах зірка настільки надихнувся райським місцем та спекою, що повністю роздягнувся на фото. Інтимне місце кохана зірки прикрила ківі.

Володимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Цього року відвертими зніманнями також дивували й вагітні зірки. Серед них, Емілі Ратаковскі, Ешлі Грем та MamaRika. І поки plus-size модель ще чекає на появу малюка, Ратаковскі та Кочетова вже тішаться материнству. Тим не менш, усі вони роздягнулися на останніх місяцях вагітності.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / instagram.com/emrata

Ешлі Грем

Ешлі Грем / instagram.com/ashleygraham

MamaRika

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Lizzo

Пишнотіла американська реперка Lizzo усіма руками за бодіпозитив, тому часто демонструє свої форми. Протягом року вона ділилася в Instagram не лише світлинами з фотосесій, а й відвертими селфі, де на ній взагалі немає одягу. Так, знаменитість показувала тіло без фотошопу, засвітивши целюліт, складки на животі та інші особливості своєї фігури. До слова, фанати у захопленні від відвертості виконавиці.

Lizzo / instagram.com/lizzobeeating

Måneskin

У жовтні спричинили справжній фурор учасники італійського гурту-переможця "Євробачення-2021" Måneskin. Колектив влаштував еротичний фотосет. На знімках мокрі музиканти повністю оголилися та позували одне біля одного. Свої пікантні місця рокери приховали зірочками.

Måneskin / instagram.com/maneskinofficial

Зірки "Жіночого кварталу"

Неочікувано цьогоріч роздягнулися зірки "Жіночого кварталу". Знаменитості знялися повністю оголені та без косметики, аби нагадати, що кожна жінка особлива і як важливо залишатися собою, а не гнатися за трендами, дивлячись на ідеальні картинки в Мережі. У проєкті взяли участь акторки та співачки – Валерія Товстолес, Віра Кекелія, Аліна Блажкевич, Анастасія Оруджова, Ірина Сопонару, Катерина Нікітіна, Ірина Гатун, Лалі Ергемлідзе, Марта Адамчук, Ольга Жуковцова, Олександра Машлятіна, Тетяна Песик, Анастасія Євтушенко та Еліна Мбані.

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Даша Астаф'єва

Рекордсменкою з оголених світлин вже не перший рік поспіль сміливо можна назвати українську співачку та акторку Дашу Астаф'єву. Зірка регулярно публікує у своєму Instagram еротичні фото. Модель не припиняє дивувати розкішною фігурою.

Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

Також цього року артистка зачарувала користувачів містичним знімком, на якому вона постала повністю оголена посеред озера.

Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

Мадонна

2021-го фотоблог легендарної Мадонни ряснів від еротики. Більше того, деякі публікації в її Instagram взагалі заблокували.

Мадонна / instagram.com/madonna

Втім, зірка не засмучувалася і знову постила гарячі оголені кадри. Медж у свої 63 продовжує залишатися сексіконою.

Мадонна / instagram.com/madonna

Мадонна / instagram.com/madonna

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