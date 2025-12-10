Зіркові весілля 2025: заміжжя доньки Полякової з іноземцем та перший шлюб 45-річної Біблів

Зірки, які 2025 року зіграли весілля / © tsn.ua

Реклама

Редакція сайту ТСН.ua продовжує підбивати підсумки 2025 року. Цього разу пропонуємо пригадати, хто з зірок відгуляв весілля.

2025 року створилося чимало нових сімей. Неабияк здивувала доньку співачки Олі Полякової – 20-річна Маша, яка спочатку заручилась, а згодом і вийшла заміж за іноземця. А тим часом акторка Віталіна Біблів нарешті привідкрила завісу особистого життя. Виявляється, артистка, якій 45 років, вже теж уклала свій перший шлюб.

Отже, пропонуємо пригадати, хто з українських та світових знаменитостей одружився 2025 року. У нашому матеріалі також можна подивитися, якими були їхні весілля.

Реклама

Олександр Кривошапко та Христина

На початку січня співак Олександр Кривошапко повідомив про свій третій шлюб. Артист повів під вінець обраницю, на ім'я Христина. Закохані уклали шлюб у США, а також саме там відгуляли весілля.

Олександр Кривошапко з дружиною / © instagram.com/alexanderkrivoshapko

Елайджа Вуд та Метте-Марі Конгсвед

На початку лютого стало відомо, що голлівудський актор Елайджа Вуд повів під вінець молодшу на 11 років обраницю, продюсерку Метте-Марі Конгсвед. Сталося це після семи років стосунків та появи на світ двох спільних дітей. Закохані зіграли таємне весілля в Швеції, а поруч із ними були найближчі та найрідніші.

Елайджа Вуд із дружиню / © Getty Images

Іван Пелих (син Ігоря Пелиха)

Син покійного ведучого Ігоря Пелиха – військовий Іван Пелих – освідчився коханій у березні цього року. З одруженням хлопець довго не затягував. Вже у квітні Іван та його кохана Ксенія зіграли весілля у Києві.

Іван Пелих із дружиною / © instagram.com/ivanpelykh

Катя Сільченко та Сергій Неклева

Дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж ще у квітні. Чоловіком знаменитості став івент-мейкер Сергій "Картина" Неклева. А от весілля закохані зіграли вже у вересні. Дизайнерка це зробила в особливий спосіб. Катя Сільченко перетворила показ власної колекції the COAT на Ukrainian Fashion Week на весілля.

Реклама

Катя Сільченко з чоловіком / © instagram.com/katyasilchenko

Віталіна Біблів

Акторка Віталіна Біблів не з тих, хто залюбки ділиться особистим життям. Та у квітні знаменитість приголомшила новиною, що заміжня. Для артистки, якій зараз 45 років, цей шлюб став першим. До речі, обранця Віталіна ретельно приховує, лише нещодавно вона почала ділитися їхніми спільними фото.

Віталіна Біблів із чоловіком / © instagram.com/vitalinabibliv

Лавіка та Дмитро Вознюк

У травні співачка Любов Юнак, вона ж Лавіка, повідомила про зміни в особистому житті. Виконавиця вийшла заміж за свого обранця Дмитра Вознюка. До речі, вже в листопаді артистка розсекретила, що чекає на народження первістка.

Лавіка з чоловіком / © instagram.com/lavika

Фіма Константиновський та Єлизавета

Гуморист та ведучий Фіма Константиновський одружився вдруге на початку червня. Дружиною знаменитості стала жінка, на ім'я Єлизавета, з якою він перебуває в стосунках від 2023 року. Весілля закохані святкували в Києві просто неба в колі рідних та близьких. До речі, без медового місяця не обійшлося. Новоспечене подружжя насолоджувалось спільним відпочинком на заході України.

Фіма Константиновський із дружиною / © instagram.com/fimakonst

SLAVIA та Андрій

Співачка SLAVIA змусила цьогоріч за неї неабияк порадіти. Виконавиця завагітніла первістком. Коли артистка була при надії, вона уклала шлюб зі своїм коханим, бізнесменом Андрієм. Пара лиш розписалась у РАЦСі, а від гучних святкувань відмовилась. А згодом у SLAVIA народився первісток – син Лев.

Реклама

SLAVIA з чоловіком / © instagram.com/slavia_official

Маша Полякова (донька Олі Полякової)

А хто цьогоріч однозначно здивував, так це 20-річна донька співачки Олі Полякової – Маша. Дівчина наразі проживає в США, де навчається. Та Маша не лише освіту там знайшла, але чоловіка. Обранцем Полякової-молодшої став іноземець Еден Пассареллі. На початку липня парочка заручилась, а в середині – уклала шлюб в США.

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

Ігор Пустовіт та Вікторія

Блогер Ігор Пустовіт ще у травні освідчився обраниці Вікторії. Вже наприкінці літа закохані влаштували весілля в Івано-Франківську. Особливий день із закоханими розділили найближчі та найрідніші.

Ігор Пустовіт із дружиною / © instagram.com/pustovit

OTOY та Марія Гаврилюк

2025 року кардинальні зміни в особистому житті сталися в репера OTOY. Влітку виконавець освідчився обраниці, бізнесвумен Марії Гаврилюк. Вже 13 вересня співак оголосив про їхнє одруження. Щоправда, подробиці він особливо не розкривав. Ба більше, про стосунки пари стало відомо лише в лютому.

OTOY з дружиною / © instagram.com/otoysounds

Селена Гомес та Бенні Бланко

Своє щастя цьогоріч віднайшла й американська співачка Селена Гомес. Виконавця вийшла заміж за продюсера Бенні Бланко. Зустрічатися пара почала ще 2023 року, а заручились вони у грудні 2024-го.

Реклама

Селена Гомес із чоловіком / © instagram.com/selenagomez

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вже почала підбивати підсумки року, що минає. Раніше ми писали про зіркові втрати. Пропонуємо пригадати, кого з українських та світових знаменитостей не стало 2025 року.