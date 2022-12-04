Зіркові весілля 2022: розпис на передовій снайперки Емеральд та гучне свято Лопес і Аффлека

Хтось влаштовував гучне свято, хтось - скромне і таємне, а дехто цього року вирішив обвінчатися.
Редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає.
Попри сумні події, які трапилися 24 лютого, 2022 рік був наповнений і радісними миттєвостями, зокрема – весіллями. Чимало знаменитостей цього року пішли під вінець. Хтось одружувався на передовій, хтось організовував скромне і таємне весілля, а деякі ж вже не вперше зв'язали себе путами шлюбу.
Цього року чимало українських та голлівудських зірок пішли під вінець. Тож, пропонуємо пригадати, знаменитостей, які цьогоріч зв'язали себе путами шлюбу та яким було їхнє весілля.
Голлі Беррі та Ван Гант
Популярна голлівудська акторка у січні цього року таємно вийшла заміж. Обранцем знаменитості став музикант Ван Гант. Закохані вирішили провести святковий день лише у компанії одне одного. Тож, знаменитості поїхали до тропічної країни, де й узаконили свій шлюб.
Максим Девізоров та Світлана Гордієнко
Український актор Макс Девізоров, який служить в лавах ЗСУ, наприкінці травня вперше одружився. Обраницею зірки стала його колега за сценою, акторка Світлана Гордієнко.
Освідчувався Макс коханій через відеозв'язок просто під час служби. Весільний розпис пари відбувався у РАЦСі Дніпра, куди Девізорова відпустили на один день зі служби на Донеччині. Актор-захисник був одягнений у військову форму, а його дружина – білу сукню. Серед запрошений гостей були лише побратими Максима.
Закохані все ж таки планують організувати гучне весілля, але вже після перемоги України над окупантами.
Брітні Спірс та Сем Асгарі
Попзірка у червні нарешті втілила мрію у життя: артистка вийшла заміж за свого коханого, фітнестренера Сема Асгарі. Обранець виконавиці освідчився їй ще у вересні минулого року. Утім, артистка довго не могла самостійно розпоряджатися своїм життям через батька, який був її опікуном. У листопаді 2021 року Брітні стала вільною, адже суд припинив 13-річне опікунство.
У червні артистка нарешті зіграла весілля. На свято співачка запросила лише близьких друзів, яких виявилося близько 100 осіб. Нікого з рідних Спірс не запрошувала, за винятком синів. Утім, їх не було на святі.
До речі, не минулося весілля й без прикрих інцидентів. На свято увірвався ексчоловік співачки - Джейсон Александр, який хотів зірвати церемонію. Врешті, поліція затримала чоловіка.
Ліндсі Логан та Бадер Шамас
Скандальна акторка цього року теж позбулася статусу холостячки. Весільну церемонію Ліндсі та Бадер організували таємну. Згодом акторка поділилася у фотоблогу, що вона від липня має статус дружини. Загалом, пара заручилася ще восени минулого року.
Олег Сенцов та Вероніка Вельч
На початку липня режисер та ексв'язень Кремля Олег Сенцов вдруге одружився. Обраницею знаменитості стала директорка з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Вероніка Вельч.
На весілля Олега відпустили на декілька днів з фронту, де він захищає Україну від російських окупантів. Вероніка на розпис обрала вишиту сукню, а Олег був вбраний у військову форму. Згодом стало відомо, що обраниця режисера вагітна.
Кірстен Данст та Джессі Племонс
Голлівудські актори відсвяткували весілля на Ямайці. Святкова подія відбулася у липні на розкішному курорті Golden Eye в Очо-Ріос.
До речі, закохані не поспішали офіційно ставати чоловіком та дружиною. Заручилися Крістен та Джессі ще 2017 року. Згодом акторка народила коханому двох синів.
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
У середині липня закохані через 20 років нарешті зіграли омріяне весілля. Спочатку пара провела таємну церемонію. Згодом Дженніфер та Бен організували гучне весілля.
На свято були запрошені діти знаменитостей від попередніх шлюбів та їхні близькі друзі. Сама церемонія минула у маєтку Аффлека у Райсборо. Після весілля Лопес взяла прізвище чоловіка. Відтепер співачка просить називати її "місіс Аффлек".
Утім, був і прикрий інцидент, що дуже засмутив Дженніфер. Хтось "злив" у Мережу відео, де Лопес виконує танець для Аффлека та співає йому пісню. Це був сюрприз від Дженніфер для свого чоловіка. Та хтось це зняв на відео та продав пресі. Співачка вкрай обурилася через це.
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа
Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія наприкінці квітня освідчився своїй коханій Лізі Чічуа, яка молодша за нього на 17 років. Вже 23 липня пара зіграла пишне грузинське весілля. До речі, того ж дня молодята повінчалися.
Анна Остапенко та Олександр Невзоров
Українські актори зробили негучне весілля. Анна одягла на розпис білу стриману сукню та кеди, а Олександр обрав таке ж взуття та білу сорочку з брюками.
До речі, їхнє весілля мало й благодійну мету. Замість подарунків парочка просила фанів переказувати кошти дітям, які постраждали від розв'язаної Росією війни в Україні.
Євген Синельников та Наталія Кліпа
Закоханим довелося разом пережити чимало випробувань. Освідчився Євген коханій у Гостомелі у березні просто під ворожими обстрілами. Як розповідав Синельников, він тоді розумів, що іншої нагоди може просто не бути.
Весілля пара зіграла у серпні у Бучі, адже це місто стало для них символічним. Церемонія минула у їхньому будинку, де вони ховалися від російських окупантів. На своє свято подружжя запросило лише найрідніших їм людей.
Микита Добринін і Даша Квіткова
Подружжя одружилося два роки тому. Цього року закохані вирішили обвінчатися. Хоча Даша і Микита запланували вінчання вже давно, та повномасштабна війна в Україні пришвидшила їхні плани.
Для святкового дійства, яке відбулося у вересні, вони обрали стримані вбрання: Микита - брюки та білу сорочку, Даша – білу сукню.
Як ділилися закохані, вінчання для них дуже важлива подія, адже тепер вони заручені духовно.
Саша Бо та Платон Тарнавський
Блогерка у вересні вдруге вийшла заміж. Обранцем знаменитості став її близький друг Платон Тарнавський, з яким вона почала зустрічатися одразу після розлучення з першим чоловіком.
Весілля знаменитість зробила доволі стримане. Саша обрала білу атласну сукню та обійшлася без вельону. Платон одягнув світлий костюм. Сини Саші зворушливо виносили молодятам весільні обручки, а перший танець закоханих минув під пісню українського співака LAUD, який виступав на весіллі.
Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук
Пара одружилася ще вісім років тому. Та цього року закохані вирішили повінчатися. Святкове дійство відбулося у вересні у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. На церемонію Ілона обрала білу стриману сукню та вельон, а її чоловік – костюм.
Діти пари теж були присутні на вінчанні, вони виносили батькам обручки.
Євген Козлов та Юлія Буйновська
Українські актори у вересні вирішили організувати скромну весільну церемонію. Офіційно чоловіком та дружиною вони стали в одному з РАЦСів Києва. Від пишних костюмів пара відмовилася. Вони обрали стримане вбрання в однакових кольорах. На весіллі були лише найближчі люди. Батьки не змогли приїхати, тож спостерігали за церемонією онлайн.
Анна Трінчер та Олександр Волошин
Пара не стала довго відтягувати, тому менше ніж за рік після розкішного освідчення, зіграла весілля. Церемонію Анна і Олександр організували доволі стриману – у колі рідних та близьких їм людей.
Утім, виникали і доволі прикрі інциденти. Під час організації трапилися деякі складнощі, зокрема погода зіпсувалася, і молодятам довелося змінювати плани.
Після весілля Анна відмовилася брати прізвище чоловіка, через що у новоспеченого подружжя виникла сварка. Згодом співачка взагалі загубила обручку, та коханий подарував їй нову.
Сергій Журавльов та Юліана
Український актор, який служить у лавах Збройних сил України, вирішив одружитися у вересні. Обраницею знаменитості стала дівчина, на ім'я Юліана.
Хоча пара й вирішила зробити скоромне весілля, наречена одягла стриману білу сукню, а наречений – чорний костюм. На свято Серій та Юліана запросили близьких та рідних їм людей.
Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк
Українська захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" 15 жовтня вийшла заміж просто на передовій у Харківській області. Розписував Євгенію та Євгенія генерал ЗСУ.
Зі своїм обранцем Євгенія познайомилася на війні. Чоловік снайперки теж військовий.
До речі, згодом стало відомо, що Євгенія чекає на народження дитини. Невдовзі у пари народиться дівчинка.
Оксана Черкашина та Зоя Лактіонова
Українська акторка Оксана Черкашина у листопаді улала шлюб зі своєю коханою, режисеркою Зоєю Лактіоновою.
Церемонія пари відбулася у Варшаві, куди вони запросили найближчих людей. Закохані організували українське весілля із піснями, танцями та іншими розвагами для гостей.
До речі, усі подарунки з весілля парочка відправила мирним мешканцям, які постраждали від війни, та українським військовим.
Тейлор Лотнер та Тейлор Доум
Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер одружився з коханою Тейлор Доум у листопаді. Весільна церемонія закоханих відбулася у Каліфорнії, неподалік від виноробні Epoch Estate Wines.
Наречена на свято обрала стриману білу сукню, а от наречений – чорний смокінг. На весілля пара запросила близько 30 гостей.
До речі, кохана актора залюбки погодилася взяти його прізвище, тож через однакові імена закохані стануть повними тезками. Як зазначив Лотнер, вони будуть "єдиним цілим".
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