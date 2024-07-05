Зіркові проєкти та скажено смішні серіали: які гучні прем'єри телеканал ТЕТ знімає цього літа

Цього літа телеканал ТЕТ взявся підвищувати градус очікування осені. Адже вже зараз знімає одразу кілька масштабних комедійних і зіркових прем'єр. Пропонуємо поглянути, які новинки можна буде побачити вже зовсім скоро.

"Скажені сусіди 3"

Шанувальники кіновсесвіту "скажених" врешті-решт дочекалися на продовження улюбленого комедійного серіалу для всієї родини. На початку червня телеканал ТЕТ спільно з FILM.UA Group та Prototype Production завершив знімання 3 сезону "Скажених сусідів”. У новому осінньому телесезоні вони повернуться на екрани з несамовитими пригодами та новим блискучим героєм. До основного касту комедії приєдналася народна артистка Ольга Сумська. І втілить вона головну антагоністку Яблунівки Ларису Бойко, від якої начуватимуться і Сердюки, і Крижанівські.

Прем'єри на ТЕТ

Прем'єри на ТЕТ

Прем'єри на ТЕТ

Окрім Сумської, за сімейний гумор і сусідський "заміс" відповідатимуть незмінні Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Віра Кобзар, Віталій Іванченко, Анна Кошмал, Юрій Горбунов, Арам Арзуманян, Інна Приходько, Поліна Василина.

"Ромео і Джульєтта з Черкас 3"

Наприкінці червня завершилися знімання ще одного комедійного серіалу від ТЕТ, який підкорив не лише серця українців, а й американський стримінг Netflix. Це третій сезон бурхливої романтичної історії "Ромео і Джульєтта з Черкас".

Прем'єри на ТЕТ

Головні свати та молодята країни знову зібралися разом, щоб подарувати глядачам нову яскраву пригоду з безліччю карколомного гумору. У фіналі другого сезону комедії Ромі та Юлі вдалося повернути батьків у законні шлюби, тож тепер вони можуть сповна віддатися власній родині та майбутньому поповненню. Однак це були б не Капуленки й Монтенки, якби не оточили дітей гіперопікою й обійшлися без непроханих порад. Тож набираємося терпіння разом з нашими молодятами й очікуємо на новий сезон серіальної феєрії "Ромео і Джульєтта з Черкас 3".

"Волонтери 2"

Просто зараз студія Drive Production на замовлення ТЕТ працює над продовженням комедійного серіалу "Волонтери 2", аби вже восени глядачів об’єднав приклад волонтерства та взаємодопомоги. Другий сезон розповість нові історії пересічних українців, що згуртувалися задля спільної мети – допомоги армії та цивільним. Головні герої Ігор та Кирило вирушать назустріч новим пригодам у знайомому синьому бусі й з аматорів зростуть до досвідчених волонтерів. А їхні кохані, сусіди та друзі не зменшуючи обертів рятуватимуть, збиратимуть, годуватимуть, знаходитимуть і безупинно працюватимуть на перемогу.

Прем'єри на ТЕТ

Прем'єри на ТЕТ

У другому сезоні глядачі знову зустрінуться з улюбленими гумористами й акторами, які є реальними волонтерами у житті – Ігорем Ласточкіним, Кирилом Ганіним, Станіславом Бокланом, Наталією Кленіною, Іриною Сопонару, Олександрою Машлятіною, Анастасією Оруджовою та іншими зірками "Ліги Сміху".

"Ближче до зірок"

Команда програми "Ближче до зірок" на чолі з ведучими Нікітою Добриніним і Наталі Солонік уже готується знайомити глядачів з українськими та світовими знаменитостями ближче. Новий 4 сезон представить серію актуальних дайджестів, натхненних сюжетів, історій успіху та ексклюзивних інтерв'ю. Ведучі відкриватимуть двері зіркових домівок, дізнаватимуться про їхні стосунки, плани та мрії.

Прем'єри на ТЕТ

Закохуйтеся в життя та прокидайтеся з улюбленими зірками щонеділі вже цієї осені на телеканалі ТЕТ.