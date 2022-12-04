Зіркові весілля 2022: розпис на передовій снайперки Емеральд та гучне свято Лопес і Аффлека

Хтось влаштовував гучне свято, хтось - скромне і таємне, а дехто цього року вирішив обвінчатися.

Редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає.

Попри сумні події, які трапилися 24 лютого, 2022 рік був наповнений і радісними миттєвостями, зокрема – весіллями. Чимало знаменитостей цього року пішли під вінець. Хтось одружувався на передовій, хтось організовував скромне і таємне весілля, а деякі ж вже не вперше зв'язали себе путами шлюбу.

Цього року чимало українських та голлівудських зірок пішли під вінець. Тож, пропонуємо пригадати, знаменитостей, які цьогоріч зв'язали себе путами шлюбу та яким було їхнє весілля.

Голлі Беррі та Ван Гант

Популярна голлівудська акторка у січні цього року таємно вийшла заміж. Обранцем знаменитості став музикант Ван Гант. Закохані вирішили провести святковий день лише у компанії одне одного. Тож, знаменитості поїхали до тропічної країни, де й узаконили свій шлюб.

Голлі Беррі зі своїм чоловіком / Фото: instagram.com/halleberry

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко

Український актор Макс Девізоров, який служить в лавах ЗСУ, наприкінці травня вперше одружився. Обраницею зірки стала його колега за сценою, акторка Світлана Гордієнко.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/devizorov

Освідчувався Макс коханій через відеозв'язок просто під час служби. Весільний розпис пари відбувався у РАЦСі Дніпра, куди Девізорова відпустили на один день зі служби на Донеччині. Актор-захисник був одягнений у військову форму, а його дружина – білу сукню. Серед запрошений гостей були лише побратими Максима.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/devizorov

Закохані все ж таки планують організувати гучне весілля, але вже після перемоги України над окупантами.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/devizorov

Брітні Спірс та Сем Асгарі

Попзірка у червні нарешті втілила мрію у життя: артистка вийшла заміж за свого коханого, фітнестренера Сема Асгарі. Обранець виконавиці освідчився їй ще у вересні минулого року. Утім, артистка довго не могла самостійно розпоряджатися своїм життям через батька, який був її опікуном. У листопаді 2021 року Брітні стала вільною, адже суд припинив 13-річне опікунство.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

У червні артистка нарешті зіграла весілля. На свято співачка запросила лише близьких друзів, яких виявилося близько 100 осіб. Нікого з рідних Спірс не запрошувала, за винятком синів. Утім, їх не було на святі.

До речі, не минулося весілля й без прикрих інцидентів. На свято увірвався ексчоловік співачки - Джейсон Александр, який хотів зірвати церемонію. Врешті, поліція затримала чоловіка.

Ліндсі Логан та Бадер Шамас

Скандальна акторка цього року теж позбулася статусу холостячки. Весільну церемонію Ліндсі та Бадер організували таємну. Згодом акторка поділилася у фотоблогу, що вона від липня має статус дружини. Загалом, пара заручилася ще восени минулого року.

Ліндсі Логан з чоловіком / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Олег Сенцов та Вероніка Вельч

На початку липня режисер та ексв'язень Кремля Олег Сенцов вдруге одружився. Обраницею знаменитості стала директорка з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Вероніка Вельч.

Олег Сенцов та Вероніка Вельч / Фото: Олег Сенцов / Facebook

На весілля Олега відпустили на декілька днів з фронту, де він захищає Україну від російських окупантів. Вероніка на розпис обрала вишиту сукню, а Олег був вбраний у військову форму. Згодом стало відомо, що обраниця режисера вагітна.

Олег Сенцов та Вероніка Вельч / Фото: Севгіль Мусаєва / Facebook

Кірстен Данст та Джессі Племонс

Голлівудські актори відсвяткували весілля на Ямайці. Святкова подія відбулася у липні на розкішному курорті Golden Eye в Очо-Ріос.

Кірстен Данст та Джессі Племонс / Фото: Associated Press

До речі, закохані не поспішали офіційно ставати чоловіком та дружиною. Заручилися Крістен та Джессі ще 2017 року. Згодом акторка народила коханому двох синів.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

У середині липня закохані через 20 років нарешті зіграли омріяне весілля. Спочатку пара провела таємну церемонію. Згодом Дженніфер та Бен організували гучне весілля.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

На свято були запрошені діти знаменитостей від попередніх шлюбів та їхні близькі друзі. Сама церемонія минула у маєтку Аффлека у Райсборо. Після весілля Лопес взяла прізвище чоловіка. Відтепер співачка просить називати її "місіс Аффлек".

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

Утім, був і прикрий інцидент, що дуже засмутив Дженніфер. Хтось "злив" у Мережу відео, де Лопес виконує танець для Аффлека та співає йому пісню. Це був сюрприз від Дженніфер для свого чоловіка. Та хтось це зняв на відео та продав пресі. Співачка вкрай обурилася через це.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа

Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія наприкінці квітня освідчився своїй коханій Лізі Чічуа, яка молодша за нього на 17 років. Вже 23 липня пара зіграла пишне грузинське весілля. До речі, того ж дня молодята повінчалися.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа

Анна Остапенко та Олександр Невзоров

Українські актори зробили негучне весілля. Анна одягла на розпис білу стриману сукню та кеди, а Олександр обрав таке ж взуття та білу сорочку з брюками.

Фото: _annet_cat/Instagram

До речі, їхнє весілля мало й благодійну мету. Замість подарунків парочка просила фанів переказувати кошти дітям, які постраждали від розв'язаної Росією війни в Україні.

Фото: _annet_cat/Instagram

Євген Синельников та Наталія Кліпа

Закоханим довелося разом пережити чимало випробувань. Освідчився Євген коханій у Гостомелі у березні просто під ворожими обстрілами. Як розповідав Синельников, він тоді розумів, що іншої нагоди може просто не бути.

Євген Синельников та Наталія Кліпа / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Весілля пара зіграла у серпні у Бучі, адже це місто стало для них символічним. Церемонія минула у їхньому будинку, де вони ховалися від російських окупантів. На своє свято подружжя запросило лише найрідніших їм людей.

Євген Синельников та Наталія Кліпа / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Микита Добринін і Даша Квіткова

Подружжя одружилося два роки тому. Цього року закохані вирішили обвінчатися. Хоча Даша і Микита запланували вінчання вже давно, та повномасштабна війна в Україні пришвидшила їхні плани.

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Для святкового дійства, яке відбулося у вересні, вони обрали стримані вбрання: Микита - брюки та білу сорочку, Даша – білу сукню.

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Як ділилися закохані, вінчання для них дуже важлива подія, адже тепер вони заручені духовно.

Саша Бо та Платон Тарнавський

Блогерка у вересні вдруге вийшла заміж. Обранцем знаменитості став її близький друг Платон Тарнавський, з яким вона почала зустрічатися одразу після розлучення з першим чоловіком.

Саша Бо і Платон Тарнавський / Фото: instagram.com/sashaabo

Весілля знаменитість зробила доволі стримане. Саша обрала білу атласну сукню та обійшлася без вельону. Платон одягнув світлий костюм. Сини Саші зворушливо виносили молодятам весільні обручки, а перший танець закоханих минув під пісню українського співака LAUD, який виступав на весіллі.

Саша Бо і Платон Тарнавський / Фото: instagram.com/sashaabo

Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук

Пара одружилася ще вісім років тому. Та цього року закохані вирішили повінчатися. Святкове дійство відбулося у вересні у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. На церемонію Ілона обрала білу стриману сукню та вельон, а її чоловік – костюм.

Вінчання Ілони Гвоздьової / Фото: viva.ua

Діти пари теж були присутні на вінчанні, вони виносили батькам обручки.

Вінчання Ілони Гвоздьової / Фото: viva.ua

Євген Козлов та Юлія Буйновська

Українські актори у вересні вирішили організувати скромну весільну церемонію. Офіційно чоловіком та дружиною вони стали в одному з РАЦСів Києва. Від пишних костюмів пара відмовилася. Вони обрали стримане вбрання в однакових кольорах. На весіллі були лише найближчі люди. Батьки не змогли приїхати, тож спостерігали за церемонією онлайн.

Єгор Козлов та Юлія Буйновська / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

Анна Трінчер та Олександр Волошин

Пара не стала довго відтягувати, тому менше ніж за рік після розкішного освідчення, зіграла весілля. Церемонію Анна і Олександр організували доволі стриману – у колі рідних та близьких їм людей.

Анна Трінчер і Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Утім, виникали і доволі прикрі інциденти. Під час організації трапилися деякі складнощі, зокрема погода зіпсувалася, і молодятам довелося змінювати плани.

Анна Трінчер і Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Після весілля Анна відмовилася брати прізвище чоловіка, через що у новоспеченого подружжя виникла сварка. Згодом співачка взагалі загубила обручку, та коханий подарував їй нову.

Анна Трінчер та Олександр Волошин

Сергій Журавльов та Юліана

Український актор, який служить у лавах Збройних сил України, вирішив одружитися у вересні. Обраницею знаменитості стала дівчина, на ім'я Юліана.

Весілля Сергія Журавльова / Фото: instagram.com/taraden

Хоча пара й вирішила зробити скоромне весілля, наречена одягла стриману білу сукню, а наречений – чорний костюм. На свято Серій та Юліана запросили близьких та рідних їм людей.

Сергій Журавльов / Фото: instagram.com/taraden

Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк

Українська захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" 15 жовтня вийшла заміж просто на передовій у Харківській області. Розписував Євгенію та Євгенія генерал ЗСУ.

Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Зі своїм обранцем Євгенія познайомилася на війні. Чоловік снайперки теж військовий.

Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

До речі, згодом стало відомо, що Євгенія чекає на народження дитини. Невдовзі у пари народиться дівчинка.

Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Оксана Черкашина та Зоя Лактіонова

Українська акторка Оксана Черкашина у листопаді улала шлюб зі своєю коханою, режисеркою Зоєю Лактіоновою.

Церемонія пари відбулася у Варшаві, куди вони запросили найближчих людей. Закохані організували українське весілля із піснями, танцями та іншими розвагами для гостей.

Оксана Черкашина та Зоя Лактіонова

До речі, усі подарунки з весілля парочка відправила мирним мешканцям, які постраждали від війни, та українським військовим.

Тейлор Лотнер та Тейлор Доум

Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер одружився з коханою Тейлор Доум у листопаді. Весільна церемонія закоханих відбулася у Каліфорнії, неподалік від виноробні Epoch Estate Wines.

Наречена на свято обрала стриману білу сукню, а от наречений – чорний смокінг. На весілля пара запросила близько 30 гостей.

До речі, кохана актора залюбки погодилася взяти його прізвище, тож через однакові імена закохані стануть повними тезками. Як зазначив Лотнер, вони будуть "єдиним цілим".

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