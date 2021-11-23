Зіркові весілля 2021: гучне свято Періс Гілтон та повторна церемонія Сумської і Борисюка

Хтось влаштував помпезне свято, хтось – таємне і скромне, а дехто одружився вже не вперше.

Редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає.

Так, попри пандемію коронавірусу, чимало розлучень та скандалів, 2021 рік був наповнений радісними подіями, зокрема – зірковими весіллями. Чимало українських та голлівудських пар зв'язали себе путами шлюбу. Пропонуємо пригадати, хто із знаменитостей пішов під вінець цьогоріч та яким було їхнє весілля.

Памела Андерсон та Ден Гейхерст

Памела Андерсон / Associated Press

Зірка Голлівуду Памела Андерсон вчетверте вийшла заміж наприкінці січня. Новим офіційним чоловіком знаменитості став її охоронець Ден Гейхерст, з яким вона закрутила роман ще минулого року під час самоізоляції. Весілля відбулося на задньому дворі маєтку Памели в її рідному селі Ледісміті у Ванкувері. Для важливої події зірка "Рятувальників Малібу" обрала оригінальну сукню та довжелезну фату.

Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв

Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв / instagram.com/alina_astrovskaya

Екссолістка українського гурту REAL O Аліна Астровська 1 лютого вийшла заміж за російського співака Антона Лаврентьєва. Пара, яка зустрічалася три роки, пішла під вінець у Москві. Виконавиця обрала вишукану білу сукню зі шлейфом та вирішила не одягати фату.

Втім, без курйозних моментів на святі зірок не обійшлося. Так, в день розпису наречена прокинулася з "обличчям бджоляра", з сильним набряком.

Аліна Астровська / instagram.com/alina_astrovskaya

Тож їй довелося стрибати сто разів на п'ятах, аби виправити ситуацію. Також перед заходом до зали РАЦСу їй випадково порвали сукню, а коли артистка кидала свій букет, вона впала.

Микита Джигурда та Марина Анісіна

Микита Джигурда та Марина Анісіна / instagram.com/marinanisina

Скандальний російський шоумен Микита Джигурда та олімпійська чемпіонка Марина Анісіна цього року вдруге одружилися. Так, пара була у шлюбі від 2008-го до 2016 року та народила двох дітей. Втім, спортсменка подала на розлучення через неадекватні витівки епатажного чоловіка та його захоплення наркотиками. Попри скандали, експодружжя продовжувало спілкуватися. А 2019-го ширилися чутки про те, що екси знову хочуть одружитися. Це і сталося у лютому 2021-го.

instagram.com/marinanisina

У важливий день Джигурда з'явився в бежевому костюмі та шубі в підлогу. Свій образ зірка доповнив кільцями з черепами та браслетами. Зі свого боку, Анісіна обрала для весілля коричневу довгу сукню та накидку з хутра.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз

Іванна Онуфрійчук та Алмаз / instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук на початку року зіграла пишне весілля на Мальдівах із бізнесменом казахського походження Алмазом. На захід прилетіли рідні та друзі пари – близько 40 людей. Для гостей співали Dan Balan, MONATIK та його експідопічні – Lida Lee і Nino.

Для важливої події Іванна обрала сукню від ліванського кутюр'є Джорджа Гобейка з розрізом від стегна, декольте та довгим шлейфом. Наречений же постав у молочному костюмі та білій сорочці.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз / instagram.com/ivannaonufriichuk

Втім, згодом Іванна заявила, що на Мальдівах вони з чоловіком офіційно не розписалися. Тоді зірка пояснила, що вони не могли визначитися, в якій країні хотіли б оформити свій шлюб, оскільки Алмаз планував розписатися у Швейцарії, а Іванна – в Україні. У результаті, офіційно одружитися закохані вирішили в Києві. Весілля відбулося 11 листопада.

Друге весілля Іванни Онуфрійчук / пресслужба каналу "1+1"

На другу церемонію телеведуча обрала одразу три весільні сукні. Сукню мрії для нареченої шили понад 6 місяців. Спеціально для події бренд створив ексклюзивне мереживо довжиною понад 35 метрів, а також змайстрував найдовший суцільно-кроєний шлейф. Сукня була прикрашена 4 кілограмами справжнього кришталю. Також образ прикрашали бісером, загальною вагою понад 2 кілограми, 3000 цирконів у діамантовому ограновуванні та кілограм справжніх перлів.

Ніколас Кейдж та Ріко Шибату

Ніколас Кейдж та Ріко Шибату / Associated Press

Голівудський оскароносний актор Ніколас Кейдж вп'яте пов'язав себе шлюбними узами. Обраницею 57-річної зірки стала на 30 років молодша за нього і на 4 роки молодша за його старшого сина дівчина на ім'я Ріко Шибату. Весільна церемонія минула у березні у Лас-Вегасі. Після укладення шлюбу дівчина взяла прізвище коханого. Про роман зірки з японкою стало відомо рік тому.

Сергій Жигунов та Вікторія Ворожбит

Сергій Жигунов та Вікторія Ворожбит / instagram.com/vikavorozhbit

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов таємно одружився із журналісткою Вікторією Ворожбит. Кохану актора називають копією Анастасії Заворотнюк. Весілля відбулося скромно. Для події наречена обрала блакитну сукню, а весільним букетом стали рожеві тюльпани. Зі свого боку, знаменитість одягнув класичний синій костюм та білу сорочку.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова / instagram.com/irina_gorbacheva

Навесні розпрощався із холостяцьким життям учасник гурту "АГОНЬ" Антон Савлєпов. Артист одружився з російською акторкою Іриною Горбачовою. 21 березня цього року вони влаштували таємне весілля. Святкування відбулося у вузькому колі друзів і близьких пари, "практично на дачі".

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / instagram.com/natalka_denisenko

Українське подружжя акторів Наталка Денисенко та Андрій Федінчик 1 квітня не зрадили своїй традиції і знову відгуляли весілля. У четверту річницю шлюбу артисти влаштували четверте весілля у курортному єгипетському місті Шарм-ель-Шейх.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / instagram.com/natalka_denisenko

Аріана Гранде та Далтон Гомес

Аріана Гранде та Далтон Гомес / instagram.com/arianagrande

15 травня американська співачка Аріана Гранде вийшла заміж за агента з нерухомості Далтона Гомеса. Весілля пари відбулося в будинку зірки в її рідному місті Монтесіто. На свято запросили близько 20 гостей. Цікаво, що традиційної весільної церемонії у пари не було - вони неформально сказали одне одному "так".

Аріана Гранде / instagram.com/arianagrande

Для свого весілля співачка обрала обтислу шовкову сукню-бюстьє від Vera Wang з відкритою спиною. Голову нареченої прикрашав короткий пишний вельон з бантом зверху. Вбрання було створене спеціально для Гранде. Наречений був у класичному чорному костюмі та білій сорочці.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / instagram.com/olgasumska

Відоме зіркове подружжя Ольги Сумської та Віталія Борисюка у травні влаштували собі друге весілля. З нагоди 25-річчя шлюбу пара організувала свято в одному з київських ресторанів. На захід прийшли Катерина Осадча, Володимир Горянський, Віталій Козловський, Гарік Кричевський та багато інших.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / instagram.com/olgasumska

Закохані були у білих весільних вбраннях, а на голові нареченої красувався вельон, про який вона завжди мріяла. За словами закоханих, 25 років тому можливості влаштувати пишне свято у них не було, тому їхнє перше весілля відбулося вдома у Віталія.

Гвен Стефані та Блейк Шелтон

Гвен Стефані та Блейк Шелтон / instagram.com/gwenstefani

Колишня солістка гурту No Doubt, співачка Гвен Стефані та кантрі-співак Блейк Шелтон потайки побралися 3 липня. Урочиста подія відбулася на ранчо артиста в Оклахомі. На неї молодята запросили лише найближчих. Цікаво, що наречений спеціально звів каплицю, аби одружитися зі Стефані.

Гвен Стефані та Блейк Шелтон / instagram.com/gwenstefani

Для найважливішого дня зірка обрала розкішну весільну сукню від Vera Wang. Блейк пішов під вінець у джинсах, білій сорочці та чорній жилетці.

Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко

Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк одружився із візажисткою Тіною Антоненко 3 липня. Закохані влаштували атмосферну церемонію посеред Карпат.

Для весілля Тіна обрала дві білосніжні сукні: перша – з довгим рукавом, шлейфом та відкритою спинкою, друга – коротка, до якої наречена підібрала кросівки. Вельон красуня не одягала. Зі свого боку, Тарас вбрався у чорний костюм та білі кросівки.

Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Том Мейган та Віккі Ейджер

Том Мейган та Віккі Ейджер / Getty Images

Колишній соліст британського рок-гурту Kasabian Том Мейган також одружився в липні цього року. Артист побрався з дівчиною Віккі Ейджер, яку колись жорстоко побив і через яку покинув гурт. Церемонія відбулася 13 липня в одному з РАЦСів Лестера, Англія. Святкували у колі найближчих друзів, рідних та дітей пари.

Емма Бантон та Джейд Джонс

Емма Бантон та Джейд Джонс / instagram.com/jadejonesdmg

Екссолістка Spice Girls Емма Бантон та британський співак Джейд Джонс одружилися після 23 років стосунків. Для важливого дня виконавиця обрала коротку білу сукню та вінок з квітами. Зі свого боку, Джонс вбрався піджак Gucci, бежеві штани та капелюх.

Даша Легейда та Дмитро Сова

Даша Легейда та Дмитро Сова одружилися / instagram.com/d_legeida

Зірка серіалу "Кріпосна" Даша Легейда та зірка стрічки "Село на мільйон" Дмитро Сова одружилися наприкінці серпня. Пара влаштувала казкове весілля на березі Дніпра у Києві. Локацією закохані обрали молодіжне місце, івент-парк в сосновому лісі, з окремими зонами на території і великий майданчиком під куполом по центру. Зібрали лише найближчих друзів та родичів, яких було 110 осіб.

Моргенштерн та Ділара

Моргенштерн та Ділара / instagram.com/morgen_shtern

Скандальний російський репер Моргенштерн також розпрощався з холостяцьким життям. Артист та його кохана Ділара влаштували епатажне весілля у стилі 2000-х з викупом нареченої, голубами, довгою сукнею зі шлейфом та автівкою, прикрашеною повітряними кульками.

Моргенштерн та Ділара / instagram.com/morgen_shtern

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару / instagram.com/baklanov.gr

Український актор Григорій Бакланов на початку вересня обмінявся обітницями зі своєю коліжанкою, акторкою Анастасією Цимбалару. Шлюб закохані зареєстрували в одному з РАЦСів у Києві, що на території ВДНГ. Наречена була у вишуканій сукні по фігурі з відкритою спиною. Наречений обрав класичний костюм сірого кольору з краваткою.

Весілля Григорія Бакланова та Анастасії Цимбалару / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Також закохані не стали відкладати вінчання та провели таїнство у день шлюбу.

Ліна Данем та Луїс Фелбер

Ліна Данем та Луїс Фелбер / instagram.com/lenadunham

Зірка серіалу "Дівчата", письменниця та режисерка Ліна Данем вперше вийшла за заміж за британського музиканта Луїса Фелбера. 35-річна акторка та 32-річний артист зіграли весілля 25 вересня в одному з лондонських клубів. Закохані тричі виконували весільний танець, пили вино з однієї чаші. Наприкінці весільної церемонії парочка за традицією розбила келиха.

Періс Гілтон та Картер Реум

Періс Гілтон та Картер Реум / instagram.com/parishilton

Мабуть, найгучнішим весіллям року стала церемонія світської левиці Періс Гілтон та бізнесмена Картера Реума, яка відбулася у приватному маєтку у Лос-Анджелесі. Святкування тривало три дні, а серед запрошених гостей було чимало зірок, зокрема, найліпша подружка, світська левиця Кім Кардашян та співаки Леле Понс, Демі Ловато та Біллі Айдол.

Періс Гілтон та Картер Реум / instagram.com/parishilton

Якщо першого дня весілля було традиційним з декількома білосніжними сукнями, то на другий день знаменитість обрала вбрання, яке і є фішкою зірки – міні рожевого кольору.

Весілля Періс Гілтон / instagram.com/parishilton

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