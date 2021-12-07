Зіркові оголення року: 52-річна Джей Ло, трансгендер Пейдж та пишнотіла Lizzo

Хто зі знаменитостей розкуто демонстрував свої форми 2021-го.
У році, що минає, знаменитості тішили фанатів не лише новими хітами, кліпами та ролями у кіно, а й гарячими фотосесіями.
Редакція сайту ТСН.ua, підбиваючи підсумки 2021-го, пропонує пригадати, хто із зірок поставав перед камерами повністю оголеними.
Дженніфер Лопес
Довести, що ще є порох у порохівницях, вирішила співачка та акторка Дженніфер Лопес. 52-річна зірка випустила кліп на трек In The Morning. У відео знаменитість повністю оголилася і приголомшила ідеальною фігурою.
Елліот Пейдж
Голлівудський актор-трансгендер Елліот Пейдж наприкінці 2020-го змінив стать. Цього року 34-річний зірка стрічок "Джуно" і "Початок" показав, який вигляд має його тіло після мастектомії. Знаменитість, який раніше був відомий як артистка Еллен Пейдж, опублікував фото топлес і спричинив фурор у Мережі.
alyona alyona
Українська реп-виконавиця alyona alyona не лише ошелешила своїм оголенням, а й втрапила в скандал. Артистка повторила знімок американської зірки Lizzo. На фото Альона постала повністю оголеною, прикривши пікантні місця прапором України. Цей знімок наробив галасу у Мережі.
Брітні Спірс
Американська попдіва Брітні Спірс відсвяткувала звільнення з-під 13-річної опіки свого батька саме відвертим фото. Артистка вже ладна робити, що хоче і тому одразу показала серію оголених світлин. Щоправда, свої пікантні місця вона приховала смайликами у вигляді квіточок.
Юзери переконані, що це – помста татові, який контролював кожен її крок і статки, а також, за її словами, примусово лікував літієм та змусив поставити внутрішньоматкову спіраль.
Володимир Остапчук
Здивував пікантною світлиною український шоумен Володимир Остапчук. Під час відпочинку з дружиною Христиною на Мальдівах зірка настільки надихнувся райським місцем та спекою, що повністю роздягнувся на фото. Інтимне місце кохана зірки прикрила ківі.
Цього року відвертими зніманнями також дивували й вагітні зірки. Серед них, Емілі Ратаковскі, Ешлі Грем та MamaRika. І поки plus-size модель ще чекає на появу малюка, Ратаковскі та Кочетова вже тішаться материнству. Тим не менш, усі вони роздягнулися на останніх місяцях вагітності.
Емілі Ратаковскі
Ешлі Грем
MamaRika
Lizzo
Пишнотіла американська реперка Lizzo усіма руками за бодіпозитив, тому часто демонструє свої форми. Протягом року вона ділилася в Instagram не лише світлинами з фотосесій, а й відвертими селфі, де на ній взагалі немає одягу. Так, знаменитість показувала тіло без фотошопу, засвітивши целюліт, складки на животі та інші особливості своєї фігури. До слова, фанати у захопленні від відвертості виконавиці.
Måneskin
У жовтні спричинили справжній фурор учасники італійського гурту-переможця "Євробачення-2021" Måneskin. Колектив влаштував еротичний фотосет. На знімках мокрі музиканти повністю оголилися та позували одне біля одного. Свої пікантні місця рокери приховали зірочками.
Зірки "Жіночого кварталу"
Неочікувано цьогоріч роздягнулися зірки "Жіночого кварталу". Знаменитості знялися повністю оголені та без косметики, аби нагадати, що кожна жінка особлива і як важливо залишатися собою, а не гнатися за трендами, дивлячись на ідеальні картинки в Мережі. У проєкті взяли участь акторки та співачки – Валерія Товстолес, Віра Кекелія, Аліна Блажкевич, Анастасія Оруджова, Ірина Сопонару, Катерина Нікітіна, Ірина Гатун, Лалі Ергемлідзе, Марта Адамчук, Ольга Жуковцова, Олександра Машлятіна, Тетяна Песик, Анастасія Євтушенко та Еліна Мбані.
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Даша Астаф'єва
Рекордсменкою з оголених світлин вже не перший рік поспіль сміливо можна назвати українську співачку та акторку Дашу Астаф'єву. Зірка регулярно публікує у своєму Instagram еротичні фото. Модель не припиняє дивувати розкішною фігурою.
Також цього року артистка зачарувала користувачів містичним знімком, на якому вона постала повністю оголена посеред озера.
Мадонна
2021-го фотоблог легендарної Мадонни ряснів від еротики. Більше того, деякі публікації в її Instagram взагалі заблокували.
Втім, зірка не засмучувалася і знову постила гарячі оголені кадри. Медж у свої 63 продовжує залишатися сексіконою.
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