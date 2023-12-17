Зіркові весілля 2023: таємна церемонія Дорофєєвої і Кацуріна та одруження Суровцева з ексдружиною

Редакція сайту ТСН.ua традиційно підбиває підсумки року, що минає.

Попри те, що вже майже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, в Україні створюється чимало сімей, серед знаменитостей – також. Деякі пари влаштували скромну церемонію, деякі ж з розмахом відгуляли свято, а деякі ж взагалі до останнього тримали в секреті одруження.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, хто з зірок 2023 року зіграв весілля та позбувся статусу холостяка чи холостячки.

Вікторія Апанасенко

Українська модель Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" вийшла заміж 23 квітня. Знаменитість разом зі своїм чоловіком не влаштовувала пишних святкувань, пара розділила цей день у колі найближчих. Однак гучному весіллю теж бути, щоправда, згодом. До речі, Вікторія ще досі не показала свого коханого. Як пояснювала модель, їй просто прилітає хейт у соцмережах, а вона не хоче, аби це стосувалося її сім'ї.

Вікторія Апанасенко / Фото: instagram.com/crystal.viktoria

Андрій Хветкевич та Феліпе

Учасник романтичного реаліті "Холостячка-2", бізнесмен Андрій Хветкевич на початку травня офіційно уклав шлюб зі своїм партнером, колумбійцем Феліпе. Пара зіграла весілля у Мексиці. Там закохані обмінялися обітницями на тлі Тихого океану, а потім святкували на віллі, а також на яхті. До речі, співачка Злата Огнєвіч теж була на весіллі, адже Хветкевич потоваришував з нею під час знімань проєкту "Холостячка-2".

Андрій Хветкевич зі своїм партнером / Фото: instagram.com/diveeasy

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Співачка та ресторатор після року стосунків зіграли весілля. Щоправда, церемонія була неабияк таємною. Міша та Надя офіційно стали подружжям у червні, однак підтвердили це лише 13 липня. Закохані зібрали найближчих та найрідніших. Святковий банкет відбувся в одному з ресторанів Києва. Дорофєєва одягла стриману білу сукню та довгу фату, а Кацурін – чорний костюм, білу сорочку, кеди та кепку.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Даша Євтух та Олександр Глазов

Українська блогерка Даша Євтух, яка стала відомою завдяки нестандартним "розпаковкам", вийшла заміж 23 серпня. Обранцем знаменитості став полтавський бізнесмен та депутат райради Олександр Глазов. Парочка зіграла розкішне весілля у Полтаві.

Даша Євтух із чоловіком / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Роман Свечкоренко та Валерія

Влітку, 26 серпня, учасник "Холостячки-2" поділився радісною новиною, що одружився з молодшою на 10 років обраницею Валерією. Пара зіграла два весілля. Перше - було більш класичним, але без традицій. На весілля пара запросила лише друзів. До речі, святкування їм обійшлося в понад мільйон гривень.

Роман Свечкоренко з дружиною / Фото: instagram.com/svechkorenko

Друге весілля Роман та Валерія вже зіграли в українському стилі. На святі вони зібрали лише родичів. Як раніше пояснював психолог, йому хотілося, аби на весіллі було комфортно всім. Тож вони з дружиною робили два окремі свята – для друзів і для родичів.

Олексій Суровцев та Ксенія

Український актор та волонтер Олексій Суровцев у вересні одружився з колишньою дружиною, десятиразовою чемпіонкою України з еротичного шоу Ксенією. Вперше закохані зіграли весілля наприкінці 2000-х років, однак 2021-го неочікувано розірвала стосунки після 12 років шлюбу. Під час повномасштабної війни пара знову почала зустрічатися. Вже в червні цього року закохані заручилися, а 10 вересня зіграли весілля. Як пояснював Суровцев, розлучення з Ксенією – було однією з його найбільших помилок, тож він її виправив.

Олексій Суровцев з дружиною / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Донька "мами" Вєрки Сердючки – Інни Білоконь

Українська акторка Інна Білоконь, яка грає маму артистки Вєрки Сердючки, видала доньку заміж. Яна зіграла весілля 8 листопада та вже навіть встигла відсвяткувати місяць подружнього життя. Щоправда, донька Білоконь не квапиться показувати чоловіка, а якщо й ділиться спільними фото, то він там зображений зі спини.

Донька Інни Бєлоконь із чоловіком / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Адель та Річ Пол

На початку року у ЗМІ поширилися чутки, що британська співачка Адель виходить заміж, адже обранець, спортивний агент Річ Пол, освідчився їй. Вже у вересні виконавиця почала натякати, що плітки – правдиві, а сама вона вже заміжня. Лише в середині листопада Адель підтвердила, що офіційно перебуває в статусі дружини. Закохані влаштували таємну весільну церемонію цього року, однак коли саме – артистка не стала розповідати.

Адель з чоловіком / Фото: Getty Images

KOLA та В'ячеслав

Відома українська співачка Анастасія Прудіус, відома під псевдонімом KOLA, наприкінці листопада здивувала зізнанням, що цьогоріч вийшла заміж. Чоловіком співачки виявився іноземець, який родом з Дніпра, але в дитинстві разом із батьками емігрував до Ізраїлю. Свого коханого співачка поки що приховує. KOLA лише розповідала, що чоловіка звуть В'ячеславом та він старший за неї на 13 років. Весілля закохані зіграли у Празі у колі найрідніших.

KOLA з чоловіком

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