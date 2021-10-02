Зіркові подружжя тоді й зараз: як змінилися відомі пари українського шоубізу

Зіркові подружжя тоді й зараз: як змінилися відомі пари українського шоубізу

Ольга Сумська та Віталій Борисюк познайомилися 14 лютого під час репетиції, а Влад Яма з коханою – на дискотеці.

Подейкують, що справжнє кохання серед зірок — велика рідкість.

Втім, чимало українських відомих пар доводять протилежне та стали прикладом для прихильників, демонструючи, що щасливі одне з одним вже багато років.

З нагоди прийдешнього Дня закоханих ТСН.ua підготував добірку, як змінилися відомі українські подружжя та їхні історії кохання.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Історія кохання відомих акторів театру зародилася під час репетицій 14 лютого 1991 року. Так, вранці Ольга знайшла на своєму гримерному столику шоколадне серце, а в ньому записку "Приходь завтра до мене, я з’їм тебе, як ти цей шоколад". Саме тоді акторка зрозуміла, що закохалася. Зірка, яка перебувала у шлюбі із батьком старшої доньки Антоніни Паперної, невдовзі розлучилася та розпочала щасливу історію з Віталієм.

instagram.com/olgasumska

Пара обмінялася обітницями за п’ять років. А 2002-го у зірковій сім’ї народилася донька Анна. Цього року закохані відсвяткують 24 роки подружнього життя.

instagram.com/olgasumska

Камалія та Мохаммад Захур

Популярну співачку Камалію та її чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, доля звела 18 років тому на одній із закритих вечірок.

Ukrainian Fashion Channel

Артистка настільки сподобалася чоловіку, що вже за тиждень він запропонував зірці жити разом. 2003 року закохані обмінялися обітницями. Більше того, заради чоловіка співачка прийняла іслам. А за десять років у подружжя народилися двійнята – Арабелла та Мірабелла.

instagram.com/kamaliyaofficial

instagram.com/kamaliyaofficial

Сніжана та Сергій Бабкіни

Зіркове подружжя Сергій та Сніжана Бабкіни у березні відсвяткують 12 років спільного життя. Актори познайомилися під час роботи в "Театр 19" 2007 року.

instagram.com/snezhana_babkina

instagram.com/snezhana_babkina

За два роки закохані таємно побралися. Пара пройшла разом безліч негараздів і попри все залишається однією з найміцніших в українському шоубізі.

instagram.com/babkin_official

Сергій та Сніжана мають двох спільних дітей – доньку Веселину та сина Єлисея. Крім того, пара виховує сина Артура від попердніх стосунків Сніжани.

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов

Наприкінці минулого року співачка Руслана та її чоловік Олександр Ксенофонтов відсвяткували срібне весілля – 25 років.

instagram.com/ruslana.lyzhychko

А почалося все з того, що артистці порадили звернутися до Олександра за професійною порадою, як до звукорежисера. Так пара і потоваришувала. Стосунки розвивалися досить стрімко і 1995 року вони побралися.

facebook.com/ruslana.lyzhychko

Олена та Сергій Кравці

Олена та Сергій Кравці – ще одна зразкова пара українського шоубізу. Їхня історія кохання почалася з університетських ігор КВК. Тривалий час вони дружили, втім, згодом між ними закрутився роман. Гумористи пішли під вінець 2002 року.

instagram.com/1plus1_ua

Невдовзі у подружжя народилася донька Маша, а влітку 2016 року на світ з’явилися двійнята Катя та Ваня.

instagram.com/lennykravets

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв

Ведуча Маша Єфросиніна та бізнесмен Тимур Хромаєв познайомилися у столичному кіоску. Туди телезірка заскочила придбати яблучний сік, а її майбутній чоловік – воду. Тимур запитав, чи бачив десь Машу, на що телеведуча обурилася.

instagram.com/mashaefrosinina

Згодом між ними зав’язалися романтичні стосунки, а 2003 року пара одружилася. Закохані були на межі розлучення, втім, їм вдалося зберегти стосунки. Єфросиніна і Хромаєв виховують двох спільних дітей – доньку Нану та сина Сашка.

instagram.com/mashaefrosinina

Влад і Ліліана Ями

Український хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма познайомився з майбутньою дружиною Ліліаною 2006 року на дискотеці.

Зірка 8 років вагався одружуватися з обраницею, бо боявся втратити популярність. На щастя, цього не сталося. У новорічну ніч танцівник все ж освідчився коханій та отримав згоду. Весілля пара відсвяткувала 21 вересня 2014-го. За рік після одруження у пари народився син. Нещодавно Яма зізнався, що тепер пара мріє про донечку.

instagram.com/vladyama_official

Пара разом 15 років.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Зіркове подружжя співаків Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян познайомилися на шоу "Голос країни" 2011 року.

instagram.com/arsen_mirzoian

Тоді артист був одружений, втім, не зміг встояти перед красунею. За чотири роки донька Ніни Матвієнко завагітніла та народила коханому доньку Ніну. Під час свого сольного концерту напередодні свята 8-го Березня Арсен підготував коханій сюрприз та освідчився. Пара одружилася 15 червня 2017-го.

instagram.com/arsen_mirzoian

Для поліпшення романтичного настрою на честь свята 14 лютого редакція ТСН.ua зібрала 10 найкращих мелодрам, які в кожному пробудять кохання і змусять кожне серце битися частіше.

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